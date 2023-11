Duo Vianney/Renaud : “Maintenant”, un morceau vintage et nostalgique

L’auteur/compositeur/interprète Vianney sortira son quatrième album demain 10 novembre 2023. Intitulé “À 2 à 3”, cette nouvelle galette est un ensemble de duos avec, entre autres, Zazie, MC Solaar, Gims ou encore, le chanteur Renaud. Aujourd’hui, l’interprète de “Pas là” présente un nouvel extrait du futur opus, en duo avec Renaud et baptisé “Maintenant”. Un morceau plein de nostalgie où l’on découvre l’artiste enfant, adolescent et jeune homme. Une chanson vintage et attachante.

Trois ans après son 3ème album “N’attendons pas”, Vianney s’apprête à sortir son 4ème disque “À 2 à 3” le 10 novembre 2023. Il s’agit d’un album de duos (et trios) où l’artiste partage sa voix avec celles d’autres artistes tels que MC Solaar, Gims, Zazie, Florent Pagny, le duo de rappeurs BigFlo et Oli, Mentissa, Soprano, Charlie Winston, Ben Mazué, Janie, Jean-Louis Aubert, Kendji, Mika et Ed Sheeran sur le morceau “Call on me”, sans oublier Renaud pour la chanson présentée aujourd’hui : “Maintenant”.

À propos du chanteur de “Mistral gagnant”, Vianney a déclaré : “L’admiration que je lui voue depuis l’enfance aurait dû me pétrifier, mais son œil malicieux m’a rassuré. Tantôt rieur, tantôt pensif, toujours profond. Renaud n’a pas l’heure, mais il m’a donné du temps. Ce jour, ces moments, ces minutes avec lui. Maintenant, et à jamais.”

Pour la sortie de ce nouvel album, Vianney dédicacera les 100 premiers exemplaires des 18 éditions que compte le disque, soit 1 800 signatures au total. “À 2 à 3” arrivera dans les bacs le 10 novembre prochain. En l’attendant ; voici le nouvel extrait : “Maintenant”, avec Renaud.

Les paroles de ce nouveau single : “Maintenant” – clip vidéo en bas d’article

MAINTENANT

J’ai fait mon sac cent fois

Jamais sûr d’être au bon endroit

J’regarde le monde et j’m’y fais pas

Immonde et sublime à la fois

J’me pose mille questions par jour

J’suis au tiers du parcours

Est-ce que vivre vieux Vaut le détour

On veut marquer l’histoire

Manger le monde

Hanter les mémoires

L’ego s’égare

Alors on tombe

A travers le miroir

De jeune et docile

On finit fossile

Est-ce que penser à demain est utile

Ou dérisoire

J’suis prêt à m’battre encore mille ans

Et j’vais l’faire pour mes enfants

Avant j’avais jamais peur

Puis j’suis devenu parent

J’ai peur de l’avenir

Non pas du mien mais du leur

Non pas des liens mais du pire

Montent les mers

Fanent les fleurs

Les anciens nous enseignent

Les gamins les emmerdent

Et tout ça ne changera pas

C’est fini l’élève

Fini les rêves

Fini les dis papa

Toi qu’as vécu mille vies

Qu’est-ce qu’en t’en dis

Est-ce que la vie se vit

Au Paradis

Ou ici-bas

Maintenant

Mais pas après

Chéris l’instant

Balaie le passé

Certains voudraient vivre vieux

C’est une erreur

Faut vivre mieux

Maintenant Mais pas après

Chéris les gens

Balaie les regrets

Certains voudraient vivre vieux

Moi j’ai pas l’heure Tant mieux

J’ai fait mon sac cent fois

Un jour on le fera pour moi

Et j’le saurai même pas

Mais ce sera la dernière fois

J’y pense jamais pourtant j’devrais

Pourtant je sais que j’vais pleurer

Si j’ai rien vécu d’ici là

Donnez-moi d’être pardonné

Jetez-moi si j’ai rejeté

A quoi bon le pouvoir des mots

S’il ne sert au devoir d’aimer

Pour garder l’ivresse

De ma jeunesse

Pour tenir mon cœur allumé

Dis-moi le secret

C’est maintenant

Mais pas après

Chéris l’instant

Balaie le passé

Certains voudraient vivre vieux

C’est une erreur

Faut vivre mieux

Maintenant

Mais pas après

Chéris les gens

Balaie les regrets

Certains voudraient vivre vieux

Moi j’ai pas l’heure

Tant mieux

Certains voudraient vivre vieux

Moi j’veux partir heureux

Crédit photo : Julien Mignot©