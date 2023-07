“Téléphone” par Julien Deléglise, en librairie le 13 juillet 2023

Le groupe Téléphone est sans conteste le plus grand groupe de rock français. Avec une courte carrière de 10 ans et seulement 5 albums studio, Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Corinne Marienneau et Richard Kolinka ont vendu un peu plus de 6 millions d’albums, plaçant le quatuor comme 2ème plus gros vendeur de disques de rock, derrière Indochine et ses 13 millions de galettes écoulées. Le journaliste musical Julien Deléglise en a fait un livre, simplement intitulé Téléphone aux éditions du Layeur.

Carrière courte et gros succès

La bombe humaine, Métro c’est trop (voir le clip en bas d’article), Argent trop cher, Un autre monde, Cendrillon, New-York avec toi, quelques tubes parmi tant d’autres que le groupe de rock Téléphone a sorti en 10 ans de carrière. La machine créée par Jean-Louis Aubert et Louis Bertignac le 12 novembre 1976 est assurément le plus grand groupe de rock français que certains ont considéré, peut-être à raison, comme les Rolling Stones français.

À la même époque, une autre pointure sévit sur les scènes de France ; le groupe Trust mené par Bernie Bonvoisin. Un autre style, plus orienté hard-rock, des refrains “uppercut” et la gouaille du chanteur caractérisaient le “band”. Mais Téléphone ratissait plus large, avec d’un côté le rock et de l’autre, des balades plus calmes et un style moins agressif.

Julien Deléglise raconte leur histoire à travers la discographie complète du groupe ainsi que les aventures solitaires de chacun des musiciens.

Téléphone reste en 2023 le plus grand groupe de rock français. Son héritage immaculé est constitué de cinq albums publiés sur une courte période de dix années entre 1976 et 1986, auxquels s’ajoutent deux albums live impeccables, et sur lesquels on trouve l’alchimie unique qui réunit Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Corine Marienneau et Richard Kolinka. Jean-Louis Aubert sera le plus prolifique en solo, accompagné du fidèle Kolinka à la batterie. Louis Bertignac connaîtra une carrière un peu plus erratique, mais néanmoins riche en très bons albums, avec ou sans Corine Marienneau à la basse, avec ou sans les Visiteurs.

Période Insus

Les deux guitaristes de Téléphone sont par ailleurs de fantastiques artistes de scène dont les disques live sont des jalons importants de leurs discographies respectives. Ils se réuniront d’ailleurs avec Richard Kolinka pour ranimer la flamme Téléphone sous le nom des Insus, qui joueront tous leurs concerts à guichet fermé.

Cet ouvrage retrace par ses albums la carrière de Téléphone, mais aussi celles de ses musiciens en solo. Une manière de retrouver des chansons qui ont bercé la vie de nombre d’entre nous comme “La bombe humaine” et “Un autre monde”.

À propos de l’auteur

Gamin jurassien né à la charnière des années 70 et 80, Julien Deléglise va découvrir la musique rock avec l’album Un Autre Monde de Téléphone en 1985. Il intègre la rédaction de Blues Again en 2004, et publie son premier ouvrage de chroniques chez Camion Blanc en 2015, en pur passionné. Depuis, huit ouvrages ont vu le jour chez Camion Blanc. Parallèlement, Julien Deléglise écrit dans la presse musicale, web et écrite, des articles au long court et des chroniques de disques : Blues Again, Jukebox Magazine de 2017 jusqu’à sa fin en 2020, Vinyle&Audio, Gonzaï, La Planète Du Stoner-Rock, et Crossroads.

Infos pratiques :

Téléphone

290 mm x 290 mm

240 pages

Cartonné, relié.

Prix public : 36 euros

EAN : 978 2 38378 034 2

Mise en vente : 13 juillet 2023