Le 11 mars 1978, Claude François nous quittait

Claude François nous quittait le 11 mars 1978 alors qu’il se douchait dans sa salle de bains du 46 boulevard Exelmans, à Paris 16e, juste avant de se rendre à l’émission “Les Rendez-Vous du Dimanche”, animée par Michel Drucker. C’est en voulant remettre une applique en place que son corps est entré en contact avec le courant électrique, les pieds dans l’eau, une situation qui ne pardonne pas et qui a foudroyé le chanteur à succès. Le jour de son décès, une hystérie collégiale s’est emparé des jeunes femmes françaises, dont une s’était jeté dans la Seine en apprenant la nouvelle.

Une mort liée à la maniaquerie du chanteur

Il y a exactement 46 ans, le 11 mars 1978, le chanteur Claude François mourrait électrocuté dans sa baignoire, à l’âge de 39 ans. À ce moment-là, beaucoup de bêtises ont été dites et écrites mais sa mort est véritablement la plus “bête” qui soit : une électrocution les pieds dans l’eau alors que l’interprète de “Comme d’habitude” se douchait. Un décès survenu trop jeune qui est lié à la maniaquerie de l ‘artiste, qui détestait les objets mal rangés. Cette applique murale en faisait partie puisqu’elle était positionnée de travers sur le mur. En voulant la replacer correctement, Claude François s’est levé, a passé sa main derrière l’applique pour la remettre en place et c’est à ce moment-là que ses doigts ont touché les fils électriques.

De l’Égypte à la France

Claude François, souvent surnommé « Cloclo », reste une figure emblématique de la scène musicale française. Né le 1er février 1939 à Ismaïlia, en Égypte, il a grandi dans un environnement cosmopolite, fils d’un employé de l’administration française. Son enfance en Égypte l’a influencé profondément, lui apportant un sens inné du rythme et une passion pour la musique.

La famille de Claude François a déménagé en France après la Seconde Guerre mondiale. Jeune homme, Claude était attiré par la musique et la scène. Malgré des débuts difficiles dans l’industrie musicale, il a persévéré, travaillant comme auteur-compositeur et chanteur de variétés dans les années 1960.

Le début du succès avec “Belles, belles, belles”

Sa percée est venue avec le tube « Belles, belles, belles » en 1962, qui l’a propulsé sur le devant de la scène musicale française. Sa carrière a connu un essor fulgurant, marqué par une série de succès commerciaux et une énorme popularité auprès du public. Cloclo était bien plus qu’un simple chanteur ; il était un véritable showman, connu pour ses performances électriques et ses chorégraphies dynamiques. L’intégration de danseuses sexy à ses côtés sur scène, qu’on appelait “Les Clodettes” n’est pas étrangère à sa notoriété et à son succès.

Une icône de la culture pop

Le sommet de sa carrière est survenu dans les années 1970, où ses tubes comme « Comme d’habitude » et « Alexandrie Alexandra » ont dominé les charts. Il était également un pionnier dans l’utilisation des techniques d’enregistrement modernes, produisant des sons novateurs pour l’époque.

Mais au-delà de sa musique, Claude François était célèbre pour son charisme et son sex-appeal, attirant une véritable hystérie chez ses fans, principalement des jeunes femmes. Sa popularité a atteint des sommets inégalés, faisant de lui une véritable icône de la culture pop.

Cependant, le destin tragique de Claude François a été scellé le 11 mars 1978. Ce jour-là, la France était en deuil et des millions de fans, pour la plupart féminines, étaient en larmes. Sa mort a plongé la France dans le deuil, marquant la fin d’une ère musicale et la perte d’un talent exceptionnel.

Malgré sa disparition prématurée, l’héritage de Claude François perdure à travers sa musique intemporelle et son impact durable sur la scène musicale française. Il reste à jamais gravé dans la mémoire collective comme l’une des plus grandes stars de la chanson française, un homme qui a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde.



Crédit photo : DUTCH NATIONAL ARCHIVES© – domaine public – Claude François le 1er octobre 1965.