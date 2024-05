Redécouvrez ABBA sur scène avec MANIA pour une tournée française

Mania est de retour en tournée française pour nous proposer une soirée inoubliable en hommage au groupe ABBA ! Reconnu dans le monde entier comme le meilleur tribute à ABBA, Mania sera le mercredi 25 septembre 2024 à la Salle Pleyel à Paris et en tournée française en septembre et octobre avec dix-neuf dates dans toutes les grandes villes de France.

Ambiance ABBA garantie

Ambiance garantie avec Mania qui offre aux fans un spectacle d’environ deux heures, véritable voyage dans le temps où les spectateurs ont l’opportunité de revivre, chanter et danser au rythme des tubes éternels d’ABBA.

Et pour que la magie opère, Mania a tenu à rester fidèle aux moindres détails. Tout a été pensé pour que le public puisse vivre une soirée mémorable comme dans les années 80’s.

Mania est l’incarnation saisissante et plus vraie que nature d’un des groupes les plus mythiques des “Années 80” et symbolise à lui seul une époque que nous n’avons jamais cessé de vénérer.

Mania reste extrêmement fidèle aux moindres détails : instruments, éclairages, chorégraphies, semelles compensées, paillettes et boules disco… jusqu’à l’accent suédois pour mieux vous emporter dans l’univers d’ABBA !

Durant deux heures d'un spectacle à couper le souffle, venez revivre, chanter et danser au son de leurs tubes éternels : Money Money Money, Waterloo, Gimme, Gimme, Gimme, Dancing Queen, SOS, et bien d'autres encore. Venez faire la fête et vous installer à bord d'une formidable machine à remonter le temps.

19 dates dans toute la France

TOURNÉE 2024

18 juillet 2024

GOLFE JUAN

THÉÂTRE DE LA MER (PORT CAMILLE RAYON) – FRANCE

24 septembre 2024

LILLE

SEBASTOPOL – FRANCE

25 septembre 2024

PARIS

PLEYEL – FRANCE

26 septembre 2024

NANTES

CITÉ DES CONGRÈS – FRANCE

27 septembre 2024

LE MANS

PALAIS DES CONGRÈS – FRANCE

28 septembre 2024

LE HAVRE

CARRÉ DES DOCKS – FRANCE

01 octobre 2024

TOULOUSE

CASINO BARRIÈRE – FRANCE

02 octobre 2024

MARSEILLE

SILO – FRANCE

04 octobre 2024

NARBONNE

ARENA – FRANCE

05 octobre 2024

CLERMONT-FERRAND

LA MAISON DE LA CULTURE – FRANCE

06 octobre 2024

LYON

BOURSE DU TRAVAIL – FRANCE

09 octobre 2024

DOLE

LA COMMANDERIE – FRANCE

10 octobre 2024

ANNECY

ARCADIUM – FRANCE

11 octobre 2024

CHALONS EN CHAMPAGNE

LE CAPITOLE – FRANCE

12 octobre 2024

CHATEAUROUX – DEOLS

MACH 36 – FRANCE

13 octobre 2024

BORDEAUX

LE FEMINA – FRANCE

16 octobre 2024

ROANNE

LE SCARABÉE – FRANCE

17 octobre 2024

MACON

LE SPOT – FRANCE

18 octobre 2024

LONGUENESSE

SCÉNÉO – FRANCE

ABBA : retour sur l’histoire de l’icône suédoise de la Pop

ABBA est bien plus qu’un groupe suédois de pop des années 70. Leur musique intemporelle et leurs performances scéniques flamboyantes ont fait d’eux l’un des groupes les plus emblématiques de l’histoire de la musique pop. Fondé à Stockholm en 1972, ABBA a connu un succès international fulgurant, marquant une époque et laissant un héritage durable dans l’industrie musicale.

Naissance du groupe

ABBA est formé par deux couples suédois : Björn Ulvaeus et Agnetha Fältskog, ainsi que Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad. Leur nom est un acronyme de leurs prénoms respectifs : Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid. L’histoire du groupe débute en 1966 lorsque Björn et Benny, alors membres du groupe pop suédois « Hootenanny Singers », rencontrent les deux chanteuses, Agnetha et Anni-Frid.

Le véritable succès d’ABBA débute en 1974 avec leur victoire au Concours Eurovision de la Chanson grâce à leur titre « Waterloo », qui devient instantanément un hit mondial. Ce triomphe les propulse sur la scène internationale, marquant le début d’une incroyable carrière musicale.

Succès mondial

Le succès d’ABBA ne se limite pas à « Waterloo ». Le groupe enchaîne les succès avec des tubes tels que « Dancing Queen », « Mamma Mia », « Take a Chance on Me », « Gimme ! Gimme ! Gimme ! (A Man After Midnight) », et bien d’autres encore. Leurs chansons, caractérisées par des mélodies entraînantes, des harmonies vocales impeccables et des paroles accrocheuses, ont conquis les cœurs du public du monde entier.

400 millions d’albums vendus

ABBA a vendu plus de 400 millions de disques à travers le globe, ce qui en fait l’un des groupes les plus vendus de tous les temps. Leur influence sur la musique populaire est indéniable, et leur style musical a inspiré de nombreux artistes contemporains.

Les membres d’ABBA

Chaque membre d’ABBA a apporté sa propre contribution distinctive au groupe.

Agnetha Fältskog était connue pour sa voix cristalline et son charisme sur scène.

Björn Ulvaeus était le principal parolier du groupe, contribuant ainsi à créer des chansons aux paroles poignantes et accrocheuses.

Benny Andersson était le compositeur et le claviériste du groupe, ajoutant des mélodies entraînantes et des arrangements musicaux innovants à leurs chansons.

Anni-Frid Lyngstad, également appelée Frida, était reconnue pour sa voix puissante et émotionnelle, qui a ajouté une profondeur particulière aux performances d’ABBA.

Ensemble, ces quatre artistes ont formé une alchimie musicale inégalée qui continue de captiver les auditoires du monde entier.

Héritage

Même après leur séparation en 1982, ABBA continue de vivre à travers leur musique intemporelle. Leur héritage est célébré à travers des comédies musicales à succès comme « Mamma Mia ! », qui utilise les chansons du groupe comme base narrative. En 2018, le groupe a annoncé qu’ils se réunissaient pour enregistrer de nouvelles chansons, suscitant l’enthousiasme des fans du monde entier.

ABBA a transcendé les générations et les frontières culturelles, laissant une empreinte indélébile sur l’histoire de la musique pop. Leur influence perdure dans l’industrie musicale contemporaine, témoignant de la résilience et de la pertinence intemporelle de leur musique.

Pour redécouvrir leurs plus grands tubes sur scène

Crédit photo : Richard Walter Production©