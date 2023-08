AC/DC fête les 40 ans de l’album “Flick Of The Switch”

Le 15 août 1983 a marqué un moment emblématique dans l’histoire du rock avec la sortie de l’album « Flick of the Switch » du groupe australien légendaire AC/DC. Ce disque a d’abord déçu, puis captivé les fans du monde entier avec son énergie brute, sa puissance électrisante et son style musical inimitable. « Flick of the Switch » est devenu un symbole de l’essence même du rock, incarnant l’authenticité et la passion qui ont défini le groupe AC/DC depuis ses débuts.

L’album : un changement de direction

« Flick of the Switch » marque un tournant pour AC/DC. Après le succès monumental de leur album précédent, « For Those About to Rock We Salute You », le groupe a ressenti le besoin de revenir à ses racines et de retrouver l’essence brute du rock’n’roll. Cet album représente donc un défi pour le groupe, qui a choisi de se recentrer sur son “son” caractéristique, loin des artifices et des excès de la production modernisée.

À sa sortie, l’album a d’abord déçu les fans. Il faut dire que “Flick Of The Switch” arrivait après 3 pépites : “Highway To Hell” avec Bon Scott, “Back in Black” qui marquait l’arrivée de Brian Johnson dans le groupe puis “For Those About To Rock” et ses coups de canon légendaires. De plus, il arrivait dans les bacs en pleine explosion de la New Wave Of British Heavy Metal, incarnée par des groupes tels que Saxon, Judas Priest ou encore Def Leppard.

Mais injustement dénigré, “Flick Of The Switch” a regagné l’intérêt des fans du groupe avec le temps et le bouche à oreille, pour se vendre tout de même à plus de 2 millions d’exemplaires.

La production et le son

L’une des particularités de « Flick of the Switch » réside dans la production minimaliste qui reflète l’approche plus épurée et authentique adoptée par le groupe. Angus et Malcolm Young, les guitaristes emblématiques d’AC/DC, ont pris en charge la production de l’album, optant pour des méthodes d’enregistrement simples et directes. Le résultat est un son brut, sans fioritures, qui capture l’énergie brute du groupe sur scène.

Les moments forts

L’album s’ouvre sur le morceau éponyme « Flick of the Switch », qui établit immédiatement le ton avec son riff puissant et son rythme entraînant. Dès les premières notes, les auditeurs sont plongés dans l’univers caractéristique d’AC/DC. Suivent des titres inoubliables tels que « Nervous Shakedown », « Landslide » et « Guns for Hire », chacun porteur de l’essence du rock classique, avec des riffs accrocheurs et des solos de guitare électrisants.

L’impact et l’héritage

« Flick of the Switch » a été accueilli avec enthousiasme par les fans et a montré au monde que AC/DC pouvait toujours délivrer un son puissant et authentique. Bien que l’album n’ait pas atteint les sommets commerciaux de ses prédécesseurs, il a solidifié la réputation du groupe en tant que pilier du rock. L’approche brute et sans compromis adoptée dans cet album a inspiré de nombreuses générations de musiciens, marquant un tournant dans l’histoire du rock.

AC/DC : un groupe authentique

« Flick of the Switch » reste un point d’ancrage dans la discographie d’AC/DC, représentant la persévérance du groupe à maintenir son authenticité et sa passion pour le rock. L’album capture l’énergie pure et la magie du rock’n’roll, témoignant de l’impact durable d’AC/DC sur la musique. En célébrant le 15 août 1983, nous célébrons non seulement la sortie d’un disque emblématique, mais aussi un moment clé dans l’histoire du rock.