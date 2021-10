Georges Brassens aurait eu 100 ans aujourd’hui. Né le 22 octobre 1921 dans un quartier populaire du port de Cette, avant qu’elle ne devienne Sète, cet auteur-compositeur-interprète français a écrit plus de deux cent chansons. Pour son centenaire, Sophie Delassein sort un ouvrage aux éditions Seghers, simplement intitulé “Brassens a 100 ans”.

Brassens n’est pas seulement l’une des figures les plus influentes de la chanson française, il est l’un des membres de notre famille, un patrimoine national à nul autre pareil. « Mais qui était-il ? De quel bois était-il sculpté ? », s’interroge Sophie Delassein, partie en quête de l’homme derrière le mythe. Plongée dans ses mots et dans sa musique, scrutant chacun de ses pas, elle retrace ici l’itinéraire de Georges B., l’éternel adolescent venu de Sète, le poète amoureux des femmes, le libre-penseur et le copain d’abord, bon vivant et fidèle à lui-même malgré la renommée.

Journaliste, critique musicale à L’Obs, Sophie Delassein est passionnée de chanson française. Elle a écrit des biographies, comme celles de Barbara (Rappelle-toi Barbara, L’Archipel, 1998), de Françoise Sagan (Aimez-vous Sagan.., Fayard, 2002), de Matthieu Chedid (M, Seghers, 2005) ou encore un livre de conversations avec Maxime Le Forestier (Né quelque part, Hachette Littérature, 2005). Elle a aussi signé un premier roman (Le Dernier Testament de Maurice Finkelstein, Seuil, 2021).

À l’occasion du centenaire de la naissance de Brassens, l’auteure lui consacre un livre qui vient de sortir en librairie et baptisé “Brassens a 100 ans”.

Pour plusieurs générations d’auteurs, de compositeurs et d’interprètes, Brassens reste une source d’inspiration inépuisable. Zazie, Francis Cabrel, Juliette, François Morel, Barbara Carlotti, Thomas Dutronc, Dominique A, La Grande Sophie, Clou, Ours, Cali, Joseph d’Anvers, Laura Cahen, Noé Preszow, Christophe Mali, Paul École, Valérie Perrin, Mathieu Boogaerts, Fanfan Derai, L. Raphaële Lannadère, Benoît Dorémus et Diane Dufresne ont rendez-vous avec lui dans ce livre. Et tous sont prêts à lui rendre hommage et à faire vivre, encore, à travers leur voix, leur regard, ce géant de la chanson.

Indémodable, écouter Brassens fait toujours du bien à l’esprit. “Brassens c’est un vaccin contre la connerie. Il faut régulièrement faire un rappel” disait Maxime Le Forestier. Ce livre en est un qui ravira les fans du guitariste à la pipe.

Brassens a 100 ans

Sophie Delassein

En librairie le 14 octobre

Éditions Seghers

Format : 22 x 20 cm

192 pages

Prix : 26 euros

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Georges Brassens 100 ans