17 février 1975, “High Voltage” le premier album d’AC/DC sortait dans les bacs

Le 17 février 1975, un groupe de rock australien a déclenché une onde de choc électrique à travers la scène musicale avec la sortie de son premier album, “High Voltage”, distribué uniquement en Australie. Ce groupe, qui allait devenir une légende mondiale, était AC/DC, et cet album inaugural allait servir de fondation à leur empire musical.

L’Émergence d’une puissance Rock

High Voltage a été plus qu’un simple premier album pour AC/DC ; c’était une déclaration d’intention, une assertion sans équivoque de leur intention de conquérir le monde avec leur son brut et leur attitude rebelle. L’album comprenait des titres emblématiques qui allaient devenir des classiques intemporels du rock, tels que « Baby please don’t go », “Soul tripper”, “You ain’t got a hold on me” et « T.N.T. » Ces chansons ont immédiatement captivé l’audience avec leur énergie brute, leurs riffs de guitare impitoyables et les vocaux percutants de Bon Scott, le charismatique chanteur du groupe à l’époque.

Le 14 mai 1976, un autre album baptisé lui aussi “High Voltage” arrivait chez les disquaires (commerces de disques vinyles malheureusement disparus), mais en Europe et aux États-Unis. Sur les faces A et B, les morceaux étaient différents du disque australien, on y trouvait :

It’s a long way to the top if you wanna rock’n’roll

Rock’n’roll singer

The jack

Live wire

TNT

Can I set next to you girl

Little lover

She’s got balls

High voltage

9 morceaux qui sont en fait une compilation des 2 premiers albums d’AC/DC sortis uniquement en Australie : “High Voltage” et “TNT” en 1975.

Un son unique et reconnaissable

Ce qui a distingué AC/DC dès le départ, c’est leur son distinctif, marqué par des guitares électriques tranchantes, des lignes de basse puissantes et des rythmes de batterie explosifs et “carrés”. High Voltage a incarné cette esthétique sonore avec une précision et une intensité saisissante. Chaque chanson était un appel à l’action, un hymne pour ceux qui cherchaient l’évasion dans le pouvoir du rock ‘n’roll.

L’héritage de High Voltage

Bien que High Voltage n’ait été initialement publié qu’en Australie, son impact a rapidement dépassé les frontières nationales. Le son cru et authentique d’AC/DC a trouvé un écho chez les amateurs de rock du monde entier, et le groupe a rapidement acquis une réputation mondiale grâce à ses performances scéniques énergiques, en grande partie dues à Angus Young, co-fondateur du groupe avec son frère Malcolm et à son engagement envers la musique pure et sans fioritures.

Influence et héritage

High Voltage a été bien plus qu’un simple album ; il a servi de catalyseur pour une révolution dans le monde du rock. Son influence peut être ressentie dans d’innombrables groupes et artistes qui ont été inspirés par le son brut et l’attitude rebelle d’AC/DC. Même des décennies après sa sortie, High Voltage reste un pilier du rock ‘n’roll, un témoignage de la puissance intemporelle de la musique qui refuse de se plier aux conventions.

“Love song” : le morceau qu’Angus aurait aimé ne pas enregistrer

Sur cette première galette des australiens, on trouve les morceaux suivants :

Face A

Baby please don’t go

She’s got balls

Little lover

Stick around

Face B

Soul Tripper

You ain’t got a hold on me

Love song

Show business

À noter que le morceau “Love song” qui apparaît sur cet album est totalement atypique en regard de ce que le groupe AC/DC a toujours écrit : du rock. Cette chanson, la seule de tout le répertoire des australiens, est une chanson d’amour comme l’indique son titre. Elle débute par une volée de notes aigues sur la Gibson SG d’Angus, pour aboutir sur une voix douce et posée que jamais Bon Scott ne ressortira ensuite.

Pour Angus Young, cette chanson est le vilain petit canard de leur carrière, qu’ils n’auraient jamais dû enregistrer. Mais l’agent de leur maison de disques à l’époque leur avait demandé ce type de balade, parce que les radios diffusaient beaucoup ce style musical. Mais c’est en fait le morceau “Baby please don’t go”, sur la face B, qui aura les faveurs des directeurs de programme sur les ondes radio. “Love song” n’est jamais apparue sur un autre LP et encore moins en live, AC/DC préférant l’oublier. Si vous ne la connaissez pas, écoutez-la en bas d’article et donnez votre avis.

Une nouvelle proposition

Le 17 février 1975, même si la grande consécration arrivera avec l’album “Highway to hell” en 1979, AC/DC a électrifié le monde avec la sortie de “High Voltage”, un album qui allait devenir une pierre angulaire du rock ‘n’roll. Avec ses riffs de guitare percutants, ses rythmes pulsants, son attitude rebelle et un style nouveau basé sur le mélange de Blues et de Rock, cet album a établi AC/DC comme l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps. Preuve en est, les 70 000 places mises en vente ce matin pour leur unique concert parisien (Hippodrome de Longchamp) le 13 août 2024 se sont toutes vendues en une heure ! Des places pourtant vendues entre 111,50 euros et 166,50 euros. Et alors que le temps passe, “High Voltage” continue de brûler brillamment, illuminant le chemin pour les générations futures de rockeurs en quête de pure énergie et de passion musicale.