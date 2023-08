Un LP en édition limitée pour les 35 ans de “Kylie”, premier album de Kylie Minogue sorti en 1988

À l’occasion des 35 ans du premier album studio de la chanteuse australienne Kylie Minogue, sobrement baptisé “Kylie”, un LP en édition limité arrivera dans les bacs le 24 novembre 2023. Un disque qui ravira les fans et qui s’annonce d’ores et déjà comme un futur collector.

Pour célébrer les 35 ans de la sortie de « Kylie », un LP en édition limitée sortira le 24 novembre. Présenté sur deux formats différents, les fans pourront choisir entre Neon Pink ou Aquamarine (ce dernier étant exclusif à la boutique de l’artiste).

Initialement sorti en 1988, « Kylie » était le premier album studio de Kylie Minogue et le premier des quatre albums qu’elle a enregistrés avec l’équipe de production de « The Hit Factory », Stock Aitken & Waterman. Le disque contenait six singles, dont ‘The Loco-Motion’, ‘Got To Be Certain’, ‘Je Ne Sais Pas Pourquoi’ et le hit mondial ‘I Should Be So Lucky’, qui a lancé la carrière de Kylie et l’a imposée comme l’un des plus grands noms de la pop contemporaine.

À ce jour, « Kylie » s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires dans le monde.

Depuis la sortie de ce premier album, Kylie Minogue a vendu plus de 80 millions de disques dans le monde, eu plus de cinq milliards de streams et huit albums n° 1 au Royaume-Uni. Ses multiples récompenses incluent trois Brit Awards, deux MTV Awards et un Grammy Award ; elle est la seule artiste féminine à avoir eu un album n° 1 au cours de cinq décennies consécutives au Royaume-Uni.

À bien des égards, dans l’arène pop, elle est une des seules artistes superstars dont les réinventions constantes et le travail acharné la maintiennent fermement ancrée dans le présent tout en ayant le luxe d’avoir des hits classiques des décennies précédentes qui tournent encore partout sur la planète.

« Merci et plein d’amour à tous ceux qui aiment cet album depuis 35 ans. Profitons à nouveau de sa magie ! » Kylie.

Les rééditions en édition limitée disponibles dans les formats ci-dessous, sont en précommande.

• Vinyle rose fluo remasterisé dans une pochette ouvrante

• Vinyle transparent aigue-marine remasterisé dans une pochette ouvrante (exclusif à la boutique Kylie).

Crédit photo – DR