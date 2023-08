Le chanteur et compositeur italien Toto Cutugno est mort à l’âge de 80 ans

Le chanteur italien Toto Cutugno est mort à l’hôpital de Milan à l’âge de 80 ans. C’est ce qu’a déclaré son manager Danilo Mancuso à l’agence de presse Ansa. Diagnostiqué d’un cancer de la prostate en 2007, le compositeur de nombreux tubes est mort des suites d’une longue maladie.

Un grand mélodiste

Toto Cutugno est décédé. Connu pour son méga-tube “L’Italiano” sorti en 1983, l’artiste était également un grand mélodiste et avait écrit pour de nombreux chanteurs français. “L’été indien” de Joe Dassin, c’était lui, idem pour “Et si tu n’existais pas”, ou encore “Derrière l’amour” interprétée par Johnny Hallyday ou “En chantant” de Michel Sardou.

La scène musicale italienne a produit de nombreux artistes emblématiques au fil des années, et parmi eux se trouve Toto Cutugno, une véritable légende de la chanson italienne. Avec sa voix distinctive, ses compositions poétiques et son charisme sur scène, Cutugno a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde.

Les débuts

Salvatore « Toto » Cutugno est né le 7 juillet 1943 à Fosdinovo, en Toscane, en Italie. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt et un talent pour la musique. Il a commencé à jouer de la guitare et à écrire des chansons, affirmant ainsi sa passion précoce pour la composition musicale.

La route vers la célébrité

La carrière de Toto Cutugno a vraiment décollé dans les années 1970. En 1976, il a participé au Festival de Sanremo, un événement musical de premier plan en Italie, avec la chanson « Voglio l’anima ». Bien que n’ayant pas remporté le concours cette année-là, cette participation a marqué le début de sa renommée croissante.

Cependant, c’est dans les années 80 que Toto Cutugno a atteint le sommet de sa carrière avec la chanson « L’Italiano », sortie en 1983 et qui est devenue un immense succès en Italie et dans plusieurs pays européens. Cette chanson a capturé l’esprit de la culture italienne et est rapidement devenue un hymne populaire. Grâce à cette chanson, Cutugno a remporté le Concours Eurovision de la chanson en 1990, confirmant ainsi sa place en tant qu’artiste international de renom.

Une musique intemporelle

Ce qui a distingué Toto Cutugno en tant qu’artiste, c’est sa capacité à créer une musique qui transcende les frontières linguistiques et culturelles. Ses paroles pleines d’émotions et ses mélodies accrocheuses ont touché le cœur de personnes de tous horizons.

Parmi ses autres succès notables, on peut citer « Solo noi » (1984) et « Serena » (1986). Ses chansons ont souvent évoqué des thèmes universels tels que l’amour, la nostalgie et la vie quotidienne.

Influence et héritage

Toto Cutugno a laissé une marque indélébile sur l’industrie musicale italienne et mondiale. Son style unique et sa voix chaleureuse ont inspiré de nombreux artistes et ont contribué à définir le son de la chanson italienne moderne. Même après des décennies, sa musique continue d’être diffusée à la radio, d’être reprise par d’autres artistes et de toucher de nouvelles générations.

Au-delà de la musique

En dehors de sa carrière musicale, Toto Cutugno a également été un philanthrope engagé. Il a participé à plusieurs projets caritatifs et humanitaires, utilisant sa renommée pour soutenir des causes telles que la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement.

Toto Cutugno restera à jamais dans l’histoire de la musique italienne et internationale comme un artiste exceptionnel. Sa voix distinctive, ses compositions mémorables et son impact durable sur la culture musicale en font une icône intemporelle. Que ce soit à travers les chansons nostalgiques des années 1970 ou les hymnes entraînants des années 1980, Toto Cutugno continuera d’occuper une place spéciale dans le cœur de ses fans à travers le monde.



Crédit photo : Wikipedia – Toto Cutugno en 2012