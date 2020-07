We are Rewind : le lecteur de cassettes audio fait son retour

We are Rewind est une jeune société française qui fabrique et commercialise des walkmans. Appareil révolutionnaire démocratisé par Sony et son TPS-L2 en 1979, ce célèbre lecteur baladeur de cassettes a disparu à la fin des années 90, au profit du numérique. Mais à l’instar du vinyle qui a fait son grand retour, la cassette revient sur le marché. Deux jeunes Français, Romain et Matthieu ont créé leur entreprise pour relancer un baladeur, qui sent bon la nostalgie.

Le grand retour de la cassette audio

Après le vinyle, c’est au tour de la cassette audio de faire son grand retour. Véritable star dans les années 70/80, elle permettait d’enregistrer ses morceaux préférés issus de galettes vinyles ou de programmes radio.

Face à la grande vague néo-rétro qui envahit l’industrie musicale, deux jeunes Français ont décidé de lancer leur propre marque de baladeur cassette. Romain était concepteur-rédacteur dans la publicité et Matthieu lui, était chef de projet dans la musique.

Amis depuis le lycée, passionnés de musique et animés par un projet entrepreneurial commun, ils se sont tournés naturellement vers un projet lié à la musique ; la conception et la commercialisation d’un baladeur cassette. Baptisée We are Rewind, leur toute jeune entreprise propose déjà en pré-commande un walkman au look épuré et au design délicieusement néo-rétro.

Les créateurs expriment ainsi leur idée commune :

« Ayant grandi dans les années 80/90 on a comme beaucoup de personnes de notre génération gardé un souvenir assez nostalgique de cette époque. Alors quand on est tombé sur cet article qui disait que les ventes de cassettes audios étaient reparties à la hausse, ça a fait « tilt ». Poussées par le succès du film les Gardiens de la Galaxie et de sa BO vendue au format cassettes, les ventes ont explosées. Le problème ? Difficile de se procurer un baladeur digne de ce nom. Les seuls qui aient vraiment du style (comme le tout premier baladeur Sony TPS-L2) se vendent à prix d’or sur eBay (jusqu’à 1000$ !!!). Et les autres moins chers sont d’une qualité déplorable. Alors voilà ! On s’est dit qu’il faudrait refaire des baladeurs… mais comme il faut. »

Le hic, c’est que trouver une entreprise qui fabrique encore des walkmans de nos jours n’était pas chose facile. Romain et Matthieu se sont donc tournés vers un fabricant français de matériel audio haut de gamme : AV Industry, qui dispose d’une filiale en Chine pour concevoir des baladeurs.

Design premium

Touche premium : le baladeur We are Rewind est en aluminium, pour un touché « froid », avec des finitions impeccables et une véritable sensation de qualité.

« Conscients que le regain d’intérêt pour les cassettes concerne surtout l’Angleterre (où ils ont d’ailleurs créé il y a quelque années le Cassette Store Day), les Etats-Unis et la Chine et qu’on parle encore d’un marché de niche, les deux comparses ont été poussés par ces séries à succès à l’ambiance 80’s comme « Stranger Things » et par des ventes qui progressent chaque année depuis 2016 pour concrétiser enfin leur projet.

« Un peu comme pour le vinyle, l’idée d’avoir un objet que l’on peut voir, que l’on peut toucher et tenir dans ses mains fait du bien à l’heure du digital. Le rapport à la musique a changé. Mais rien ne pourra remplacer le romantisme et le magnétisme d’une cassette audio » déclarent les fondateurs de We are Rewind.

Un son plus chaud

Enfin, le dernier argument qui a fini de convaincre Romain et Matthieu, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, est que le son analogique n’est pas mauvais. Il est d’ailleurs plus « chaud » que celui du MP3 quand on l’écoute sur de bonnes enceintes. Les cassettes audios ont d’ailleurs de vrais atouts : elles coûtent moins cher que les vinyles (environ 8€/unité pour une cassette neuve) et elles sont plus pratiques à transporter… Imaginez après un concert vous trimballer votre vinyle acheté au merchandising toute la soirée… pas très pratique ! Alors qu’une cassette audio, ça tient dans une poche.

Vous pouvez d’ores et déjà commander votre lecteur de cassettes We are Rewind et découvrir le produit en cliquant sur ce lien. Quand on vous dit que le passé a de l’avenir …

Le lecteur baladeur de cassettes We are Rewind est disponible en 3 coloris : orange, bleu ou gris. Le tarif de lancement est de 89 euros (prix indicatif : 129 euros.)

