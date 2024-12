Il y a 30 ans, Antonio Carlos Jobim le maître de la Bossa Nova nous quittait

Le 8 décembre 1994, le monde perdait Antonio Carlos Jobim, l’une des figures les plus emblématiques de la musique brésilienne. Compositeur, chanteur, pianiste et guitariste, il fut le pionnier d’un style musical qui allait conquérir le monde : la bossa nova. Trente ans après sa disparition, son héritage demeure vivace, porté par des mélodies intemporelles et une influence qui transcende les générations.

Les racines d’un génie

Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim est né le 25 janvier 1927 à Rio de Janeiro. Élevé dans une famille aisée, il découvre très jeune la richesse musicale brésilienne. Ses influences mêlent les rythmes traditionnels de la samba, les compositions classiques d’Heitor Villa-Lobos et le jazz américain. Ces sources d’inspiration façonnent son style unique, alliant sophistication harmonique et simplicité mélodique.

Dans les années 1950, Jobim commence sa carrière en tant que pianiste dans des clubs de Rio. Il devient ensuite arrangeur et compositeur pour des artistes locaux. C’est à cette époque qu’il rencontre le poète Vinícius de Moraes, avec qui il collaborera sur de nombreuses œuvres majeures.

Le père de la Bossa Nova

La bossa nova, littéralement « nouvelle vague », voit le jour à la fin des années 1950. Ce style mêle la samba traditionnelle à des influences jazz, caractérisé par des rythmes syncopés et des harmonies complexes. Antonio Carlos Jobim, aux côtés de musiciens tels que João Gilberto, est considéré comme l’un de ses fondateurs.

Le premier album marquant de ce mouvement est Chega de Saudade (1959), où les compositions de Jobim brillent par leur fraîcheur et leur sophistication. Ce disque devient le manifeste d’une nouvelle génération de musiciens brésiliens, séduisant à la fois le public national et international.

« The Girl From Ipanema » : une chanson légendaire

En 1962, Antonio Carlos Jobim compose « Garota de Ipanema » (The Girl From Ipanema), en collaboration avec Vinícius de Moraes. Inspirée par Heloísa Pinheiro, une jeune femme que les deux artistes voyaient passer devant un café d’Ipanema, cette chanson devient l’un des morceaux les plus célèbres de l’histoire de la musique.

La version anglaise, interprétée par Astrud Gilberto et João Gilberto, accompagnée de Stan Getz au saxophone, est incluse dans l’album Getz/Gilberto (1964). Cette version conquiert le monde entier, remportant un Grammy Award et atteignant les sommets des charts. Avec ses accords doux et sa mélodie envoûtante, The Girl From Ipanema symbolise l’élégance de la bossa nova.

Un héritage planétaire

Tout au long de sa carrière, Jobim a enregistré des classiques qui sont devenus des standards mondiaux, tels que « Desafinado », « Corcovado », « Água de Beber » et « Wave ». Ses collaborations avec des artistes de renom, comme Frank Sinatra, Elis Regina ou Stan Getz, ont confirmé sa place au panthéon musical.

En plus d’être un compositeur prolifique, Jobim a été un ambassadeur culturel pour le Brésil, introduisant la richesse de la musique brésilienne à travers le monde. Il a su rendre accessibles des formes musicales complexes, tout en restant profondément enraciné dans la tradition brésilienne.

Un style inimitable

Ce qui distingue Jobim, c’est sa capacité à marier émotion et technique. Ses compositions, souvent inspirées par la nature, les paysages brésiliens et la mélancolie, évoquent un équilibre parfait entre lumière et ombre. Le piano et la guitare étaient ses instruments de prédilection, utilisés pour créer des harmonies aériennes et intemporelles.

La mémoire de Jobim

Antonio Carlos Jobim s’éteint le 8 décembre 1994 à New York, à l’âge de 67 ans, des suites de complications chirurgicales. Sa mort laisse un vide immense, mais son héritage continue de résonner. Au Brésil, l’aéroport international de Rio de Janeiro porte désormais son nom, un hommage à cet artiste qui a fait rayonner son pays.

Aujourd’hui, trente ans après sa disparition, ses chansons restent des trésors intemporels. De nombreux artistes, à travers les genres et les générations, continuent de revisiter son œuvre, témoignant de l’universalité de son génie.

Antonio Carlos Jobim a offert au monde un style musical qui respire l’élégance, la douceur et l’authenticité. Si la bossa nova est devenue une référence planétaire, c’est en grande partie grâce à lui. Son héritage nous rappelle que certaines mélodies sont éternelles, capables de traverser les époques sans jamais perdre leur magie.

Antonio Carlos Jobim & Frank Sinatra interprétant “The Girl From Ipanema”



Crédit photo : Public domain / Arquivo Nacional Collection