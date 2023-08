Marshall présente la gamme Studio JTM

La célèbre marque britannique Marshall créée en 1962 par le professeur de batterie Jim Marshall présente aujourd’hui la nouvelle gamme Studio JTM. Un ensemble directement inspiré du JTM de 1962.

Studio JTM : inspiration vintage

Pour marquer ce qui aurait été le 100e anniversaire de Jim Marshall et pour rendre hommage au premier amplificateur de la marque, la série Studio de Marshall s’enrichit d’une nouvelle recrue. Tout droit inspiré du fameux JTM sorti en 1962, le nouvel ampli Studio JTM offre au musicien moderne la même sonorité légendaire, chaude et douce, qui a accompagné des générations de musiciens de par le monde.

La nouvelle gamme Studio JTM se compose de quatre produits uniques, mais tous remarquables : une tête d’ampli 20 W, un ampli combo 20 W, un baffle 1 x 12″ et un baffle 2 x 12″. Ils arborent tous l’esthétique d’époque comme le célèbre logo “cercueil” en émail rouge et la luxueuse grille fauve.

Le JTM45 original fut très apprécié des musiciens tels que Gary Moore, Richie Blackmore et Angus Young pour le surplus de sonorité, de gain et de relief qu’il apportait à leur son. C’est cette même philosophie qui nous a poussés à créer le Studio JTM : recréer le son du JTM jusque dans les moindres détails, par une fabrication soignée, à la main, dans notre usine mondialement réputée de Milton Keynes, en Angleterre.

Quelque chose de vraiment spécial

Terry Marshall, fils de Jim Marshall et créateur du JTM45 original, a déclaré : “ Lorsque j’ai entendu le Studio JTM en démo, je me suis revu avec mon JTM45 d’origine. C’était mon son… Nous touchons là à quelque chose de vraiment spécial ! ”

La commodité a également été placée au premier plan dans la conception du Studio JTM. Plus compact et plus léger que son homologue d’antan, aucun compromis sur le son n’a pourtant été fait sur cet ampli facile à transporter et qui saura s’adapter à de nombreux environnements. Idéal à la maison comme sur des petites scènes, le Studio JTM est doté d’une technologie de réduction de puissance intégrée qui permet aux guitaristes de basculer entre les réglages 20 W et 5 W pour obtenir le son caractéristique du JTM n’importe où.

La renaissance du rock

Le Studio JTM est doté de bon nombre des composants qui ont fait la renommée du JTM, du préampli à tube ECC83 aux lampes d’amplificateurs de puissance 5881, en passant par le séparateur ECC83 et les haut-parleurs Celestion G12M 65 Creamback. Il en résulte un son unique à la fois chaud, puissant et polyvalent qui vous ramène directement à la renaissance du rock.

Doté d’une boucle FX et d’une sortie DI, le Studio JTM offre désormais aux musiciens la possibilité d’ajouter des effets et des enregistrements externes afin de personnaliser davantage leur expérience de jeu. Disponible à l’achat chez votre revendeur Marshall local.

À propos de Marshall

Marshall a une histoire riche, passionnante et unique au sein de l’industrie musicale. La marque est célébrée par certains des plus grands artistes du monde. Après des débuts modestes à Hanwell, Londres, Marshall est aujourd’hui une marque mondiale réputée pour son excellence en matière de fabrication. La créativité et l’innovation sont au cœur de l’entreprise et de tous les produits qu’elle crée. Avec plus de 60 ans d’expérience musicale, Marshall continue de repousser les limites du possible pour les musiciens de demain.

Prix de vente conseillé (SRP) :

Tête d’ampli ST20H 20 W : 1255€

Combo ST20C 20 W : 1493€

Baffle ST112 1×12” : 659€

Baffle ST212 2×12” : 893€

Ci-dessous la vidéo du groupe AC/DC lors de leur concert à Paris en 1979, au Pavillon de Paris. Lors de l’intro de “Live Wire”, Angus Young se tient debout sur une rampe d’amplis Marshall avant de sauter sur la scène. On y était, et vous ? …



Crédit photo : Marshall©