“Little Rock Story” : 75 ans d’histoire du Rock en 75 mn, à Paris du 19/10/2024 au 5/01/2025

Après le succès du 13ème Art et de Bobino, les quatre trublions de Little Rock Story reviennent pour une nouvelle série de représentations au Théâtre Libre, du 19 octobre 2024 au 5 janvier 2025. Ou comment découvrir l’histoire du Rock’n’roll le temps d’un concert qui reprend tous les classiques du genre.

Une histoire très Rock’n’roll

Un homme, campé sur une vieille caisse en bois, entame un blues mélancolique. Mais voilà qu’un piano surgit, suivi d’une basse, d’une batterie, d’une guitare, qui viennent couvrir la voix du chanteur : du sud des États-Unis, nous voilà propulsés en ville, un bon demi-siècle plus tard. L’histoire du Rock peut commencer. Le Rock, porté par son

indispensable complice : l’électricité !

Alors que les quatre musiciens de Little Rock Story s’apprêtent à égrener quelques vieux classiques du Rock’n Roll, ils vont être tour à tour interrompus, surpris, dérangés voire mal menés par Robertson, trublion virtuel témoin des différentes époques, qui apparaît et disparaît comme bon lui semble. Depuis son écran, Robertson prend le public à parti, houspille le chanteur, car sur le rock il en connaît un rayon : c’est lui, le Rock en personne !

Un spectacle intergénérationnel avec l’énergie du rock savamment pimenté d’humour au cours duquel néophytes comme spécialistes, jeunes comme adultes (re)découvriront L’HISTOIRE DU ROCK pour mieux comprendre l’histoire de cette musique, ses influences et ses codes ; et retrouver des figures légendaires comme Elvis, Les Beatles, les Stones, AC/DC, Jimi Hendrix, The Clash, Metallica.

Les classiques revisités

Du rockabilly au rock progressif, du punk au grunge, du psychédélisme au métal sans oublier le rock glam et la pop rock, LITTLE ROCK STORY nous plonge dans tous les styles et toutes les époques du Rock ! Survolant 75 années de musique, Little Rock Story parcourt tous les styles, du rockabilly au pop-rock, du punk au grunge, du psychédélisme au métal, sans jamais lâcher l’énergie du concert. Et bien évidemment, toutes les grandes figures y passent : Elvis, Les Beatles, les Stones, ACDC, Jimi Hendrix, The Clash, Metallica.

Au-delà d’un moment ludique permettant de mieux comprendre l’histoire de cette musique, ses influences, ses codes, c’est une véritable expérience Rock, dans sa puissance et sa jubilation, que Little Rock Story invite le spectateur à vivre en famille.

Un concert-spectacle intergénérationnel avec l’énergie du rock savamment pimenté d’humour au cours duquel néophytes comme spécialistes, jeunes comme adultes (re)découvriront L’HISTOIRE DU ROCK !

Artistes

Claude Whipple (guitare, chant)

Nicolas Liesnard (guitare, clavier, chœurs)

Vincent Benoist (basse, chœurs)

Romain Piot (batterie, chœurs)

Un spectacle musical de

Claude Whipple

Mise en scène

Olivier Prou

Son

Nicola Bouchillou

Lumières

Mathieu Le Parc

Durée du spectacle : 75 minutes.

Tarifs : de 14 à 32 euros la place. Tous les jours à 14 heures.

Pour réserver votre billet cliquez sur ce lien.