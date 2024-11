« le Chant des Cygnes » d’Indochine paroles et signification

Sortie le 14 juin 2024, « Le Chant des Cygnes » d’Indochine s’impose comme l’une des chansons les plus marquantes de leur dernier opus. Avec ses paroles à la fois poétiques et percutantes. Cette œuvre explore les thèmes universels de la perte, de l’amour, de la résilience & du combat.

À travers cet article, plongeons dans l’univers symbolique et émotionnel de cette chanson.

Le cygne, une métaphore de la finitude

Le titre de la chanson, « Le Chant des Cygnes », s’inspire d’une ancienne légende selon laquelle les cygnes, habituellement silencieux, entonneraient un chant magnifique avant de mourir. Ce mythe, profondément mélancolique, symbolise la beauté tragique des derniers instants, un thème central dans l’œuvre d’Indochine.

Dans cette chanson, le cygne devient une métaphore de la fragilité de la vie et de l’amour, et du paradoxe selon lequel la fin d’une chose peut révéler toute sa splendeur. Cela peut rejoindre le « cygne » de Loic Nottet et du combat intérieur pour vaincre les opinions et « les humilations mondaines ».

Paroles de la chanson Le chant des cygnes par Indochine

C’est pendant la guerre civile

Que j’irais mourir au chant des cygnes

Danser dans la ville des filles

Cette ville qui n’existe pas

J’irai tout seul, là-bas

Ça ne les regarde pas

Je n’aurai besoin de personne

De personne mais sauf de toi

Refrain

Les salauds, les héroïnes

Des guerrières, des orphelines

À l’assaut des taureaux

C’est le cœur, le chant des cygnesC’est dans cette ville des filles

Que je croise des corps déchirés

Des fleurs fanées à la racine

Et des torrents par milliers

J’aimerai tant devenir

Ton amoureuse comme une fille

Mais ne te retourne pas

Ils seront toujours derrière toi

Refrain

Les salauds, les héroïnes

Des guerrières, des orphelines

À l’assaut des tombeaux

C’est le cœur, le chant des cygnes

…

Sois forte, plus forte encore

Sois forte, plus forte encore

….

Les salauds, les héroïnes

Des guerrières, des orphelines

À l’assaut des taureaux

C’est du cœur, la ville des filles

Sois forte, plus forte encore

Sois forte, plus forte encore

Sois forte, plus forte encore

Sois forte, plus forte encore

Auteurs : « Le Chant des Cygnes » du groupe Indochine ont été écrites par Nicola Sirkis.

La composition musicale a été réalisée conjointement par Nicola Sirkis et Olivier Gérard.

Images : DR / screenshot Youtube officiel Indochine L'homme tout-puissant et dévorant Dans la chanson, l'image de l'homme omnipotent est évoquée comme une force destructrice, capable d'écraser tout sur son passage. Cet homme symbolise une société patriarcale, oppressive ou une entité dominante qui laisse peu de place à l'individualité ou à la différence. Extrait : « Nous étions faits pour ça, pour se taire ou pour hurler »

→ Ici, l'idée de soumission ou de rébellion face à une puissance écrasante est mise en avant. Les choix sont limités : se conformer ou crier.

→ Ici, l’idée de soumission ou de rébellion face à une puissance écrasante est mise en avant. Les choix sont limités : se conformer ou crier.

« Nous étions faits pour ça, pour se taire ou pour hurler » → Ici, l’idée de soumission ou de rébellion face à une puissance écrasante est mise en avant. Les choix sont limités : se conformer ou crier. Extrait : « Et tu crois tout savoir, mais tu détruiras tout »

→ Ce passage critique l’arrogance de l’homme tout-puissant, dont la quête de domination mène à sa propre destruction. La finitude : une conséquence, pas un thème central Contrairement à une première lecture axée sur la finitude (symbolisée par le chant du cygne), la chanson met davantage l’accent sur les causes de cette finitude. Elle semble dénoncer un cycle destructeur, où la quête de pouvoir ou de contrôle mène à l’échec et à la perte. Extrait : « Et l’on deviendra poussière »

→ Bien que la finitude soit mentionnée, elle est présentée comme une conséquence inévitable, renforçant l’idée que l’homme ne peut échapper aux conséquences de ses actes ? Le combat des femmes contre le Minotaure Une autre lecture possible des paroles est l’allégorie du combat des femmes contre des figures oppressives, incarnées ici par le Minotaure. Le Minotaure, dans la mythologie, est une créature enfermée dans un labyrinthe, symbole de peur et de domination. Dans la chanson, ce combat reflète la lutte des femmes pour leur émancipation. Extrait : « Je te suivrai jusqu’au bout du labyrinthe »

→ Cette phrase peut être interprétée comme une quête, une lutte pour affronter l’oppresseur (le Minotaure) et sortir du cycle de la peur.

"Dora et le Minotaure" , Pablo Picasso , 1936 Plus d'info sur le site du musée Pablo Picasso Paris

Extrait : « À l'assaut des taureaux »

→ Ce passage est une métaphore de l'homme contrôlé par ses pulsions.

En aparté : je vous recommande les excellents podcasts de Julie Beauzac, intitulés Vénus s'épilait-elle la chatte ?, qui consacre un épisode à Pablo Picasso. »

→ Ce passage est une métaphore de l’homme contrôlé par ses pulsions.

En aparté : je vous recommande les excellents podcasts de Julie Beauzac, intitulés Vénus s’épilait-elle la chatte ?, qui consacre un épisode à Pablo Picasso. »

« À l’assaut des taureaux » → Ce passage est une métaphore de l’homme contrôlé par ses pulsions. En aparté : je vous recommande les excellents podcasts de Julie Beauzac, intitulés Vénus s’épilait-elle la chatte ?, qui consacre un épisode à Pablo Picasso. » Extrait : « Tu hurleras avec moi pour la fin des monstres »

→ Ce cri collectif évoque une rébellion contre les oppresseurs, une libération des figures monstrueuses qui représentent l’injustice ou la violence. La lutte entre rébellion et résignation Tout au long de la chanson, une tension persiste entre céder à la résignation ou choisir la rébellion. Cette dualité résonne profondément avec les combats contemporains, qu’il s’agisse de luttes sociales, féministes ou écologiques. Extrait : « C’est pendant la guerre civile | Que j’irais mourir au chant des cygnes »

→ Indochine attend un ordre nouveau symbolisé par la « guerre civile » , symbolisme du combat intérieur comme si cette « guerre civile » était le combat de tout à chacun. Pour Indochine ce combat est peut-être le plus important car il mérite de « mourir ». Cette ouverture montre l’attachant de Nicolas Sirkis à ce combat de la lutte pour la femme et plus largement ceux qui ne sont pas dans une casse définie.

Extrait : « On renaîtra de ça, on renaîtra de tout »

→ Malgré la tragédie, il y a une promesse d'espoir. Ce vers invite à croire en une résilience collective.

→ Malgré la tragédie, il y a une promesse d’espoir. Ce vers invite à croire en une résilience collective.

Extrait : « Le silence nous tuera si on ne hurle pas »

→ L'idée que rester passif face à l'injustice est une forme de mort symbolique. Hurler, c'est résister, vivre.

→ L’idée que rester passif face à l’injustice est une forme de mort symbolique. Hurler, c’est résister, vivre.

A retenir sur « Le Chant des Cygnes »

Le Chant des Cygnes » peut être interprété comme une dénonciation des figures oppressives et des cycles destructeurs qu’elles engendrent. L’homme tout-puissant, symbolisé par le Taureau/Minoaute, dévore les rêves et les libertés, mais la chanson ouvre une voie à l’espoir et au renouveau à travers le cri collectif.

Cette analyse peut encore être affinée en fonction des interprétations personnelles, car les paroles riches de symbolisme laissent volontairement de multiples portes ouvertes par Nicolas Sirkis & Indochine !

N’hésitez à partager vos interprétations en commentaire !