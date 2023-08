Le Festival de Boogie Woogie de la Roquebrou ouvre ses portes jusqu’au 13/08/2023

Le Festival de Boogie Woogie de La Roquebrou (Cantal) ouvre ses portes aujourd’hui et se terminera dimanche 13 août 2023. C’est la 23ème édition du plus grand festival de Boogie Woogie au monde.

Ça va swinguer dans le Cantal

Le Festival de Boogie Woogie de La Roquebrou ouvre ses portes aujourd’hui à 21H00. Autant dire que ça va swinguer dans le Cantal sur les 5 jours à venir. Et le plus grand festival de Boogie Woogie du monde a mis les moyens pour faire de ce grand rendez-vous un succès :

Un parquet pour la danse

Deux écrans géants

Deux pianos sur scène

10 000 festivaliers dans le village

53 artistes venant du monde entier (France, Allemagne, Suède, Italie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Hongrie)

Une programmation très riche ravira les fans de Boogie Woogie, voici le programme :

MERCREDI 9 AOÛT : FESTIVAL « IN » au Gymnase de 21h à 0h15

JEUDI 10 AOÛT 2023

CILI MARSALL (Hongrie), piano boogie woogie

PHILIPPE SOUPLET (France), piano stride, jazz

Wil SARGISSON (Nouvelle-Zélande) , piano boogie woogie, blues, stride

SHOW DE DANSE BOOGIE WOOGIE :

LES CHAMPIONS DU MONDE DE DANSE BOOGIE WOOGIE :

STACY (France) & LUDOVIC (France). – TANIA (Ukraine) & SONDRE (Norvège)

ENTRACTE : BOKALE BRASS BAND (France), Fanfare NEW-ORLEANS

JP BOOGIE SYSTEME & RACHEL PLAS : boogie, blues, swing

JEAN-PIERRE BERTRAND (France), piano

NICOLAS PESLIER (France), guitare

DIDIER DESBOIS (France), saxe alto, clarinette

PATRICK BACQUEVILLE (France), trombone, chant

DREW DAVIES (France), saxo ténor

SIMON BOYER (France), batterie

GILLES CHEVAUCHERIE (France), contrebasse

RACHEL PLAS (France), harmonica

JAM SESSION

ACCOMPAGNATEURS DES SOLISTES :

DANIEL BARDA (France), trombone

SIMON BOYER (France), batterie

GILLES CHEVAUCHERIE (France), contrebasse

XAVIER PILLAC (France), guitare

VENDREDI 11 AOÛT 2023

DUOS DE PIANO

CILI MARSALL (Hongrie), piano boogie woogie

PHILIPPE SOUPLET (France), piano stride, jazz

Wil SARGISSON (Nouvelle-Zélande), piano boogie woogie, blues, stride

CHRISTIAN WILLISOHN (Allemagne), piano boogie woogie blues

LUCA FILASTRO (Italie), piano

JEAN-PIERRE BERTRAND (France), piano, boogie woogie

SÉBASTIEN TROENDLÉ (France), piano, boogie woogie ragtime

DON WASHINGTON TRIO

Don WASHIGTON (États-Unis), orgue hammond, chant

Simon BOYER (France), batterie

Xavier PILLAC (France), guitare

SHOW DE DANSE BOOGIE WOOGIE :

LES CHAMPIONS DU MONDE DE DANSE BOOGIE WOOGIE

STACY (France) & LUDOVIC (France)

TANIA (Ukraine) & SONDRE (Norvège)

ENTRACTE : Vicious STEEL (France), guitare, chant, percussions

Johan BLOHM (Suède), piano et chant boogie, blues, rock-n-roll

Daniel BARDA (France), trombone

SIMON BOYER (France), batterie

Gilles CHEVAUCHERIE (France), contrebasse

Xavier PILLAC (France), guitare

JAM SESSION

ACCOMPAGNATEURS DES SOLISTES :

DANIEL BARDA (France), trombone

SIMON BOYER (France), batterie

GILLES CHEVAUCHERIE (France), contrebasse

XAVIER PILLAC (France), guitare

SAMEDI 12 AOÛT 2023

LUCA FILASTRO (Italie), piano

Christian WILLISOHN (Allemagne), piano

SHOW DE DANSE BOOGIE WOOGIE :

LES CHAMPIONS DU MONDE DE DANSE BOOGIE WOOGIE

STACY (France) & LUDOVIC (France)

TANIA (Ukraine) & SONDRE (Norvège)

ENTRACTE : THE DUSTY BOTTOMS (France), Blues et dixie swing

RAY COLLINS HOT CLUB (Allemagne), boogie, swing, rock’n roll

Ray COLLINS, chant, vibraphone, guitare

Tommy GREED, batterie

Jimmy MAXWELL, contrebasse

Martin STORKMANN, trombone

Doc PUKY, sax ténor

Tom SCHLOMI, sax baryton

Tilmann SCHNEIDER, guitare

Eddy RENNER, piano

JAM SESSION

ACCOMPAGNATEURS DES SOLISTES :

DANIEL BARDA (France), trombone

SIMON BOYER (France), batterie

GILLES CHEVAUCHERIE (France), contrebasse

XAVIER PILLAC (France), guitare

FESTIVAL « OFF » dans les villages

MERCREDI 9 août : Place des Cloîtres à Maurs.

Wil SARGISSON (Nouvelle-Zélande), piano + invités surprise

Jeudi 10 août

17h30 – Place du BOOGIE :

Ouverture du festival

Hommage à Jean-Paul AMOUROUX

POT D’ACCUEIL des festivaliers offert par la caisse locale du crédit agricole

Jeudi 10 – Vendredi 11

BOKALE BRASS BAND (France), Fanfare New-Orleans

Olivier VERNHERES, caisse claire, chant

Benoit AUPRETRE, grosse caisse

Camille EISSAUTIER, soubassophone

Romain Luzet, banjo ténor

Baptiste TECHER, trombone

Julien DESFORGES, saxophone

Fabien DUROUX, trompette

Vendredi 11

CONFERENCE 15H30 SOUS SALLE POLYVALENTE

Jean Marc BERLIERE, historien, universitaire, conférencier présentera une conférence sur le thème : Le Boogie Big Band de Jean-Paul Amouroux : le rêve d’une vie de musicien

Vendredi 11 – Samedi 12

VICIOUS STEEL (France), blues, guitare, chant, percussions

Samedi 12 – Dimanche 13 août

THE DUSTY BOTTOMS (France), blues et dixie swing traditionnel des années 1920 et 1930

Alexis CALFAN, guitare, résonateur, chant, kazoo

Rémi FAHED, clarinette, chant

Joé SANTONI, trompette, chant

Rudolph STENGEL, trombone, chant

Guillaume « Looping » VIGIER, washboard chant

Wili NOYA, sousaphone

DÉJEUNERS BOOGIE :

Vendredi 11 août. Auberge de la Fontaine à Cros-de-Montvert. 12h.

Philippe SOUPLET (France), piano + invités surprise

Samedi 12 août. Relais du Teulet, Le Teulet. 12h.

Luca FILASTRO (Italie) piano+ invités surprise

Dimanche 13 août

Le marché s’anime au ROUGET/PERS à 11H00

THE DUSTY BOTTOMS (France), blues et dixie swing traditionnel des années 1920 et 1930

Alexis CALFAN, guitare, résonateur, chant, kazoo

Rémi FAHED, clarinette, chant

Joé SANTONI, trompette, chant

Rudolph STENGEL, trombone, chant

Guillaume « Looping » VIGIER, washboard chant

Wili NOYA, sousaphone

Concerts GOSPEL : Église de La Roquebrou, 16h et 19h

Nicolle ROCHELLE GOSPEL FRIENDS (États-Unis/France)

Nicolle ROCHELLE, leader soprano

Céline LANGUEDOC, alto

Claire GOMIS, soprano

Judith FLESSEL, soprano

Djany, alto

Drice NEMORIN, pianiste

HAPPY HOURS à la buvette du festival place du BOOGIE 12h00

CILI MARSALL (Hongrie), piano boogie woogie

SPECTACLE JEUNE PUBLIC au chapiteau 15h00

LES BEDAINES DE COTON (France), blues

CYRIL MAGU , guitare, chant

BRACONNIER, washboard, percussions, choeurs

VINCENT BRACONNIER, contrebasse, choeurs

PARADE : orchestres, danseurs, voitures, motos vintages 17H30

THE DUSTY BOTTOMS : (France), blues et dixie swing traditionnel des années 1920 et 1930

Alexis CALFAN, guitare, résonateur, chant, kazoo

Rémi FAHED, clarinette, chant

Joé SANTONI, trompette, chant

Rudolph STENGEL, trombone, chant

Guillaume « Looping » VIGIER, washboard chant

Wili NOYA, sousaphone

BAL DE CLOTURE au chapiteau de 17h00 à 0h00

LES DJ’S enflammeront la piste du danse floor

MASTER CLASS

Vendredi 11 – Samedi 12 août

MASTERCLASS DE PIANO BOOGIE WOOGIE :

Pierre Alexandre PETIOT, professeur et ses invités surprise pour un moment d’échanges

vendredi – samedi

2 groupes de niveaux : durée 1h30

10h00 : débutant/ moyen

15h00 : avancé

1H30 par niveau (cours + échanges) (à mettre à jour le bulletin d’inscription)

DISC JOKEYS

Pendant tout le festival

3 DISC JOCKEYS :

DJ PATRICK, DJ VICTOR, DJ SYLVAIN

