Le documentaire “Elton John : Never Too Late“ disponible sur Disney+ le 13 décembre 2024

La plateforme de streaming DISNEY+ diffusera le documentaire “Elton John : Never Too Late“ à partir du 13 décembre 2024. L’occasion de découvrir les débuts de ce chanteur hors normes, qui a su braver toutes les adversités de la vie.

Les hauts et les bas des premières années

“Elton John : Never Too Late“ de R.J. Cutler et David Furnish, un documentaire intimiste et riche en émotions sur les débuts du chanteur, qui a fêté ses 50 ans de carrière, sera disponible dès le vendredi 13 décembre sur Disney+. Tandis qu’il se prépare à donner son ultime concert en Amérique du Nord, au Dodger Stadium de Los Angeles, Elton nous raconte les hauts et les bas de ses premières années dans le métier, et explique comment il a surmonté l’adversité, les agressions verbales et physiques et ses addictions avant de devenir l’icône qu’il est aujourd’hui. La bande originale du film comporte également une chanson inédite.

Ce documentaire de Disney Branded Television est produit par Rocket Entertainment et This Machine Filmworks, filiale de Sony Pictures Television. R.J.Cutler, David Furnish et Trevor Smith en sont les producteurs, et Elise Pearlstein, Mark Blatty, Luke Lloyd Davies, Rachael Paley, Jane Cha Cutler et John Battsek, les producteurs délégués.

L’ultime concert nord-américain d’Elton John, “Elton John Live : Farewell from Dodger Stadium“, est déjà disponible sur Disney+.

Retour sur la carrière d’Elton John

Né le 25 mars 1947 à Pinner, dans la banlieue de Londres, Reginald Kenneth Dwight, plus connu sous le nom d’Elton John, est une figure emblématique de la musique pop et rock mondiale. Pianiste virtuose, chanteur à la voix reconnaissable entre mille, compositeur prolifique, et icône culturelle, Elton John a marqué de son empreinte plus de cinq décennies de l’industrie musicale.

Dès son plus jeune âge, Elton John montre un talent exceptionnel pour le piano, remportant une bourse pour la prestigieuse Royal Academy of Music à l’âge de 11 ans. Pourtant, c’est dans les clubs de Londres qu’il forge son style unique, alliant pop, rock, et influences classiques. En 1967, sa rencontre avec le parolier Bernie Taupin marque un tournant décisif dans sa carrière. Ensemble, ils formeront un duo créatif légendaire, à l’origine de certains des plus grands succès de la musique moderne.

L’année 1970 est celle de la consécration avec la sortie de l’album Elton John, qui comprend le hit planétaire « Your Song ». Ce succès est suivi par une série d’albums emblématiques dans les années 1970, tels que Goodbye Yellow Brick Road (1973), qui contient des classiques comme « Candle in the Wind » et « Bennie and the Jets ». Son style flamboyant, tant sur scène que dans la vie, associé à une incroyable capacité à écrire des mélodies intemporelles, le propulse au rang de superstar mondiale.

Au-delà de la musique, Elton John est également connu pour son engagement philanthropique, en particulier dans la lutte contre le SIDA. En 1992, il crée la Elton John AIDS Foundation, qui devient l’une des organisations les plus influentes au monde dans ce domaine. Sa contribution à la société ne s’arrête pas là, puisqu’il a également utilisé sa notoriété pour défendre les droits LGBTQ+ et autres causes sociales.

Sa carrière connaît une nouvelle apogée en 1997 avec une réinterprétation de « Candle in the Wind », dédiée à la princesse Diana après son décès, qui devient le single le plus vendu de tous les temps. Malgré les défis personnels, notamment sa lutte contre les addictions, Elton John reste une force créative indomptable. Il continue de composer, de se produire en concert, et de collaborer avec d’autres artistes, tout en restant une influence majeure dans le paysage musical contemporain.

En 2019, son autobiographie “Me” et le film “Rocketman”, inspiré de sa vie, ravivent l’intérêt du public pour son parcours extraordinaire. Elton John a officiellement annoncé sa tournée d’adieu « Farewell Yellow Brick Road », qui a débuté en 2018 et s’est étendu jusqu’en 2023, marquant la fin d’une carrière scénique légendaire, le samedi 8 juillet 2023 à Stockholm.

Sir Elton John, anobli par la Reine en 1998 pour ses services à la musique et à la charité, reste l’un des artistes les plus aimés et respectés de l’histoire, avec une carrière qui transcende les générations et les frontières. Sa musique, son style et son engagement ont façonné une légende vivante, dont l’influence perdurera bien au-delà de sa retraite.

Pour découvrir les débuts du parcours exceptionnel d’Elton John, rendez-vous sur DISNEY+ à partir du 13 décembre 2024.

Crédit photo : ©2024 Disney and its related entities