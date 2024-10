Paul Di’Anno le premier chanteur du groupe Iron Maiden est mort à l’âge de 66 ans

Paul Di’Anno, ancien chanteur du célèbre groupe de hard rock britannique Iron Maiden, est décédé ce 21 octobre 2024 à l’âge de 66 ans, laissant derrière lui un héritage incontournable dans le monde du heavy metal. Né Paul Andrews le 17 mai 1958 à Londres, Di’Anno a marqué les débuts du groupe en devenant leur premier chanteur emblématique, apportant une énergie brute et un style punk qui ont captivé les fans dès les premiers jours d’Iron Maiden. La cause de sa mort n’a pas été communiquée.

Les débuts avec Iron Maiden

Di’Anno rejoint Iron Maiden en 1978 et prête sa voix à leurs deux premiers albums : Iron Maiden (1980) et Killers (1981). Ces disques, devenus des classiques du heavy metal, sont considérés comme des pierres angulaires du genre, jetant les bases du son caractéristique du groupe. Le premier album, Iron Maiden, a propulsé le groupe sur la scène internationale avec des titres tels que « Prowler », « Running Free », et « Phantom of the Opera », qui ont instantanément capté l’attention des amateurs de rock et de métal. Killers, sorti un an plus tard, a consolidé la réputation du groupe avec des morceaux emblématiques comme « Wrathchild » et « Murders in the Rue Morgue ».

La voix de Di’Anno, agressive, mélodieuse et puissante à la fois, apportait une dimension unique au groupe, mêlant l’intensité du punk rock avec la technicité et la mélodie du heavy metal. Il représentait un visage rebelle pour Iron Maiden, et son attitude hors scène, marquée par des excès, ne faisait qu’ajouter à son attrait auprès des fans. Nombreux étaient ceux qui voyaient en lui l’âme originelle du groupe, avec une approche moins théâtrale et plus brute que son successeur, Bruce Dickinson.

Le départ d’Iron Maiden et la transition avec Bruce Dickinson

Le succès grandissant d’Iron Maiden a cependant été de courte durée pour Di’Anno. À cause de problèmes personnels, notamment liés à l’abus d’alcool et de drogues, il quitte le groupe en 1981, juste avant leur véritable explosion mondiale. Son départ a marqué une transition clé pour Iron Maiden, puisque Bruce Dickinson a été recruté comme nouveau chanteur. Avec Dickinson, le groupe a pris une direction plus mélodique et plus épique, atteignant de nouveaux sommets de popularité avec des albums comme The Number of the Beast (1982) et Powerslave (1984).

Cependant, pour de nombreux fans de la première heure, Paul Di’Anno restera le vrai chanteur d’Iron Maiden. Son style plus cru et agressif contrastait avec celui de Dickinson, qui apportait une voix plus puissante et plus théâtrale. Ces fans préféraient l’ère Di’Anno pour son authenticité et son énergie punk, en particulier sur les titres des premiers albums qui, pour eux, étaient plus proches des racines du heavy metal.

Le déclin post-Iron Maiden

Après son départ d’Iron Maiden, Paul Di’Anno a tenté de poursuivre sa carrière en formant des groupes comme Di’Anno, Gogmagog et Battlezone, mais il n’a jamais réussi à retrouver le même succès qu’il avait connu avec Maiden. Sa carrière a été marquée par des difficultés constantes, des projets musicaux qui n’ont jamais véritablement décollé, et une lutte continue contre ses problèmes personnels.

Bien que Di’Anno n’ait jamais retrouvé la même gloire qu’à ses débuts, il est resté une figure respectée dans le monde du métal, continuant à tourner avec différents projets et à chanter les classiques d’Iron Maiden. Il a souvent exprimé son amertume face à son départ du groupe, mais a également reconnu que ses propres excès avaient contribué à sa chute.

Un chanteur adulé par les fans

Même après son départ, Paul Di’Anno a conservé une place spéciale dans le cœur des fans d’Iron Maiden. Pour beaucoup, il incarnait l’essence même de ce qu’était le groupe dans ses premières années : brut, sans compromis et profondément enraciné dans le son heavy metal des années 70. Bien que Bruce Dickinson ait permis au groupe d’atteindre des sommets encore plus élevés, les fans de l’ère Di’Anno restent fidèles à ce premier chapitre d’Iron Maiden.

Sa disparition marque la fin d’une époque, mais aussi un rappel poignant de la contribution essentielle qu’il a apportée à l’évolution d’Iron Maiden et au heavy metal en général. Paul Di’Anno restera dans l’histoire comme l’un des pionniers du genre, un chanteur qui a marqué à jamais l’histoire d’Iron Maiden, et un artiste dont la carrière, bien que tumultueuse, a laissé une empreinte indélébile sur la scène musicale.

Crédit photo : Silvio Tanaka©