Brian Johnson : 77 ans de rock et de passion

Ce 5 octobre 2024, Brian Johnson, l’une des figures les plus emblématiques du rock, célèbre ses 77 ans. Né en 1947 à Dunston, en Angleterre, Brian Johnson est surtout connu pour être le chanteur charismatique du légendaire groupe AC/DC, auquel il a apporté sa voix unique et puissante depuis 1980. Mais avant d’accéder à la renommée mondiale, son parcours a été jalonné d’expériences musicales et de passions qui ont façonné l’homme qu’il est aujourd’hui.

Les débuts dans la musique et Geordie

Avant de rejoindre AC/DC, Brian Johnson avait déjà fait ses premiers pas dans l’univers de la musique. Son intérêt pour le chant s’est manifesté dès son plus jeune âge, influencé par le rock ‘n’ roll des années 50 et 60. Sa carrière démarre véritablement avec le groupe Geordie, qu’il forme au début des années 1970 avec quelques amis d’enfance. Geordie rencontre un certain succès local au Royaume-Uni, jouant un rock énergique avec des influences glam et hard rock. Ils sortent plusieurs titres, dont certains atteignent les classements britanniques comme « All Because of You » en 1973.

Cependant, malgré quelques hits, Geordie peine à percer à l’international. Le groupe se sépare en 1976, mais cette première expérience a permis à Brian Johnson de se forger une identité musicale et de se faire remarquer dans le milieu.

L’arrivée triomphale chez AC/DC

Le destin de Brian Johnson change radicalement en 1980 lorsque le groupe AC/DC se retrouve dans une situation tragique après le décès de leur chanteur Bon Scott. AC/DC, en pleine préparation de leur nouvel album, décide de chercher un remplaçant capable de porter la voix du groupe. Brian Johnson, déjà connu pour ses performances vocales avec Geordie, est appelé à auditionner. Selon la légende, il impressionne les membres d’AC/DC dès la première écoute.

Son arrivée dans le groupe marque un tournant dans l’histoire du rock. Peu après son intégration, AC/DC sort l’album « Back in Black » en 1980, l’un des plus grands succès de l’histoire de la musique avec plus de 50 millions d’exemplaires vendus dans le monde. La voix puissante, rauque et éraillée de Brian Johnson devient la signature sonore d’AC/DC, et il est désormais indissociable de l’identité du groupe.

Avec Johnson, AC/DC continue de produire des albums emblématiques tels que « For Those About to Rock (We Salute You) » (1981), « The Razors Edge » (1990), et plus récemment « Power Up » (2020). Brian Johnson a su relever le défi de remplacer Bon Scott tout en apportant sa propre énergie et personnalité, consolidant ainsi la place d’AC/DC comme l’un des plus grands groupes de hard rock de tous les temps.

Une passion pour la vitesse : le pilotage automobile

Outre la musique, Brian Johnson est un passionné de pilotage automobile. Cette passion pour la vitesse et les moteurs a toujours été un aspect important de sa vie. Il a participé à de nombreuses compétitions automobiles et est un pilote amateur aguerri. Il possède une impressionnante collection de voitures, comprenant des modèles classiques et sportifs. Sa fascination pour les voitures l’a également conduit à animer plusieurs émissions liées à l’automobile, dont une série documentaire intitulée « Cars That Rock », dans laquelle il explore les histoires des voitures emblématiques.

Sa passion pour le pilotage s’est souvent révélée être une échappatoire à la frénésie de la vie de tournée. Malgré son âge, Johnson continue de s’impliquer dans l’univers automobile, n’hésitant pas à se lancer sur les circuits à bord de bolides, démontrant qu’il reste un véritable homme d’action, que ce soit sur scène ou derrière un volant.

Un retour triomphal après des ennuis de santé

En 2016, Brian Johnson fait face à une épreuve majeure lorsqu’il est contraint de quitter temporairement la scène en raison de problèmes auditifs graves, menaçant sa capacité à continuer à chanter. Ce départ soudain de la tournée d’AC/DC a été un choc pour les fans du monde entier. Cependant, après avoir subi des traitements expérimentaux, il a pu revenir en 2020 pour l’enregistrement de l’album « Power Up ».

Ce retour en force prouve non seulement la résilience de Johnson, mais aussi son dévouement inébranlable à la musique et à ses fans. À 77 ans, il continue de faire vibrer les scènes du monde entier, perpétuant l’héritage d’AC/DC et du rock.

À 77 ans, Brian Johnson incarne l’esprit du rock dans sa forme la plus pure. De ses débuts avec Geordie à son rôle déterminant au sein d’AC/DC, sa voix a résonné à travers les décennies, devenant une pierre angulaire du hard rock. Ajoutons à cela sa passion pour l’automobile et son retour triomphal après des soucis de santé, et nous avons un portrait d’un homme dont la carrière et les passions continuent de fasciner et d’inspirer. Bon anniversaire, Brian Johnson, et longue vie au rock !



Crédit photo : wikimedia – Licence Creative Commons.