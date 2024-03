Sylvie Vartan tire sa révérence avec 3 concerts à Paris

Crédit photo : Eric Koch© pour Anefo – Dutch National Archives© – Licence Creative Commons CCO 1.0.

Sylvie Vartan, née le 15 août 1944 à Iskretz, en Bulgarie, est une chanteuse et actrice emblématique de la scène française. Sa carrière, qui s’étend sur six décennies, est marquée par des succès retentissants, des collaborations prestigieuses et une popularité internationale. Cette année, celle des 80 ans de la chanteuse, sera celle des adieux de la star à son public. Pour l’occasion, elle se produira trois soirs au Dôme de Paris, les 8,9 et 10 novembre 2024.

Jeunesse et débuts

Sylvie Vartan naît dans une famille d’origine arménienne et bulgare. En 1952, à l’âge de 8 ans, elle déménage avec sa famille en France pour échapper au régime communiste. Sa passion pour la musique se révèle dès son plus jeune âge, et elle commence à chanter dans des écoles et des clubs de Paris. À seulement 16 ans et sur conseil de son frère Eddie, qui travaille dans le domaine de la musique, elle rencontre Daniel Filipacchi, producteur chez RCA RECORDS. C’est ainsi qu’au printemps 1961, elle enregistre un duo avec le pionnier du Rock français ; Frankie Jordan. Le nom du morceau : “Panne d’essence”.

Succès et carrière

Les débuts de Sylvie Vartan dans l’industrie de la musique sont fulgurants. En 1961, après avoir sorti son premier single, « Panne d’essence« , qui rencontre un succès immédiat, elle enchaîne rapidement avec une série de tubes tels que « Le Loco-motion » et « Est-ce que tu le sais« , établissant sa réputation en tant que figure montante de la scène yé-yé française.

Au fil des années 1960 et 1970, Sylvie Vartan connaît un succès phénoménal avec des chansons telles que « La plus belle pour aller danser« , « Comme un garçon » et « Nicolas« . Son style pop-rock, combiné à son charisme sur scène, en fait une véritable icône de la musique populaire en France.

Rencontre avec Johnny Hallyday

En 1961, lors d’un concert à Paris, Sylvie Vartan rencontre le célèbre chanteur Johnny Hallyday. Une romance naît rapidement entre les deux artistes, et ils se marient en 1965. Leur union fait d’eux le couple le plus glamour et le plus en vue de la scène musicale française. Ensemble, ils enregistrent plusieurs duos à succès, dont « J’ai un problème » et « Retiens la nuit ».

Sylvie Vartan connaît une notoriété sans cesse grandissante, jusqu’à faire la “Une” de 2 000 magazines au long de sa riche carrière, ce qui est plus que Brigitte Bardot, pourtant star adulée des sixties/seventies ou Catherine Deneuve, actrice iconique de la France.

Vie aux États-Unis

Dans les années 1980, Sylvie Vartan décide de s’installer aux États-Unis pour poursuivre sa carrière. Elle enregistre plusieurs albums en anglais et se produit régulièrement dans des salles prestigieuses à travers le pays. Sa voix cristalline et son charisme sur scène lui valent une reconnaissance internationale, et elle devient une figure emblématique de la scène musicale américaine. Preuve en est, son show de star américaine à Las Vegas qui sera présenté par Gene Kelly en personne.

40 Millions de disques vendus

Tout au long de sa carrière, Sylvie Vartan a vendu plus de 40 millions de disques à travers le monde. Elle a enregistré cinquante disques en studio et 53 “Live”. Son répertoire compte 1 500 chansons. Son influence sur la musique populaire est indéniable, et son héritage perdure encore aujourd’hui.

Dernière tournée : « Je Tire Ma Révérence »

En 2024, après plus de six décennies sur scène, Sylvie Vartan annonce sa dernière tournée intitulée « Je tire ma révérence ». Cette tournée émouvante marque la fin d’une époque et offre à ses fans la chance de la voir une dernière fois sur scène. Les trois concerts au Dôme de Paris, les 8, 9 et 10 novembre 2024, promettent d’être des événements inoubliables, mettant en lumière la carrière exceptionnelle de cette légende vivante de la chanson française.

Sylvie Vartan restera à jamais une icône de la chanson française, dont l’influence et le talent ont marqué plusieurs générations. De ses débuts fulgurants dans les années 1960 à sa dernière tournée émouvante en 2024, elle a su conquérir le cœur de millions de fans à travers le monde. Son héritage musical perdurera, inspirant les artistes et les mélomanes pour les années à venir.





Crédit photos :

Photo de “UNE” en noir et blanc (avec les lunettes de soleil) : Sylvie Vartan le 11 mars 1966 – Crédit photo : Eric Koch© pour Anefo – Dutch National Archives© – Licence Creative Commons CCO 1.0.

Photo en couleurs : Sylvie Vartan le 30 juin 2009 – Crédit photo : Philippe Quaisse© – Wikimedia – Licence Creative Commons.

Photo en noir et blanc en bas d’article : Sylvie Vartan le 11 mars 1966 – Crédit : Dutch National Archives© – Wikimedia – Licence Creative Commons CCO 1.0.