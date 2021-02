La fin des Daft Punk

Le célèbre duo de musiciens Daft Punk vient d’annoncer sa séparation au travers d’une vidéo intitulée « Épilogue ». Le groupe de français fondé en 1993 met un terme à une carrière longue de 28 ans.

Daft Punk met un terme à une carrière longue de 28 ans débutée en 1993, avec le maxi album électro-rock Da Funk / Rollin’ and Scratchin’. Depuis, le duo spécialisé dans la musique électronique s’est imposé comme une des grandes références mondiales du genre, au travers de seulement 4 albums.

Sous les célèbres casques, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homen-Christo ont entretenu le mystère au travers d’un concept marketing bien préparé et entretenu. Les mystérieux comparses ont enflammé les dancefloors du monde entier avec des morceaux aussi célèbres que « Get Lucky » ou « One more time », en raflant pas moins de cinq récompenses aux Grammy Awards 2014.

Leur séparation, présentée dans une vidéo extraite de leur film Electroma, présente les deux musiciens dans un désert, toujours masqués, avec un compte à rebours au terme duquel un des deux comparses explose. Une fin clôturée par un message : « Daft Punk 1993-2021 ».

Crédit photo : Chris Jortiz©-Wikimedia

Étiquettes : DAFT PUNK