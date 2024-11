« Sweet Home Alabama » de Lynyrd Skynyrd : paroles et signification

La chanson vintage que nous avons décidé de décortiquer aujourd’hui est le méga-tube des américains Lynyrd Skynyrd : “Sweet Home Alabama”. Un morceau devenu un hymne pour les sudistes américains, souvent controversé mais qui musicalement fait l’unanimité.

« Sweet Home Alabama » est une chanson emblématique du groupe américain Lynyrd Skynyrd, sortie en 1974 sur leur album « Second Helping ». Elle est devenue l’une des chansons les plus célèbres du rock sudiste et a marqué l’histoire de la musique. Avec son rythme accrocheur et son refrain inoubliable, elle évoque des images de la vie dans l’Alabama, mais elle cache également des références politiques et sociales qui ont provoqué des débats depuis sa sortie.

Les paroles de « Sweet Home Alabama »

Big wheels keep on turnin’

Carry me home to see my kin

Singin’ songs about the Southland

I miss Alabamy once again, and I think it’s a sin, I said

Well, I heard Mr. Young sing about her

Well, I heard old Neil put her down

Well, I hope Neil Young will remember

A Southern man don’t need him around, anyhow

Sweet home Alabama

Where the skies are so blue

Sweet home Alabama

Lord, I’m comin’ home to you

In Birmingham, they love the governor (boo, boo, boo !)

Now we all did what we could do

Now Watergate does not bother me

Does your conscience bother you ? Tell the truth

Sweet home Alabama

Where the skies are so blue

Sweet home Alabama

Lord, I’m comin’ home to you (here I come, Alabama)

Speak your mind

Ah-ah-ah (can you feel that?), Alabama

Ah-ah-ah, Alabama

Ah-ah-ah, Alabama

Ah-ah-ah, Alabama

Now Muscle Shoals has got the Swampers

And they’ve been known to pick a song or two (yes, they do)

Lord, they get me off so much

They pick me up when I’m feelin’ blue, now how ’bout you?

Sweet home Alabama (oh)

Where the skies are so blue

Sweet home Alabama

Lord, I’m comin’ home to you

Sweet home Alabama (home, sweet home, baby)

Where the skies are so blue (and the governor’s, too)

Sweet home Alabama (Lord, yeah)

Lord, I’m comin’ home to you (whoo, whoa, yeah, oh)

Alright, brother, now

Wait one minute

Oh-oh, sweet Alabama

Thank you

La genèse de la chanson

« Sweet Home Alabama » a été écrite par Ronnie Van Zant, le leader et chanteur du groupe, et Gary Rossington, le guitariste. Elle a été inspirée par plusieurs éléments de l’époque, en particulier la politique de l’Alabama et la scène musicale de l’époque.

Un des éléments marquants de la chanson est son attitude vis-à-vis de l’Alabama et du Sud des États-Unis, qui se trouve à la fois dans un contexte politique tendu et dans une époque où les tensions raciales étaient très vives. La référence à « Birmingham », par exemple, renvoie à une ville qui a été un centre de lutte pour les droits civiques et un lieu où se sont produits des événements tragiques, comme l’attentat à la bombe contre l’église de la rue 16 en 1963.

Les paroles « In Birmingham, they love the governor » font spécifiquement allusion à George Wallace, le gouverneur de l’Alabama, un homme notoirement connu pour sa politique de ségrégation et d’opposition aux droits civiques des Afro-Américains. Wallace avait gagné une réputation nationale pour ses positions racistes, et cette phrase dans la chanson montre une forme de critique subtile tout en soulignant l’adhésion de certains habitants du Sud à ses idées.

L’une des parties les plus intrigantes de la chanson est la mention du scandale du Watergate : « Now Watergate does not bother me« . Le Watergate était un scandale politique majeur qui a impliqué le président Richard Nixon dans des actes de corruption et d’espionnage politique. Cette phrase illustre une forme d’insouciance ou de déconnexion de l’artiste vis-à-vis des affaires politiques nationales, à un moment où la politique américaine était en pleine tourmente.

Une réponse à Neil Young

Mais l’explication principale des paroles du morceau réside dans le fait qu’en 1972, Neil Young avait sorti une chanson : “Alabama”, sur ce qu’on a considéré comme son meilleur album : “Harvest”. Cet “Alabama” de Mister Young dénonçait fermement la politique de l’État de l’Alabama et notamment l’intolérance et le racisme. N’oublions pas qu’à cette époque, le KU KUX KLAN est toujours bien présent en Alabama. Deux ans plus tard, Lynyrd Skynyrd répond à Neil Young dans son morceau « Sweet Home Alabama » au travers de ces quelques mots :

“Well, I heard Mr. Young sing about her, Well, I heard old Neil put her down” : “J’ai entendu monsieur Young chanter à propos d’elle, j’ai entendu le vieux Neil la mettre plus bas que terre” (à propos de l’Alabama).

“Well, I hope Neil Young will remember, a Southern man don’t need him around anyhow” soit en Français : “Bien, j’espère que Neil Young se rappellera, qu’un homme du Sud n’a absolument pas besoin de lui”. Une réponse directe à la chanson de Neil Young sortie en 1972.

L’accueil de la chanson

Lors de sa sortie en 1974, « Sweet Home Alabama » est rapidement devenue un succès commercial. Le morceau a atteint la deuxième place du Billboard Hot 100, ce qui en fait l’un des plus grands succès du groupe. La chanson a rapidement été adoptée comme un hymne du Sud, et elle reste une pièce centrale du répertoire de Lynyrd Skynyrd lors de leurs concerts.

Cependant, cette chanson n’a pas été sans controverse. Certains ont interprété « Sweet Home Alabama » comme un soutien tacite aux idées de George Wallace et aux politiques ségrégationnistes du Sud, ce qui a suscité des critiques. Le groupe a toujours défendu sa chanson, affirmant qu’il s’agissait davantage d’une déclaration sur l’amour de l’État de l’Alabama, et non d’un soutien à ses politiques controversées.

Le sens de la chanson

« Sweet Home Alabama » peut être vue sous différents angles. D’une part, il y a l’idée de l’identité régionale et de l’attachement à l’Alabama. La chanson parle d’un retour aux racines, d’une connexion avec une terre et une culture que l’on aime profondément. D’autre part, la chanson est aussi un commentaire sur l’évolution politique de l’époque. Le groupe utilise des références politiques et culturelles pour dresser un portrait complexe du Sud américain, en mélangeant des éléments d’affection et de critique. Et enfin, c’est une réponse directe à Neil Young.

La chanson ne prend pas une position claire sur des questions comme la ségrégation ou la politique de Wallace, mais plutôt, elle donne une vision nuancée de la vie dans le Sud à travers les yeux d’un artiste du Sud, conscient des défis et des contradictions de sa région.

Un reflet du Sud et une réponse à Neil Young

« Sweet Home Alabama » est plus qu’une simple chanson sur l’Alabama. C’est un reflet de la culture du Sud, de l’histoire politique de l’époque et des tensions qui existaient dans la société américaine des années 1970. Avec son mélange d’attachement à la terre natale et de commentaires politiques subtils, elle reste une œuvre puissante et pertinente qui continue de résonner avec les auditeurs aujourd’hui.

Au travers de ce droit de réponse à Neil Young, elle représente également l’esprit du Sud, avec ses lumières et ses ombres, et restera sans doute l’une des chansons les plus iconiques de la musique américaine.

Crédit photo : Andrew King© – Lynyrd Skynyrd à Cardiff en 2010