“Delta Blues Café” : une BD entre Blues et voyage qui sortira le 27 mars 2024

“Delta Blues Café” est une histoire d’amour disparu et de musique. Cette bande dessinée scénarisée par Philippe Charlot et illustrée par Miras vous emmènera de l’autre côté de l’océan Atlantique, au nord du Mississippi. Entre Blues et bayous, cette BD vous fera voyager à coup sûr.

Depuis 50 ans, il arpente le nord du Mississippi pour trouver le dernier enregistrement d’une chanson que son grand amour perdu lui avait dédiée. Un récit moderne, cinématographique, en plein Deep South, sur fond de blues.

Laup, acteur noir de Guyane française, est encensé par la critique à l’occasion de la sortie de son film “Robert Johnson, du blues dans les veines”. Il a été choisi pour ce rôle du fait de sa ressemblance avec le célèbre guitariste de blues. Un musicien parti trop jeune : 27 ans et qui a influencé les plus grands ; Jimi Hendrix, Jimmy Page, Bob Dylan, Keith Richards, Éric Clapton, Brian Jones. Pour ne citer qu’eux. Robert Johnson fût l’un des grands artistes les plus influents du Blues. Il vécut d8 mai 1911 au 18 août 1938.

Seule ombre au tableau dans la volée de critiques dithyrambiques envers le film, le commentaire acerbe du professeur Moore de l’université de Mississipi. Un vieil homme blanc, spécialiste des musiques afro-américaines du début du XXe siècle. Alors en tournée pour son film, Laup profite d’un passage dans le Mississipi pour rencontrer le professeur. L’accueil est glacial. Le jeune acteur décide pourtant de suivre le vieil homme dans les coins les plus reculés de la région à la recherche de disques d’époque. Le professeur a en effet sauvé des enregistrements rarissimes, ramenant à la vie des musiciens virtuoses oubliés de tous.

Mais sa grande quête reste sa recherche obsessionnelle de l’enregistrement unique d’une chanteuse de blues inconnue avec laquelle on murmure qu’il aurait eu une histoire d’amour, soixante ans plus tôt. Au cours de son périple, Laup rencontre Jezie, l’assistante fantasque du professeur, propriétaire du Delta Blues Café, lieu mythique où tous les fans de blues se réunissent. Les destins vont alors s’entremêler, entre mémoire qui lutte en vain contre l’oubli, passions et amours de jeunesse, temps qui file et amitié qui sauve les âmes perdues.

Delta Blues Café

Scénario : Philippe CHARLOT

Dessin : Miras

Sortie le 27 mars 2024 aux Éditions Grand Angle