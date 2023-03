Nouveau Ducati Scrambler : la production a commencé

La production du nouveau Scrambler de Ducati vient d’être lancée. Initialement sorti en 1962 et commercialisé jusqu’en 1974, le modèle d’origine était équipé d’un monocylindre, avant de ressortir en 2015 équipé d’un V-Twin. Ce best-seller nouvelle mouture arrive bientôt dans les concessions.

Un Ducati Scrambler entièrement rénové

La production de la nouvelle Ducati Scrambler, déjà présentée dans le septième épisode de Ducati World Première 2023, a commencé dans l’usine de Borgo Panigale. Un nouveau Ducati Scrambler complètement rénové dans son style et ses concepts, qui maintient l’esprit et l’énergie originale qui ont fait de cette famille un succès mondial pour plus de 100 000 passionnés. Une moto unique, dynamique, accessible et sûre pour un usage quotidien, avec un nouveau design captivant et moderne, dédié à ceux qui recherchent la liberté et souhaitent exprimer leur style de vie à travers leurs choix.

La production de la première unité a été célébrée dans le nouveau bâtiment Finitura e Delibera Estetica avec un événement dans le parfait style Ducati Scrambler. Après le traditionnel « baptême » par le PDG Claudio Domenicali, la cérémonie s’est en effet transformée en une fête animée par la musique au cours de laquelle tous les employés ont pu admirer en avant-première les neuf couleurs de la nouvelle Ducati Scrambler.

Un Scrambler pour tous les goûts

Les possibilités de personnalisation, qui ont toujours été un élément distinctif de la Ducati Scrambler, vont encore plus loin avec cette deuxième génération grâce au nouveau réservoir Icon. La partie colorée est un cache qui peut être facilement remplacé, tout comme les garde-boue, les étiquettes de jantes et les entourages de phares. Ainsi, le look de la Ducati Scrambler peut s’adapter à tous les goûts avec une grande facilité. Les trois couleurs de base (’62 Yellow, Thrilling Black et Ducati Red) sont rejointes par six autres (Storm Green, Rio Celeste, Tangerine Orange, Jade Green, Sparkling Blue, Velvet Red), disponibles en accessoires, pour habiller la nouvelle Ducati Scrambler Icon en neuf livrées différentes.

Grâce à une réduction de poids de 4 kg, au nouveau système Ride-by-Wire et au shifter Ducati, ce Scrambler offre une conduite plus complète. Il est aussi plus sûr, plus moderne, numérique et technologique grâce aux modes de conduite, au Ducati Traction Control et au nouveau tableau de bord TFT couleur. Tout cela sans trahir la simplicité et l’authenticité qui ont toujours représenté des valeurs essentielles pour tous les passionnés de Ducati Scrambler. Le moteur bicylindre Desmodue refroidi par air, le cadre treillis, le guidon large, le centre de gravité bas et le plaisir de conduire restent des caractéristiques essentielles pour la nouvelle génération de Ducati Scrambler.

3 motos différentes

Le résultat de cette recette est trois nouveaux Ducati Scrambler : Icon, Full Throttle et Nightshift. Trois motos avec une empreinte différente, unies par une position de conduite décontractée et un poids réduit, pour offrir aux passionnés de toute expérience et de tout niveau un grand plaisir de conduite, aussi bien pour les trajets urbains que pour les excursions en dehors de la ville.

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Ducati Scrambler