Parking payant des 2 roues à Paris : le racket des banlieusards

Le stationnement payant pour les deux-roues motorisés à Paris entrera en vigueur demain jeudi 1er septembre 2022. Une décision qui déclenche la grogne des motards et scootéristes alors que les Parisiens, selon David Belliard en charge des transports à la mairie de Paris, seraient ravis de cette résolution.

Mise en place 1er septembre 2022

Motards et scootéristes, n’oubliez pas de passer à la caisse dès demain 1er septembre si vous stationnez dans Paris. La décision visant à réduire les nuisances sonores et la pollution, selon David Belliard, adjoint à la mairie de Paris en charge des transports, sera mise en pratique ce jeudi.

2 zones de stationnement

La grille des tarifs a été mise en place sur la base de deux zones distinctes : la zone 1 qui comprend les arrondissements 1 à 11 et la zone 2 pour les arrondissements 12 à 20. Ainsi, voici ce que vous devrez payer en fonction de votre lieu de stationnement :

Zone 1

1 heure : 3 euros

2 heures : 6 euros

3 heures : 12 euros

4 heures : 19,50 euros

5 heures : 28,50 euros

6 heures : 37,50 euros

Zone 2

1 heure : 2 euros

2 heures : 4 euros

3 heures : 8 euros

4 heures : 13 euros

5 heures : 19 euros

6 heures : 25 euros

Étrange ratio

Autrement dit et si vous aviez l’habitude de venir travailler à Paris sur votre scooter, en le garant chaque jour dans la rue, il vous en coûtera à minima 500 euros par mois, soit 5 500 euros sur une année travaillée. Et vous aurez remarqué que plus vous resterez stationné longtemps, plus le tarif horaire sera élevé, au-delà de 2 heures, histoire de bien vous vider le porte-monnaie.

Le tarif horaire annoncé représente 50% du prix d’un stationnement pour une automobile, alors qu’un deux-roues n’occupe au sol que 25% de la surface utilisée par une voiture… maline madame Hidalgo.

Le racket des banlieusards

Il est clair que cette mesure va surtout pénaliser les banlieusards qui viennent travailler quotidiennement à Paris en deux-roues, parce qu’ils n’auront pas accès au tarif résidentiel. À 75 centimes la journée de stationnement, le Parisien qui va travailler à moto devra débourser quant à lui, 15 euros par mois en moyenne.

Des places insuffisantes

Dans le cadre de cette nouvelle réglementation, 42 000 places de parking seront dédiées aux deux-roues, en sachant que chaque jour, 500 000 scooters et motos circulent en IDF. Il va falloir jouer serré pour trouver une place libre.

Pass 2RM

Mais la mairie de Paris a pensé à tout, avec la mise en place d’un système d’abonnement pour mieux vous servir messieurs-dames. Baptisé Pass 2RM, la carte de stationnement sera vendue 90 euros/mois, 256 euros par trimestre et 990 euros par an en zone 1 (avec une inflation à 6% va falloir manger des coquillettes) et 70 euros/mois, 199 euros/trimestre et 770 euros/an en zone 2.

Tarif résidentiel

Concernant les Parisiens, un tarif résident sera mis en place. Il faudra prendre un abonnement annuel à 22,50 euros ou sur 3 ans à 45 euros + 0,75 euro par jour de stationnement. Mais attention, ce tarif préférentiel ne sera pas cumulable si vous avez déjà un tarif résidentiel sur une auto par exemple. Idem pour les professionnels situés dans Paris intra-muros, qui auront la possibilité de prendre un abonnement annuel à 22,50 euros/an avec un tarif journalier de stationnement à 0,75 euro.

Comment payer ?

Pour payer votre stationnement deux-roues, vous aurez 2 possibilités :

• Régler à l’horodateur

• Payer via une application : PayByPhone, ParkNow ou Flowbird

Éponger la dette ?

Cette nouvelle mesure devrait rapporter 15 à 20 millions d’euros par an à la mairie de Paris, selon David Belliard. Une somme rondelette qui ne représente qu’une goutte d’eau en comparaison de la dette abyssale de la ville, estimée par nos confrères de CAPITAL à 10 milliards d’euros.

La colère monte

Pour exprimer son mécontentement face à cette mesure, la communauté motarde se réunira pour manifester le samedi 3 septembre 2022, entre 12H30 et 14H00 face à l’Hôtel de Ville de Paris, sous l’égide de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC). C’est ce que qu’a indiqué le président de l’association, Jean-Marc Bellotti, sur l’antenne de RTL ce matin.

Le stationnement payant des deux-roues à Paris ne concerne pas les véhicules électriques, qui restent exemptés de cette taxe.

Crédit photo : Monsieur Vintage©

