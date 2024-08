Soirée spéciale Tina Turner ce soir sur ARTE

La chaîne ARTE diffusera ce soir un programme spécial consacré à la chanteuse américaine Tina Turner. Une soirée qui débutera par le film “Tina” sorti en 1993, suivi d’un documentaire sur la chanteuse et du concert qu’elle donna à Rio en 1988.

Disparue le 24 mai 2023 dans sa villa de Küsnacht, en Suisse, la star planétaire Tina Turner a vendu plus de 180 millions d’albums dans sa carrière. Celle qu’on surnommait “The Queen of Rock’n’roll” était également une diva de la Soul et du Rythm & Blues. Célèbre pour ses nombreux tubes (“The Best”, “We Don’t Need Another Hero”, “GoldenEye”, “Private Dancer”), la chanteuse a connu une enfance difficile ainsi qu’une relation amoureuse très compliquée et faite de coups, avec Ike Turner.

La chaîne Arte lui rend hommage ce soir, au travers du film “Tina”, suivi d’un documentaire et de son concert à Rio en 1988. L’occasion de revenir sur la vie de celle qui a magnifié le morceau “Proud Mary” du groupe Creedence Clearwater Revival et écrit par John Fogerty.

Tina Turner : une vie de résilience et de triomphe

Tina Turner, icône de la musique américaine et légende du rock ‘n’roll, a laissé une empreinte forte dans l’industrie musicale. Née Anna Mae Bullock le 26 novembre 1939 à Nutbush, dans le Tennessee, elle a grandi dans une famille modeste. Son enfance a été marquée par des difficultés familiales et des séparations. Ses parents se sont souvent disputés, et finalement, ils se sont séparés, laissant Anna Mae et sa sœur sous la garde de leurs grands-parents.

Jeunesse et débuts de carrière

Après avoir terminé ses études secondaires, Anna Mae a déménagé à St. Louis, où elle a commencé à fréquenter les clubs locaux de musique. C’est là qu’elle a rencontré Ike Turner en 1956. Impressionné par sa voix puissante et son énergie sur scène, Ike lui a donné l’opportunité de chanter avec son groupe, les Kings of Rhythm. Anna Mae est rapidement devenue la chanteuse principale du groupe et a pris le nom de scène « Tina Turner ».

La rencontre avec Ike Turner et la période de violence

Le partenariat professionnel entre Ike et Tina Turner s’est rapidement transformé en une relation personnelle. Ils se sont mariés en 1962. Cependant, leur relation était loin d’être idyllique. Ike Turner était un homme violent et contrôlant, qui abusait physiquement et émotionnellement de Tina. Malgré les abus, Tina est restée avec Ike pendant plus d’une décennie, cherchant à protéger sa carrière musicale.

La percée et les ventes de disques colossales

Malgré les turbulences de sa vie personnelle, la carrière de Tina Turner a décollé dans les années 1960 et 1970. Ensemble, Ike et Tina ont produit des hits comme « A Fool in Love, » « River Deep – Mountain High, » et « Proud Mary, » cette dernière devenant l’un des plus grands succès de leur carrière. Leur musique, mélange de rock, soul et R&B, a captivé des millions de fans à travers le monde.

En 1976, Tina a finalement trouvé la force de quitter Ike, fuyant leur hôtel lors d’une tournée. Elle a quitté la relation avec seulement 36 cents en poche et une carte de crédit pour faire face à une montagne de dettes.

Le renouveau et l’immense succès

Les années qui ont suivi ont été extrêmement difficiles pour Tina, qui s’est battue pour reconstruire sa carrière. Cependant, sa persévérance a porté ses fruits. En 1984, elle a sorti l’album « Private Dancer » qui contenait des hits comme « What’s Love Got to Do with It » « Better Be Good to Me » et « Private Dancer. » L’album a été un immense succès commercial et critique, avec 21 millions d’unités écoulées dont 5 millions rien qu’aux États-Unis, réintroduisant Tina Turner comme une superstar mondiale.

La carrière de Tina a continué de prospérer tout au long des années 1980 et 1990, avec des ventes de disques colossales et des tournées à guichets fermés. Elle est devenue l’une des artistes les plus vendues de tous les temps, remportant de nombreux prix, dont plusieurs Grammy Awards.

Décès et héritage

Tina Turner a vécu une vie de résilience et de triomphe, surmontant des obstacles incroyables pour devenir l’une des chanteuses les plus emblématiques de tous les temps. Elle est décédée paisiblement le 24 mai 2023, à l’âge de 83 ans, dans sa résidence en Suisse.

Son héritage perdure à travers sa musique intemporelle et l’inspiration qu’elle continue d’offrir aux artistes et aux fans du monde entier. Tina Turner restera à jamais dans les mémoires comme la « Queen of Rock ‘n’roll, » une femme qui a défié tous les obstacles et a transformé la douleur en puissance artistique.

Une vie tellement atypique que le réalisateur britannique Brian Gibson décide d’en faire un film en 1993, sobrement intitulé “Tina”. Dans le rôle de la chanteuse ; Angela Basset, formidable d’interprétation aux côtés de Laurence Fishburne, qui interprète pour sa part le tyrannique Ike Turner. C’est ce long métrage que la chaîne ARTE diffusera ce soir en ouverture de la soirée spéciale dédiée à Tina Turner, à 21 heures. Voici le programme détaillé :

Film : Tina

Anna Mae Bullock grandit chez sa grand-mère dans le village de Nutbush, dans le Tennessee. L’adolescente s’y ennuie vite et part pour Saint Louis. C’est là qu’en 1957 elle rencontre le chanteur Ike Turner, avec qui elle formera le duo Ike & Tina. Mais le bonheur est de courte durée : drogue et violence gangrènent désormais le quotidien de la jeune femme…

Simply the Best

Fondé sur son autobiographie, ce film déroule chronologiquement les étapes clés de la vie de la chanteuse, de son enfance marquée par l’abandon à son impressionnant come-back en solo au milieu des années 1980. Il se concentre plus particulièrement sur sa relation artistique et amoureuse avec Ike Turner, qui l’a amenée au sommet en même temps qu’elle l’a plongée en enfer. Admirables de crédibilité, Laurence Fishburne (Matrix) et Angela Bassett, couronnée d’un Golden Globe, se révèlent aussi convaincants dans les accès de violence que dans les scènes de concert, où transpire la folle énergie de la Lionne. Contournant les pièges du mélo, ce captivant biopic musical brosse le portrait d’une battante, qui a su se libérer de l’emprise d’un mari violent pour devenir la star internationale que l’on sait.

(What’s Love Got to Do with It) Film de Brian Gibson (États-Unis, 1993, 1h52mn, VF/VOSTF) – Scénario : Kate Lanier, d’après le livre de Tina Turner et Kurt Loder – Avec : Angela Bassett, Laurence Fishburne, Phyllis Yvonne Stickney, Vanessa Bell Calloway – Production : Touchstone Pictures

Meilleure actrice dans un film musical ou une comédie (Angela Bassett), Golden Globes 1994

Première diffusion : 28 juillet 2024 à 21H00 sur Arte.

Tina Turner, la rage de vivre

De son enfance à son implication dans la récente comédie musicale adaptée de sa carrière, ce documentaire, scandé par ses tubes et éclairé par les témoignages de ses amis ou collaborateurs (le photographe Peter Lindbergh, le producteur Martyn Ware, le biographe Dominik Wichmann…), brosse le portrait d’une bête de scène à la personnalité étonnamment humble et réservée, dont la combativité a inspiré nombre d’artistes féminines, à commencer par Beyoncé.

Documentaire de Schyda Vasseghi

Production : MDR, DOKfilm

(Allemagne, 2019, 52mn)

Tina Turner – Live in Rio

Le 16 janvier 1988, Tina Turner, la rockeuse à la crinière de lion, se produisait à Rio de Janeiro devant une foule record de 180 000 spectateurs. Paillettes, effets pyrotechniques, musiciens triés sur le volet et superbes danseurs de samba : l’explosive Tina enflamme son auditoire avec style. Au programme : douze de ses chansons, dont les tubes « Private Dancer« , « What’s Love Got to Do with It ? » ou « Let’s Stay Together« .

Réalisation : Roberto Talma

(Allemagne/Royaume-Uni, 2005, 1h15mn)

Bonne soirée à toutes et à tous.