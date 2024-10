Comment trouver l’instrument idéal pour votre enfant ?

Déceler chez un enfant ou un adolescent un intérêt pour un instrument de musique peut être un moment clé dans son épanouissement personnel et artistique. Cela peut aussi représenter un challenge pour les parents ou les enseignants, car le bon choix d’instrument repose sur plusieurs critères, allant de la personnalité de l’enfant à des aspects plus pratiques comme le budget, la place et le bruit. Voici un guide pour comprendre comment identifier le goût musical d’un jeune et trouver l’instrument qui lui convient le mieux.

Observer les signes d’intérêt musical

La première étape pour déterminer si un enfant est attiré par la musique est d’observer son comportement au quotidien. Aime-t-il chanter ou battre le rythme avec ses mains ? Est-il captivé par les instruments de musique lorsqu’il en voit à la télévision ou lors d’un concert ? Demandez-lui si un instrument de musique l’intéresse en particulier ? Encourager l’enfant à expérimenter plusieurs instruments dans des environnements ludiques peut aussi révéler son intérêt. Conseillez-lui également de découvrir les différents instruments de musique ;

• Instruments à cordes : violon, guitare, piano

• Instruments à vent : bois et cuivres tels que flûte, saxophone, trompette

• Instruments à percussion : maracas, xylophone, tambour, tambourin, batterie

Pour ce faire, vous pouvez vous rendre dans un magasin de musique, ou consulter avec votre enfant un site spécialisé, pourvu qu’il y ait un choix assez large afin qu’il ait une vision complète des instruments existant. Vous pourrez découvrir sur woodbrass.com l’ensemble des instruments de musique et, si vous êtes sur Paris, ils disposent de quatre magasins ayant pignon sur rue : l’idéal pour essayer sur place.

Trouver l’instrument adapté

Une fois qu’un intérêt est détecté, il faut déterminer l’instrument qui correspondra le mieux à l’enfant. Pour cela, plusieurs critères doivent être pris en compte :

1. La personnalité de l’enfant

Chaque instrument véhicule un style et une approche musicale différente. Un enfant réservé pourrait se sentir plus à l’aise avec un instrument mélodique comme le piano ou la flûte, tandis qu’un enfant énergique et expressif pourrait s’orienter vers la batterie ou la guitare électrique. Pour les enfants hyperactifs, les percussions sont idéales afin qu’ils puissent se dépenser un maximum.

2. La taille de l’instrument

Certains instruments, comme le violoncelle ou la contrebasse, sont plus grands et moins adaptés aux jeunes enfants. Il est préférable de choisir un instrument qui correspond à la morphologie de l’enfant pour éviter la frustration liée à des difficultés physiques.

La taille est également importante en fonction de votre lieu de vie. Vous aurez plus de difficultés à installer une batterie complète (5 fûts, charleston et 2 cymbales) dans un 2 pièces que dans une grande maison.

3. La sonorité

Chaque enfant réagit différemment aux sons. Certains sont attirés par les sons doux du piano ou de la harpe, tandis que d’autres préfèrent les instruments plus percussifs comme la batterie ou les cuivres. Laissez l’enfant essayer plusieurs instruments pour voir avec quels sons il se sent le plus connecté.

Autre critère à prendre en compte : votre situation géographique. Si vous vivez en maison isolée, alors tout est possible ; batterie, saxophone, trompette. Si vous êtes en maison dans un lotissement, il faudra penser tout de même à isoler la pièce de musique, notamment pour la batterie. Aujourd’hui, des plaques d’isolation phonique efficaces sont vendues dans les magasins de bricolage et sont faciles à installer.

En appartement : oubliez d’office la batterie acoustique. Si vraiment votre enfant se prend pour Phil Rudd (le batteur du groupe AC/DC) et que vous n’avez pas le choix, choisissez une batterie électronique. Elles sont devenues beaucoup plus abordables qu’avant, avec un prix de base à 250 euros, et surtout, elles vous permettent de jouer sans bruit, avec un casque sur la tête. Les voisins vous diront merci. Idem pour le piano.

4. Le budget

Le coût d’un instrument de musique peut varier considérablement selon le type et la qualité. Voici un aperçu des budgets moyens par type d’instrument :

• Piano : Entre 500 € pour un clavier électronique et plusieurs milliers d’euros pour un piano acoustique.

• Guitare : Une guitare classique pour débutant coûte en moyenne entre 100 € et 300 €. Une guitare électrique avec un amplificateur peut dépasser les 500 €.

• Batterie : Une batterie électronique peut commencer à environ 250 €, tandis qu’une batterie acoustique de bonne qualité peut coûter entre 500 € et 3 500 €, en fonction de la marque, du nombre de fûts, des cymbales et de l’utilisation (Jazz, Rock, stage, studio.). Comptez 700 euros pour le prix moyen.

• Instruments à vent (flûte, clarinette, trompette) : Les instruments à vent coûtent généralement entre 300 € et 1 000 €, en fonction de la marque et de la qualité.

• Violons et autres cordes : Un violon pour débutant se situe entre 150 € et 500 €, tandis que des instruments plus avancés peuvent coûter bien plus cher.

Avantages et inconvénients par instrument

Chaque instrument présente des avantages et des inconvénients. Voici un aperçu pour vous aider à affiner votre choix :

• Piano : Avantageux pour le développement de la coordination et l’apprentissage de la théorie musicale, le piano peut cependant être encombrant et coûteux si vous optez pour un modèle acoustique.

• Guitare : Facile à transporter et relativement abordable, la guitare demande toutefois une certaine dextérité manuelle, ce qui peut décourager les plus jeunes.

• Batterie : Idéale pour libérer l’énergie, la batterie peut être bruyante et prendre beaucoup de place. Il s’agit d’un instrument qui demande une bonne coordination des mouvements, chaque membre étant utilisé pour une tâche. Les pieds pour le charleston et la grosse caisse, les mains pour les fûts, cymbales et cloche.

• Instruments à vent : Faciles à transporter et souvent utilisés dans des orchestres scolaires, les instruments à vent nécessitent toutefois une capacité respiratoire qui peut prendre du temps à développer.

• Instruments à cordes (violon, violoncelle) : Ces instruments permettent de développer une oreille fine, mais ils peuvent être exigeants en termes de posture et de technique.

Le choix de l’instrument de musique idéal pour un enfant ou un adolescent repose sur une combinaison d’observations, d’expérimentations et d’adaptation aux préférences personnelles. En encourageant les jeunes à explorer différents instruments, en prenant en compte leur personnalité, leur physique et le budget disponible, vous les aidez à trouver une voie musicale épanouissante et adaptée. Et qui sait, peut-être ferez-vous naître des vocations ?

Crédit photo : Pixabay