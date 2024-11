“Thriller” : L’album légendaire qui a redéfini la musique et la culture pop fête ses 42 ans

Le 30 novembre 1982, Michael Jackson sortait Thriller, un album devenu mythique. À l’occasion des 42 ans de cet opus légendaire, revenons sur sa genèse, ses morceaux emblématiques, ses ventes record, son impact sur le monde de la musique et les clips révolutionnaires qui en découlèrent.

La genèse de Thriller : une ambition démesurée

Après le succès de Off the Wall (1979), Michael Jackson voulait aller plus loin. Accompagné du producteur Quincy Jones, il s’entoure des meilleurs musiciens et compositeurs, dont Rod Temperton, Eddie Van Halen et Paul McCartney. L’objectif : créer un album qui transcenderait les genres, toucherait un public universel et deviendrait le plus vendu de tous les temps.

Les sessions d’enregistrement durent près de huit mois. Michael et Quincy explorent différents styles, mêlant pop, funk, R&B, rock et disco. Chaque détail est minutieusement peaufiné, qu’il s’agisse des arrangements ou des effets sonores.



Une pochette légendaire signée Dick Zimmermann

L’album Thriller est sorti à une époque où le packaging avait son importance et malgré la dématérialisation de la musique, on y revient aujourd’hui, tant sur le vinyle que, dans une moindre mesure, sur la cassette audio. La pochette de Thriller ne déroge pas à la règle avec un visuel simple mais impactant : Mickael Jackson allongé et décontracté, chemise noire ouverte et veste blanche. Le costume blanc de la photo était d’ailleurs celui que portait l’artiste et photographe Dick Zimmermann, à qui l’on doit cette belle photo de pochette, lors de la prise de vue des photos pour illustrer l’album. Malgré le vestiaire conséquent que Jackson avait fait rapporter sur le lieu de shooting, il décida tout compte fait de porter le costume de Zimmermann. Sur la photo entière, Mickael Jackson porte un tigreau dans ses bras.

Des morceaux devenus cultes

L’album compte neuf titres, dont sept sortiront en single, tous devenus des classiques:

1. « Wanna Be Startin’ Somethin' » : Une ouverture explosive avec des rythmes africains et des paroles dénonçant les rumeurs et la jalousie.

2. « Baby Be Mine » : Une balade funky, moins connue mais appréciée des fans.

3. « The Girl Is Mine » (en duo avec Paul McCartney) : Une chanson légère sur une rivalité amoureuse.

4. « Thriller » : Le morceau-titre, accompagné d’un clip révolutionnaire, mêle terreur et humour dans une ambiance unique.

5. « Beat It » : Fusion de pop et de rock, avec un solo de guitare d’Eddie Van Halen, adressant un message contre la violence.

6. « Billie Jean » : Un groove parfait et des paroles intrigantes sur une femme obsédée par la célébrité.

7. « Human Nature » : Une balade douce et introspective écrive par John Bettis et composée par Jeff Porcaro (claviériste de ToTo), mêlant sensualité et mélancolie.

8. « P.Y.T. (Pretty Young Thing) » : Un hymne funky à la jeunesse et à l’amour.

9. « The Lady in My Life » : Une ballade romantique pour conclure l’album avec douceur.

Un succès commercial inégalé

Avec plus de 70 millions d’exemplaires vendus dans le monde, Thriller est l’album le plus vendu de l’histoire, devant Back in Black d’AC/DC (50 millions d’albums vendus) et The Dark Side of The Moon des Pink Floyd (47 millions d’albums vendus). À sa sortie, il s’installe rapidement au sommet des charts, restant numéro un pendant 37 semaines consécutives aux États-Unis. Certifié 34 fois disque de platine, il bat tous les records.

Un impact culturel sans précédent

Thriller ne s’est pas contenté de dominer les ventes : il a redéfini la manière de produire, promouvoir et consommer la musique. Michael Jackson a brisé les barrières raciales sur MTV, une chaîne alors réticente à diffuser des artistes noirs. Les clips de Thriller, Beat It et Billie Jean deviennent des événements mondiaux.

Le clip Thriller : une révolution audiovisuelle

Réalisé par John Landis, le clip de Thriller est un court-métrage de près de 14 minutes, mêlant danse, cinéma d’horreur et humour. Chorégraphiée par Michael Peters, la séquence des zombies reste l’une des plus iconiques de l’histoire de la musique. Ce clip a établi le standard des vidéos musicales, les transformant en véritables œuvres d’art.

Un héritage intemporel

Thriller a ouvert la voie à des artistes de toutes origines, inspirant des générations entières. Il a également imposé Michael Jackson comme le « Roi de la Pop », une figure emblématique de la musique et de la culture mondiale.

En 2022, pour les 40 ans de l’album, une édition spéciale a été publiée, comprenant des morceaux inédits et des démos, témoignant de l’influence durable de cet album. En 2024, 42 ans après sa sortie, Thriller reste une œuvre intemporelle, un modèle de créativité et d’audace.

Bien plus qu’un simple disque

Thriller n’est pas seulement un album, c’est un phénomène culturel qui a transcendé les frontières et les époques. En mêlant innovation, talent et ambition, Michael Jackson a créé une œuvre inoubliable qui continue de fasciner le monde entier.

Crédit photo : Dick Zimmermann©-DR