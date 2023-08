Magma célèbre les 50 ans de Mekanïk Destruktïv Kommandöh avec un coffret limité

Le groupe français Magma célèbre les 50 ans du mythique album Mekanïk Destruktïv Kommandöh sorti en 1973, avec un coffret spécial qui sera disponible le 6 octobre 2023. Ce coffret sera limité à 2 000 exemplaires et uniquement disponible en vinyle.

Disponible le 6 Octobre 2023

Magma célébrera les 50 ans de son troisième album emblématique, sous la forme d’un coffret somptueux, limité à 2 000 exemplaires. Intitulé « Une histoire de Mëkanïk – 50 Years of Mekanïk Destruktïw Kommandöh », les pionniers français du rock d’avant-garde et les inventeurs du zeuhl retracent l’évolution de cet opus mythique, de l’enregistrement original remasterisé à des décennies d’incarnations diverses , en 7 vinyles !

Afin de célébrer dignement ce cinquantenaire, MAGMA, propose également 2 concerts exceptionnels les 7 et 8 Octobre 2023 à la Salle Pleyel.

“Avec ce coffret nous souhaitons vous amener au cœur de la construction de l’œuvre la plus emblématique de Magma, vous permettre de suivre son évolution tout au long de ces 50 années. La première fois que le groupe a joué MDK, nous étions loin d’imaginer le jouer encore plus de 50 ans plus tard. Cet anniversaire mérite d’être célébré, c’est un cadeau pour nous aussi !”

Stella & Christian Vander

C’est à pleins poumons que le 7 octobre, MAGMA soufflera les 50 bougies de « Mëkanïk Dëstruktïv Kömmandöh », cette pièce maîtresse du groupe, composée par Christian VANDER. Mais qu’est-ce qu’un demi-siècle pour une œuvre aussi intemporelle et inclassable ? Enregistré en 1973, ce disque sortait indéniablement des microsillons battus car la musique de MAGMA est universelle, unique et éternellement d’avant-garde.

Né d’influences et de confluences, de pulsions et d’impulsions, hors des modes et des courants, ce chef d’œuvre nous pénètre avec l’énergie purificatrice d’un torrent d’émotions. Envoûtante, magique, cosmique, cette musique portée par des voix et des instruments pratiqués comme un art martial, nous raconte la plus tragique des hymnes à la joie, la plus harmonieuse des fins du monde. Insolite, généreux, aussi barbare que raffiné, violemment poétique, ce commando destructeur a construit sa légende au fil des décennies.

Afin de célébrer dignement ce cinquantenaire, MAGMA, en plus des 2 concerts exceptionnels du 7 et 8 Octobre 2023 à la Salle Pleyel, sortira une édition limitée et numérotée d’un coffret vinyle intitulé « Une histoire de Mëkanïk ».

Coffret édité à 2000 exemplaires , uniquement disponible en vinyle

En plus d’un certain nombre d’objets collectors, ce somptueux coffret contient 7 LPs (vinyle noir 180g, spécialement remasterisés), sept versions différentes de M.D.K enregistrées live et/ou en studio entre 1972 et 2021, dont certaines totalement inédites et d’autres jamais éditées en vinyle, un livre de 84 pages, 30×30 cm, couverture cartonnée, incluant d’innombrables articles et photos, un poster drapeau en tissu de 70x100cm, une reproduction au format de la couverture de l’album original (1973), un certificat d’authenticité numéroté.

Le coffret est disponible à la précommande en cliquant sur ce lien.