“ANIMALS” des PINK FLOYD ressort en Blu-Ray Dolby Atmos

Le 17 mai 2024, l’album “ANIMALS” des PINK FLOYD version Remix 2018 sortira sur Blu-Ray sous format Dolby Atmos, le format audio en trois dimensions qui donne une impression véritablement immersive au cœur de la musique. Le pack comprendra des mixages stéréo haute résolution et 5.1, ainsi que le mixage stéréo original de 1977, plus sa version numérique et un livre de 16 pages.

Les fans de PINK FLOYD seront ravis d’apprendre que l’album “ANIMALS” du groupe britannique sortira le 17 mai prochain en Dolby Atmos. À l’origine de ce projet, le bien connu producteur James Guthrie, qui a déjà travaillé avec le groupe, en co-produisant “THE WALL” notamment en 1979.

À l’intérieur de la chanson

The Animals 2018 Remix – Dolby Atmos, de James Guthrie, sortira sur Blu-ray, qui comprend des mixages stéréo haute résolution et 5.1 aux côtés du mixage stéréo original de 1977, et sous forme numérique. Le mix Dolby Atmos va au-delà de l’écoute ordinaire en immergeant l’auditeur dans la musique, révélant des détails avec une clarté et une profondeur inégalées. Les auditeurs auront l’impression d’être à l’intérieur de la chanson alors que la musique se déplace autour et au-dessus d’eux.

Une pochette réinventée

La pochette de l’album, initialement créée par le collectif de designers anglais HIPGNOSIS, a été réinventée spécialement pour cette sortie et présentée dans un digipak avec un livret de 16 pages, un autocollant et une carte postale. L’image de couverture comprend toujours le cochon emblématique flottant entre deux cheminées de la centrale électrique de Battersea, conçue par Roger Waters.

Cependant, pour cette nouvelle version, l’œuvre d’art a été recréée pour l’ère moderne par Aubrey ‘Po’ Powell, partenaire de Storm Thorgerson dans Hipgnosis, et Peter Curzon de StormStudios, et montre le bâtiment historique tel qu’il est aujourd’hui, avec des projections de lumière et des variations, qu’on retrouve dans le livret d’accompagnement. Les projections et les graphiques ont été cartographiés et conçus par Peter Curzon pour le lancement du Remix 2018 et la photographie est de Rupert Truman et Benny Trickett avec Aubrey Powell. Les projections 2022 ont été réalisées par Pixel Arts et coordonnées par Larmac Live. Projections par Pixel Arts, coordonnées par Larmac.

La carrière de PINK FLOYD s’étire de 1967 à 2014, période durant laquelle le groupe a sorti 16 albums, qui se sont vendus à 360 millions d’exemplaires. Parmi eux, le fabuleux “DARK SIDE OF THE MOON”, troisième meilleure vente d’albums au monde, derrière “BACK IN BLACK” d’AC/DC et “THRILLER” de MICKAEL JACKSON.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient revivre l’époque et le son PINK FLOYD; le groupe SO FLOYD (Tribute to Pink Floyd) donnera un concert le 20 juillet 2024 au château de Chantilly (retrouvez notre article en cliquant sur ce lien), dans le cadre du festival “SHINE”.