Indochine présente son nouvel album BABEL BABEL ce soir sur TMC

Ce vendredi 6 septembre 2024, à 21H10, un événement exceptionnel se prépare sur la chaîne TMC : Indochine, le légendaire groupe de rock français, va dévoiler en avant-première son nouvel album BABEL BABEL. Cet album, dont la sortie officielle est prévue pour demain, samedi 7 septembre, sera présenté lors d’une émission spéciale, une première dans l’histoire du groupe. Ce genre de présentation en direct sur une chaîne nationale, la veille de la sortie d’un album, est inédit pour Indochine, ce qui témoigne de l’importance de cet opus pour le groupe et pour ses fans.

Indochine : une carrière phénoménale

Indochine, formé en 1981, est sans aucun doute l’un des groupes les plus emblématiques de la scène rock française. Mené par son chanteur charismatique Nicolas Sirkis, le groupe a su traverser les décennies tout en restant à la pointe de la musique et en captivant plusieurs générations de fans. En plus de 40 ans de carrière, Indochine a vendu plus de 13 millions d’albums dans le monde, un chiffre impressionnant qui témoigne de la popularité constante du groupe.

Des albums iconiques et des tubes intemporels

Depuis leur premier album L’Aventurier en 1982, qui a immédiatement propulsé Indochine sur le devant de la scène avec le tube éponyme, le groupe a enchaîné les succès. Des albums comme 3, Le Péril Jaune, Dancetaria et Paradize ont marqué l’histoire de la musique française, tout comme des morceaux cultes tels que “J’ai demandé à la lune,” “Trois nuits par semaine,” ou encore “Tes yeux noirs.” Leur capacité à se renouveler tout en restant fidèle à leur style a permis à Indochine de perdurer et d’attirer un public toujours plus large.

Des concerts dantesques

L’un des aspects les plus marquants de la carrière d’Indochine est sans aucun doute leurs concerts. Le groupe est reconnu pour offrir des shows spectaculaires, remplissant les plus grandes salles et stades de France et d’ailleurs. En 2022, ils ont marqué l’histoire avec la tournée du Central Tour, qui les a vus jouer dans des stades tels que le Stade de France, devant des foules de plus de 100 000 personnes. Ces performances, toujours accompagnées de décors visuels impressionnants et d’une énergie débordante, ont confirmé Indochine comme l’un des meilleurs groupes de live du paysage musical français.

BABEL BABEL : un album très attendu

L’album BABEL BABEL, qui sera dévoilé ce soir, est attendu avec une impatience fébrile par les fans d’Indochine. Après l’immense succès de leur dernier opus, 13, sorti en 2017, le groupe revient avec un album qui, selon certaines rumeurs, aborderait des thématiques profondes et universelles, mêlant une nouvelle fois textes engagés et sonorités rock et électroniques. Le choix de le présenter la veille de sa sortie sur une chaîne grand public est un signe fort de la part du groupe, qui montre ainsi son désir de partager ce moment unique avec un large public.

Un groupe au sommet de son art

À plus de quatre décennies de carrière, Indochine prouve encore et toujours sa capacité à se réinventer, tout en restant l’un des piliers incontournables de la musique française. L’événement de ce soir sur TMC marque un tournant dans la manière dont un groupe peut interagir avec son public à l’ère moderne, en fusionnant la télévision et la musique pour créer un moment inoubliable.

Les fans, tout comme les curieux, seront sans aucun doute rivés à leur écran ce soir pour découvrir en exclusivité BABEL BABEL, un album qui s’annonce déjà comme un nouveau succès monumental pour Indochine.

Crédit photo de UNE : Noesis Kane© – wikimedia – licence creative commons – Indochine le 24/10/2009 sur le Meteor Tour.