“Quartiers Fantômes” : le 3ème album d’Axel Deval sortira le 17/10/2024

Crédit photo pochette de l’album “Quartiers Fantômes” : Jérôme Pellerin©

Le troisième album du rouennais Axel Deval sortira le 17 octobre 2024. Baptisé “Quartiers Fantômes”, ce nouvel opus très aérien et poétique mélange avec brio la douceur à la réflexion.

Axel Deval nous livre un regard désenchanté qui nous attire et nous entraine dans une chanson française scintillante où la poésie reste le fil conducteur. Sur les traces de Nick Cave et Étienne Daho, il conte l’ambivalence des relations humaines autant que la solitude contemporaine, dans des décors urbains ou sauvages qu’il explore en long et en large.

Auteur-compositeur-interprète, Axel Deval commence la musique dans son enfance, tout d’abord par le piano et la trompette. Il écrit rapidement ses premières chansons à la découverte des groupes anglais des années 70-80.

À l’âge de dix ans, il entre aux Petits Chanteurs à la Croix de Bois et y restera cinq années. Cette période l’amènera à voyager sur les routes de France et du monde à raison de deux cents concerts par an et lui permettra très tôt de chanter auprès d’artistes phares de la chanson française, tels que Line Renaud ou Charles Aznavour.

Après plusieurs années en Normandie, Axel emménage à Paris. Il cumule les premières parties et plateaux d’artistes. On le retrouve ainsi sur scène avec Aliose (révélation aux Victoires de la musique).

Il publie durant cette période plusieurs projets musicaux, construisant progressivement un univers artistique personnel, empreint de références littéraires et cinématographiques, très identifiable dans le paysage musical. Parmi ces projets figurent plusieurs clips et singles que l’on peut retrouver sur YouTube, dont un duo avec la drag-queen Enza Fragola.

Le dernier, « L’Anthropocène » (clip ci-dessous), met en scène des enfants qui chantent un avenir sur une Terre en plein réchauffement climatique. Leur joie de vivre montre leur capacité à s’adapter à un environnement qu’ils n’ont pas choisi. Axel Deval rencontre à cette période son manager, François-Georges Lacôme, qui lui permet de jouer au Festival de l’Ascenseur à Bateaux, partageant l’affiche avec Shy’m, Nach, Ycare et Make Sense.



Crédit photo : Jérôme Pellerin© et Stéphanie Vaillant©