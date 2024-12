Du Nil à la scène : L’histoire secrète de « Ah les crocodiles », reprise par Julien Doré

L’histoire de la comptine « Ah les crocodiles » : une chanson indémodable

Les comptines pour enfants ont cette capacité unique de traverser les générations, et « Ah les crocodiles » en est un parfait exemple. Pourtant, derrière sa simplicité apparente, cette chanson cache une histoire, des origines floues, et même une reprise inattendue par le chanteur Julien Doré sur son nouvel album, qui l’a remise au goût du jour pour un tout autre public.

Une chanson aux origines floues

La création exacte de « Ah les crocodiles » reste un mystère. Bien qu’aucune date précise ne soit connue, il est probable que la chanson soit apparue au début ou au milieu du 20e siècle, en France. Elle a d’abord été popularisée dans les écoles et les colonies de vacances, où elle est devenue une chanson incontournable des moments de détente et d’animation.

Certains suggèrent que son rythme pourrait être inspiré des marches militaires ou des chants de soldats. Ce lien est évoqué en raison de la cadence rythmée et répétitive qui caractérise la comptine, ainsi que son style narratif presque épique.

Un récit exotique et captivant

La comptine raconte l’histoire de crocodiles traversant un fleuve et affrontant des éléphants dans une bataille imaginaire. Cette mise en scène, bien qu’exotique, parle directement à l’imaginaire des enfants. Le contraste entre ces deux animaux, chacun impressionnant à sa manière, capte l’attention tout en éveillant la curiosité.

Les paroles simples et répétitives permettent aux plus jeunes de participer facilement, et la mélodie enjouée invite à taper dans les mains ou à mimer les crocodiles.

Un message caché ?

Bien que « Ah les crocodiles » soit avant tout une chanson ludique, on pourrait y voir un double niveau de lecture. D’une part, elle familiarise les enfants avec des animaux exotiques comme les crocodiles et les éléphants. D’autre part, elle leur apprend à construire une narration : un voyage, un affrontement, et une conclusion joyeuse.

Mais surtout : ce n’est pas la chanson que la Papa Doré chante à son enfant ? Peut-être l’occasion choisit par Julien Doré de mettre son vinyl pour endormir le ptit ?

Une chanson qui évolue avec les générations

Comme beaucoup de comptines transmises oralement, « Ah les crocodiles » a connu différentes variantes. Dans certaines versions, les paroles changent légèrement, notamment dans la description des crocodiles ou de l’affrontement avec les éléphants. Ces adaptations témoignent de la vitalité de la chanson et de son intégration dans les traditions culturelles locales.=

Quelques paroles pour replonger en enfance :

« Un crocodile, s’en allant à la guerre,

Disait au revoir à ses petits enfants.

Traînant sa queue, sa queue dans la poussière,

Il s’en allait combattre les éléphants. »

Le refrain entraînant et les scènes imaginaires évoquées par les paroles font de cette chanson une véritable pépite dans l’univers des comptines.