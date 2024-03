Revivez Pink Floyd en concert au Dôme de Paris le 8 mars 2024

Le groupe SO FLOYD se produira à Paris le vendredi 8 mars 2024, sur la scène de l’ancien Palais des Sports, rebaptisé Le Dôme de Paris. Un espace à la hauteur du talent et de la prestation de ce groupe “Tribute” que nous avions découvert l’année dernière à la salle Pleyel. Un show de reprises des mythiques PINK FLOYD qui vaut le détour.

Bien plus qu’un “Tribute”

Les titres les plus représentatifs du groupe britannique PINK FLOYD seront repris le vendredi 8 mars 2024 sur la scène du Dôme de Paris, dans le 15ème arrondissement, par le groupe SO FLOYD. Une formation qui, à l’inverse de nombreux “Tribute” reprend avec une maîtrise et une fidélité impressionnantes l’essentiel de la carrière de Pink Floyd et vous plongera dans l’univers musical tour à tour psychédélique, planant et résolument rock qui a fait l’immense succès de cette formation légendaire.

Après l’incroyable succès de leurs premiers concerts, dont celui de la salle Pleyel le 10 février 2023 (retrouvez notre article en cliquant sur ce lien), SO FLOYD revient sur scène pour une tournée dans les plus grandes salles de France. SO FLOYD revisitera les plus grands succès du groupe britannique PINK FLOYD, des morceaux ancrés dans la mémoire collective et des concerts inscrits au Panthéon de la musique !

Un show en quatre actes

Vous pourrez ainsi revivre sur scène tous les titres légendaires des FLOYD, de “Money” à “Learning To Fly”, en passant par “Another Brick In The Wall”, “Shine On You Crazy Diamond”, « Time » ou « Wish you were here”. Toutes les chansons magiques du Floyd défilent, magnifiées par un son et un light-show dignes des concerts de ce groupe mythique.

Un show en quatre actes, correspondant à autant d’univers visuels et sonores, qui permet de retrouver les diverses époques de la production musicale riche et variée de ce groupe culte. Deux heures de spectacle pour un hommage troublant qui promet un bond dans le temps et une approche originale de l’œuvre du plus grand groupe des années 70.

SO FLOYD en tournée

11 janvier – Summum – Grenoble /12 janvier – Zénith – Toulon / 18 janvier – Le Galaxie – Amneville / 19 janvier – Arena – Reims / 27 janvier – Arena Futuroscope – Poitiers /28 janvier – L’Arkea – Bordeaux / 1er février – Le Dôme – Marseille / 2 février – Arena de Narbonne / 9 février – Espace Mayenne – Laval /10 février – Zénith de Caen / 7 mars – Amphithéâtre 3000 Lyon /8 mars – Le Dôme de Paris Palais des sports.

RICHARD WALTER PRODUCTIONS

Pour commander vos billets, cliquez sur ce lien. Tarifs : 49, 59, 69 et 79 euros la place.