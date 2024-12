« Streets of Philadelphia » : Une ballade sur la douleur et la résilience

Contexte de « Streets of Philadelphia »

Cette chanson, composée pour le film Philadelphia (1993) avec Tom Hanks & Denzel Washington, explore des thèmes profonds comme l’isolement, la perte d’identité, la souffrance et la mort. Elle est intimement liée à l’histoire du film, qui traite de la discrimination et du combat d’un homme atteint du sida.

Bruce Springsteen a signé pour le film une chanson qui est resté comme un incontournable du film : « Streets of Phildelphia ».

D’ailleurs le « Boss » est né dans le New Jersey, un État proche de la Pennsylvanie. Proximité des sujets humains : Philadelphie, comme les villes industrielles du New Jersey dont Springsteen est originaire, a souvent été un symbole de lutte, de travail acharné et de défis sociaux dans ses chansons.

Commande pour le film : Jonathan Demme, le réalisateur du film Philadelphia, a demandé directement à Bruce Springsteen de composer une chanson pour illustrer l’histoire poignante de son personnage principal, un homme confronté à la discrimination et à la souffrance liée au sida.

Interprétations, personnelles, des paroles

Isolement

« I was bruised and battered, I couldn’t tell what I felt » J’étais meurtri et blessé Je ne pouvais pas dire ce que je ressentais

Le narrateur se trouve dans un état de confusion émotionnelle et physique, suggérant une douleur intérieure intense. Le thème de l’isolement est immédiatement installé.

Cette ligne met en lumière une perte d’identité. Le narrateur ne se reconnaît plus, de mauvais choix faits ?

Ici, une supplication implicite s’adresse à un proche ou à l’humanité en général. Surement une peur de l’abandon , se sentir incompris.

Un voyage introspectif

« I walked the avenue, ’til my legs felt like stone » J’ai marché sur l’avenue, jusqu’à ce que mes jambes soient comme de la pierre

Cette marche évoque à la fois une quête et une fuite. Elle symbolise un effort constant pour trouver un sens ou une issue, mais cette issue n’arrive pas.

Une référence à la perte, à la fois physique et émotionnelle, peut-être liée une nouvelle fois à la mort des amis victimes du sida.

Cette image poétique associe la vie (le sang) à la mélancolie (la pluie noire). Elle renforce l’idée d’un dépérissement imminent.

Le sang, symbole de la vie, est associé à la pluie, qui est souvent un motif de tristesse et de mélancolie. Cette métaphore établit un lien entre la vitalité et la fragilité, renforçant l’idée d’une mort venant de l’intérieur; rongé par la maladie ? On peut se demander si le « Boss » se met à la place d’un malade ou d’un proche.

L’absence de rédemption

« Ain’t no angel gonna greet me » Il n’y a pas d’ange pour m’accueillir

Cette phrase marque une rupture avec l’espoir religieux ou spirituel. Comme si la chanson portait déjà un jugement établi. Encore une fois, le sentiment d’abandon est présent mais ici on sent qu’il n’y a plus de choix possible.

Difficile de dire qui est cet ami : celui disparu ou en train de disparaitre ? l’auditeur ? Toute personne écoutant son message ? Ses voix intérieures ?

Transformation et résignation

« A thousand miles just to slip this skin » Un millier de kilomètres juste pour glisser cette peau

Une métaphore puissante sur la transformation et le désir de se débarrasser de son ancien soi ou de sa souffrance. Difficile à comprendre cette partie. Néanmoins on sent la fin d’un chemin…

Le narrateur ressent son déclin physique et psychologique. Cette ligne est un rappel poignant de la mortalité.

Le « faithless kiss » peut être interprété comme un adieu désabusé, évoquant une trahison ou une incapacité à maintenir la foi.

Ou parle-t-il directement à la mort. Car « faithless » peut signifier « sans foi ni loi » : la mort accueillant toutes les âmes perdues…

Une interrogation finale qui souligne l’importance des liens humains dans un monde souvent indifférent.

Paroles de « Streets of Philadelphia »

I was bruised and battered

I couldn’t tell what I felt

I was unrecognizable to myself

Saw my reflection in a window

And didn’t know my own face

Oh brother are you gonna leave me wastin’ away

On the streets of Philadelphia?

I walked the avenue, ’til my legs felt like stone

I heard the voices of friends vanished and gone

At night I could hear the blood in my veins

Just as black and whispering as the rain

On the streets of Philadelphia

Ain’t no angel gonna greet me

It’s just you and I my friend

And my clothes don’t fit me no more

A thousand miles just to slip this skin

The night has fallen, I’m lyin’ awake

I can feel myself fading away

So receive me brother with your faithless kiss

Or will we leave each other alone like this

On the streets of Philadelphia?

Traduction en français des paroles « Streets of Philadelphia »

J’étais meurtri et blessé

Je ne pouvais pas dire ce que je ressentais

J’étais méconnaissable

J’ai vu mon reflet dans une fenêtre

Et je ne connaissais pas mon propre visage

Oh mon frère, vas-tu me laisser me perdre

Dans les rues de Philadelphie ?

J’ai marché sur l’avenue, jusqu’à ce que mes jambes soient comme de la pierre

J’ai entendu les voix d’amis disparus.

La nuit, je pouvais entendre le sang dans mes veines

Aussi noir et chuchotant que la pluie

Dans les rues de Philadelphie

Il n’y a pas d’ange pour m’accueillir

Il n’y a que toi et moi mon ami

Et mes vêtements ne me vont plus

Un millier de kilomètres juste pour glisser cette peau

La nuit est tombée, je suis allongé éveillé

Je peux me sentir disparaître

Alors reçois-moi mon frère avec ton baiser infidèle

Ou allons-nous nous laisser seuls comme ça

Dans les rues de Philadelphie ?

Pour conclure « Streets Of Philadelphia »

Streets of Philadelphia est un texte d'une grande intensité émotionnelle. Bruce Springsteen parvient à capturer, en peu de mots, une expérience humaine universelle : le combat contre la souffrance et l'isolement. Les thèmes d'aliénation et de mortalité y sont abordés avec une sincérité poignante, faisant écho à l'histoire du film. Le mélange d'images poétiques et de réalisme brut en fait une oeuvre touchante.

Et vous, connaissez-vous des reprises marquantes de Streets of Philadelphia ? Partagez-les en commentaire, j'adorerais découvrir vos suggestions ou autres remarques ! Bonne écoute !



Version Live saisie sur la chaine « Scottys Bruce Videos » , performance réalisée en aout 2024