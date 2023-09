“Fleetwood Mac“ : le livre vient d’arriver en librairie

Le livre “Fleetwood Mac” vient de sortir en librairie aux Éditions du Layeur. Écrit par Christophe Delbrouck, spécialiste de la culture anglaise et de la musique Jazz, Rock et Pop, cet ouvrage retrace la vie du légendaire groupe britannique.

L’épopée Fleetwood Mac

Flanqué de John et Christine McVie, de Mick Fleetwood et du couple Lindsey Buckingham et Stevie Nicks, Fleetwood Mac a bouleversé la culture pop en semant dans le monde entier une palpitante musique d’ascendance progressiste et country. Il y a eu les records établis par Rumours en 1977 (40 millions d’albums vendus), puis les scores immenses de Mirage, Tango In The Night et autres Say You Will dans les années 1980, 1990 et 2000.

Derrière cette rare longévité et cet attachement populaire constant, l’aventure aura toutefois été semée d’embûches : de la malédiction des guitaristes aux escroqueries du business, des crises mystiques aux conflits amoureux.

Commencée au cœur du Blues Boom anglais des années 1960, cette histoire est une leçon de persévérance et de témérité. Car ce groupe aura d’abord réussi à survivre à la folie de son leader Peter Green, guitariste et compositeur de génie à qui nous devons « Black Magic Woman », puis à celle de Denny Kirwan, un petit génie devenu SDF, ainsi qu’à la déconfiture morale de Bob Welch.

Il a fallu faire face ensuite aux émois destructeurs de Lindsey Buckingham et de Stevie Nicks, ainsi qu’aux adultères et à la cocaïne.

La stature internationale d’un groupe pop de cet acabit ne s’illustre jamais sans la floraison de quelques scandales majeurs. Mais il est question de musique aussi et d’une créativité pionnière tout à fait spectaculaire.

Lindsey Buckingham l’illustre pratiquement à lui seul, accompagné d’une des rythmiques les plus raffinées de cette époque, ainsi que de deux compositrices qui auront aussi révolutionné la coutume en imposant le sort des femmes à une échelle générationnelle.

À propos de l’auteur

Christophe Delbrouck est écrivain, musicien, enseignant et conférencier. Il a été journaliste (Jazz magazine, Jazz Hot, Muziq…), consultant pour France Inter et intervenant en master-class au Conservatoire National Supérieur de Paris.

En qualité de musicien, il a travaillé avec Louis Sclavis et Claude Barthélémy, joué en première partie de Marcus Miller et enregistré une demi-douzaine de disques.

En tant qu’écrivain, il travaille pour le Castor Astral depuis plus de quinze ans, auteur d’ouvrages sur la culture anglaise, le jazz, Carlos Santana, les Who, Crosby, Stills & Nash et demeure prolixe pour ce qui concerne Frank Zappa, dont il a rédigé la préface de l’autobiographie. Pour les éditions du Layeur, il a réalisé Soul Music acte 1 et acte 2 ainsi que Steely Dan.