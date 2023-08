Mötley Crüe et BMG célèbrent le 40e anniversaire de l’album “Shout at the devil”

Pour célébrer les 40 ans de l’album SHOUT AT THE DEVIL de Mötley Crüe, sorti le 26 septembre 1983, le groupe de Glam Metal de Los Angeles et la maison de disques BMG sortent un package complet qui plaira à coup sûr aux fans. Date de sortie : 27 octobre 2023.

Un coffret Super Deluxe

BMG annonce YEAR OF THE DEVIL, une célébration multi-configuration du 40ème anniversaire du 2ème album historique de Mötley Crüe, SHOUT THE DEVIL. La pièce maîtresse de YEAR OF THE DEVIL est le coffret Super Deluxe en édition limitée, qui contient l’album nouvellement remastérisé sur LP, CD et cassette. Le coffret comprend également des reproductions des singles 7″ originaux de « Too Young To Fall In Love » et « Looks That Kill », ainsi qu’une planche de séance du pentagramme, une planche du diable avec planchette en métal, un adaptateur 7″ en métal, des lithographies de l’album, des cartes de tarot, un bougeoir pour le diable et bien d’autres choses encore. De plus, 7 démos rares ont été ressuscitées et sont incluses dans SHOUT AT THE DEMOS & RARITIES.

Vous pouvez pré-commander maintenant et écoutez le titre rare « Black Widow (Démo) » en cliquant sur ce lien.

SHOUT AT THE DEVIL – 40th Anniversary est disponible sous la forme d’un coffret Super Deluxe en édition limitée, d’un picture disc en édition limitée, d’un vinyle noir et rouge, d’un CD réplique LP en édition limitée, d’un CD lenticulaire en édition limitée et d’une édition de luxe en streaming/téléchargement.

“Shout at the devil” : un album culte

Sorti en 1983 au plus fort de la panique satanique, SHOUT AT THE DEVIL a propulsé Mötley Crüe au rang de superstar. Tenant les promesses de leur premier album PLATINUM, Too Fast For Love, le deuxième album de Mötley Crüe a atteint le Top 20 américain et a été certifié 4X PLATINUM. Rien qu’aux États-Unis, le disque SHOUT AT THE DEVIL s’est vendu à plus de 4 millions d’exemplaires. Pour de nombreux fans de musique, SHOUT AT THE DEVIL était la première fois qu’ils voyaient un album avec une telle imagerie et un tel contenu lyrique sur les étagères des magasins grand public.

SHOUT AT THE DEVIL continue d’être une pierre angulaire du set live de Mötley Crüe, le groupe jouant jusqu’à 4 chansons de cet album emblématique à chaque concert de THE WORLD TOUR qui est actuellement en cours. Le cycle de tournée original de cet album a permis à Mötley Crüe de passer du statut de première partie à celui de tête d’affiche dans les arènes.

Les clips révolutionnaires de « Looks That Kill » et « Too Young To Fall In Love » ont établi la norme pour d’innombrables moments sur MTV. Ces deux singles, combinés au sinistre morceau-titre, à des morceaux téméraires comme « Knock ‘Em Dead, Kid », « Bastard » et « Red Hot », à leur interprétation frénétique de « Helter Skelter » et à l’obsédant quasi instrumental « God Bless The Children Of The Beast », ont contribué à créer cet album qui a marqué l’époque et le genre.

40 ans plus tard, THE CRÜE est toujours aussi fort, plus grand que JAMAIS et en tête d’affiche des STADIUMS du monde entier !

LE BOXSET DELUXE EN ÉDITION LIMITÉE COMPREND :

– L’album original remastérisé sur LP splatter orange/jaune

– Shout At the Demos & Rarities sur LP splatter rouge/blanc

– Le CD Shout at The Devil

– La cassette Shout at The Devil

– Le 45 T. de Looks That Kill » sur 7” sur vinyle blanc

– Le 45 T. Too Young to Fall In Love » sur 7” sur vinyle orange

– Devil Board avec planchette métallique

– Un adaptateur de 45 T. Pentagramme en métal

– Un sac en feutre avec le pentagramme

– Un porte-bougie du diable (bougie non-incluse)

– Des cartes de tarot des membres du groupe

– Une planche de séance 12″ x 12″

– Deux tirages litho 12″ x 12″ de la pochette de l’album Shout At The Devil

TRACKLISTING ALBUM

1. In the Beginning

2. Shout at The Devil

3. Looks That Kill

4. Bastard

5. God Bless the Children of The Beast

6. Helter Skelter

7. Red Hot

8. Too Young to Fall in Love

9. Knock ‘Em Dead, Kid

10. Ten Seconds to Love

11. Danger

TRACKLISTING ‘Shout at The Demos & Rarities’

1. Shout at The Devil (Demo)

2. Looks That Kill (Demo)

3. Knock ‘Em Dead, Kid (Demo)

4. Too Young to Fall In Love (Demo)

5. Hotter Than Hell (Demo for “Louder Than Hell”)

6. I Will Survive (Demo)

7. Black Widow (Demo)

BIOGRAPHIE DE MÖTLEY CRÜE

Originaire de Los Angeles, Californie, Mötley Crüe : Vince Neil (chant), Nikki Sixx (basse), Tommy Lee (batterie) et Mick Mars (guitares), investit le panthéon du rock depuis 41 ans. Le groupe a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde entier, s’est vu décerner 7 albums de platine et multiplatine aux États-Unis, 22 succès rock dans le Top 40, 6 singles pop dans le Top 20, 3 nominations aux Grammy Awards, 5 best-sellers du New York Times, une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et un film à succès sur Netflix. Mötley Crüe continue de tourner dans le monde entier avec John 5 à la guitare, repoussant les limites visuelles de la performance live.

Connu pour ses prestations scéniques emblématiques, le groupe a effectué d’innombrables tournées à guichets fermés dans le monde entier, devant des millions de fans, avec des productions révolutionnaires telles que les montagnes russes de la batterie de Tommy Lee et la basse lance-flammes de Nikki Sixx. Ils ont été les pionniers de la résidence rock à Las Vegas avec un concert à guichets fermés en 2012. Les chansons à succès de Mötley Crüe telles que « Kickstart My Heart » et « Home Sweet Home sont fréquemment utilisées sous licence par de grandes marques telles que NASCAR, Dodge, Coldwell Banker, Carl’s Jr. et KIA, pour n’en citer que quelques-unes, et leur musique peut être entendue dans des émissions télévisées à succès telles que Stranger Things et Cobra Kai, entre autres.

La biographie du groupe, « The Dirt : Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band », est devenue un best-seller du New York Times en 2001 et s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires dans le monde. Depuis, les membres du groupe ont écrit quatre autres livres qui sont devenus des best-sellers du New York Times. En 2019, Netflix a diffusé en avant-première le biopic « The Dirt », basé sur le best-seller, qui est devenu un film à succès mondial, obtenant un score positif de 94 % sur Rotten Tomatoes. En conséquence, Mötley Crüe a gagné toute une nouvelle génération de jeunes fans qui ont découvert le groupe grâce au film et ont renforcé leur statut d’icône, leur pertinence et l’intemporalité de leurs chansons.

Mötley Crüe reste une grande attraction mondiale 41 ans après le début de sa carrière et, au cours de l’été 2022, il a été la tête d’affiche d’une tournée nord-américaine des stades qui s’est déroulée à guichets fermés avec Def Leppard. La tournée se poursuit dans les stades du monde entier tout au long de l’année 2023, avec John 5 à la guitare, alors que le groupe repousse les limites de la performance live.

Le coffret anniversaire sera disponible le 27 octobre 2023.