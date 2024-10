Un livre anniversaire pour les 20 ans de KYO

Créé en 1994, Kyo marquera toute une génération avec Le Chemin, sorti en 2003 et sacré meilleur album révélation en 2004. Quelle est la trajectoire de ce groupe iconique ? Quelle histoire se cache derrière les chansons emblématiques ? Alors que Kyo a amorcé, en 2023, sa tournée anniversaire dans toute la France mais aussi à Londres, Genève, Bruxelles ou Montréal, ils ouvrent pour la première fois les coulisses de leur succès et dévoilent dans un livre anniversaire des images et des documents exclusifs : interview du chanteur Benoît Poher et des autres membres du groupe, photos inédites, manuscrits annotés, souvenirs et anecdotes…

Tournée en France et à l’international

Groupe culte des années 2000, Kyo a connu un immense succès auprès du public avec des albums comme Le chemin (2003), 300 lésions (2004), L’équilibre (2014), ou plus récemment La part des lions (2021). Né de la rencontre de deux frères, Fabien et Florian Dubos avec le guitariste Nicolas Chassagne et le chanteur Benoît Poher, Kyo obtient trois victoires de la musique en 2004, dont celle de « groupe révélation de l’année ». 20 ans après, ils reviennent en 2024-2025 avec leur nouveau batteur, Jocelyn Moze, pour une tournée spectaculaire dans toute la France, mais aussi à l’international.

Retour sur l’histoire du groupe Kyo

Kyo, formé en 1994, est sans doute l’un des groupes de rock français les plus emblématiques des années 2000. Le quatuor, composé de Benoît Poher (chant), Florian Dubos (guitare, chant), Nicolas Chassagne (guitare) et Fabien Dubos (batterie), a marqué toute une génération grâce à ses mélodies accrocheuses et ses paroles profondes qui ont touché un large public.

Les débuts et la formation du groupe

Kyo s’est formé alors que les membres étaient encore adolescents et partageaient une passion commune pour la musique rock, influencés par des groupes internationaux tels que Nirvana et U2. Ils commencent à jouer ensemble dans leur région natale : les Yvelines (Verneuil-sur-Seine), et après quelques années de répétitions et de concerts dans de petites salles, ils attirent l’attention d’un label.

En 2000, Kyo sort son premier album éponyme, Kyo. Bien que cet album passe relativement inaperçu, il permet au groupe de poser les bases de son style musical, mélangeant rock et pop avec des influences variées. Les fans de la première heure commencent à se regrouper autour du quatuor, et leur énergie scénique attire l’attention de l’industrie musicale.

Le succès phénoménal du titre “Le Chemin”

C’est en 2003 que Kyo atteint la consécration avec son deuxième album, Le Chemin. Cet opus, porté par des singles devenus incontournables tels que « Le Chemin » (en duo avec Sita), « Dernière danse » et « Je cours », est un véritable raz-de-marée sur la scène française. L’album se vend à plus d’un million d’exemplaires, propulsant Kyo au sommet des classements.

Les paroles, empreintes de mélancolie et de réflexion, touchent un public jeune en quête de sens, tandis que la musique du groupe, un savant mélange de ballades et de morceaux plus rock, trouve une place de choix sur les ondes. Les critiques louent leur capacité à produire des morceaux à la fois introspectifs et accessibles.

Kyo décroche plusieurs récompenses, dont le prestigieux NRJ Music Award du groupe français de l’année en 2004 et une Victoire de la Musique pour la meilleure chanson avec « Le Chemin ». Ce succès fulgurant leur permet de remplir des salles de concerts à travers toute la France et même à l’international.

Le troisième album et une pause inattendue

En 2004, Kyo capitalise sur le succès de Le Chemin avec la sortie de 300 Lésions, un album plus sombre, où le groupe aborde des thèmes encore plus personnels et douloureux. Bien que l’album ne parvienne pas à égaler le succès commercial de son prédécesseur, il est bien accueilli par les fans et les critiques pour sa maturité musicale. Des titres comme « Contact » et « Sarah » montrent un groupe en pleine évolution, prêt à explorer des territoires plus complexes, tant dans les textes que dans la composition.

Après une intense période de concerts et de promotion, Kyo décide de faire une pause en 2005, surprenant ses fans. Pendant cette période, les membres se concentrent sur des projets personnels : Benoît Poher forme un nouveau groupe, Empyr, avec des membres d’autres formations, tandis que Fabien et Florian Dubos poursuivent des collaborations musicales.

Un retour très attendu : Kyo, toujours présent

Après presque dix ans d’absence, Kyo fait son grand retour en 2014 avec l’album L’équilibre. Ce retour est marqué par un changement subtil dans leur son, toujours fidèle à leurs racines rock, mais plus mature et épuré. L’album reçoit un accueil favorable, et des titres comme « Le Graal » montrent que le groupe n’a rien perdu de sa capacité à produire des tubes.

Kyo prouve que sa place est toujours aussi importante sur la scène musicale française, avec une fan base toujours présente et prête à les soutenir. L’album est suivi par une tournée réussie qui témoigne de leur résilience et de leur capacité à rester pertinents dans un paysage musical en constante évolution.

En 2017, Kyo sort l’album Dans la peau, où ils continuent d’explorer des sonorités plus contemporaines tout en restant fidèles à leur identité rock. Cet opus les ramène une fois de plus sous les projecteurs, confirmant leur place incontournable dans l’histoire du rock français.

L’héritage de Kyo

Kyo, avec son parcours jalonné de succès et de moments d’introspection, a laissé une empreinte forte dans la musique française. Leur capacité à parler aux jeunes générations tout en maintenant une musicalité authentique leur a permis de traverser les décennies avec succès. Leur influence sur la scène rock française est indéniable, et leur retour en 2014 a prouvé que leur place dans le cœur du public était toujours aussi solide.

Avec une carrière marquée par des albums devenus cultes et des tournées mémorables, Kyo continue de prouver que le rock français peut être à la fois populaire et introspectif, créant une connexion émotionnelle durable avec son public.

Parution du livre “KYO 20 ANS” aux éditions Harper Collins le 13 novembre 2024. Document 224 pages. 18,90 €