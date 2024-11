The Rocket Man, un tribute à Elton John le 31/01/2025 au Cirque d’Hiver

The Rocket Man, l’inoubliable tribute to Sir Elton John, est de retour en France avec une vaste tournée en janvier et février 2025, et fera un passage par Paris le vendredi 31 janvier 2025 à 20h30 au Cirque d’Hiver.

Les artistes ou les groupes qui rendent hommage à leurs chansons préférées en les réinterprétant sur scène sont de plus en plus nombreux. Et le public est au rendez-vous. Certes il faut faire le tri dans l’offre proposée puisque tous ne sont pas forcément bons, ou de même niveau, mais la qualité, dans l’ensemble, est bonne, voire même excellente. C’est le cas pour So Floyd, qui réinterprète Pink Floyd avec brio, ou The Rocket Man, qui reprend les tubes de Sir Elton John.

Un mimétisme parfait

Emmené par l’incroyable et exubérant Jimmy Love au mimétisme parfait avec Elton John, The Rocket Man fête en musique les plus grands hits de l’artiste britannique. Personne n’aura su incarner cette superstar flamboyante et unique qu’est Elton John avec autant d’éclat, de réalisme et de folie que le désormais mondialement reconnu, Jimmy Love.

Voilà sans nul doute le meilleur hommage jamais rendu à l’un des plus grands musiciens de tous les temps, et le public ne s’y trompe pas, en réservant un accueil triomphal à ce spectacle et en venant (re)découvrir en musique, dans un show spectaculaire l’artiste Elton John et toute sa carrière. A ne pas rater le vendredi 31 janvier 2025 au Cirque d’Hiver et en tournée française.

Une légende vivante

Véritable légende aux multiples Grammy Awards, Elton John est, avec plus de 400 Millions d’albums vendus à travers le monde et une centaine de tubes incontournables, une des icônes de la pop musique.

Jimmy Love incarne avec fougue et un sidérant mimétisme vocal et physique Elton John pour une soirée triomphale auprès du public et plus de deux heures de show.

Sa voix tout d’abord, puis sa ressemblance physique, sa présence unique sur scène mêlant folie et génie, énergie et émotion, jusqu’aux costumes et accessoires qui ont fait la réputation des shows d’Elton John durant plus de 40 ans.

Laissez le spectacle musical The Rocket Man vous emporter dans un voyage incroyable dans le temps sur la « Yellow Brick Road » à travers deux heures de tubes emblématiques qui visiteront toutes les périodes d’Elton, depuis « Crocodile Rock » jusqu’à « Candle in the Wind », en passant par « Your Song », « Sacrifice » et bien sûr, « Rocket Man » !

Infos et réservations ici.



Crédit photos : Richard Walter Productions©