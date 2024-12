Will Smith sera en concert en France le 31 juillet 2025 au Théâtre Antique d’Orange

Les fans de Will Smith seront ravis d’apprendre que leur star préférée se produira en concert en France, le 31 juillet 2025. Un événement qui ne s’était pas produit depuis plus de 20 ans dans l’hexagone.

POSITIV Production, Edeis Culture et la Ville d’Orange sont fiers d’annoncer un événement exceptionnel : Will Smith, icône mondiale et artiste aux multiples talents, se produira pour la première fois en France après plus de deux décennies d’absence sur la scène musicale. L’artiste a choisi le POSITIV Festival et un écrin unique, le Théâtre Antique, pour son grand retour avec un show unique, dans la ville d’Orange.

Une carrière légendaire

Will Smith, acteur, producteur, et musicien de renommée internationale, est également un pionnier du rap. Récompensé par plusieurs Grammy Awards, il a marqué les esprits avec des hits légendaires tels que « Men in Black », « Gettin’ Jiggy Wit It », et « Summertime ». Sa carrière solo, initiée avec l’album multi-platine Big Willie Style, a établi son statut d’artiste incontournable.

Un cadre exceptionnel pour un retour très attendu

Will Smith se produira dans le cadre majestueux du Théâtre Antique d’Orange, un lieu chargé d’histoire et de magie. Témoignage exceptionnel de l’Antiquité inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce concert unique promet de rassembler les fans de plusieurs générations autour d’un artiste dont l’énergie et le charisme continuent de captiver.

Un artiste multi-casquettes

Rappeur, acteur, producteur, Will Smith est un artiste aux multiples facettes qui s’est illustré dans diverses carrières à la télévision, au cinéma et dans la musique.

Lauréat d’un Academy Award (Oscar), GRAMMY Award, SAG Award, BAFTA Award, et NAACP Award, Will Smith a commencé sa carrière musicale il y a trente ans avec le duo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Ils ont rapidement remporté un succès commercial et critique avec cinq albums et de nombreuses récompenses, notamment le tout premier GRAMMY Award de la meilleure performance rap pour leur single « Parents Just Don’t Understand ». Trois ans plus tard, ils ont remporté un autre GRAMMY Award pour leur tube intemporel « Summertime », une chanson rap numéro un qui a été saluée comme l’une des meilleures chansons de l’été dans la liste des « Meilleures chansons d’été de tous les temps » du magazine Rolling Stone.

Le succès du duo leur a permis de collectionner les MTV VMA et les American Music Awards, de vendre des millions d’albums et d’être l’un des premiers groupes de rap à obtenir une certification de platine.

En 1997, Will Smith a entamé sa carrière solo avec la sortie de son single à grand succès « Men in Black », le morceau principal utilisé dans le film du même nom. Le film et la chanson ont été le hit de l’été, et le tube a atteint la première place dans plusieurs territoires, ce qui lui a valu un autre GRAMMY Award pour la meilleure performance rap solo. Le premier album solo de Smith, Big Willie Style, certifié neuf fois disque de platine, est devenu un album emblématique de son époque et comprend le tube numéro un « Gettin Jiggy Wit It », qui a valu à Smith son quatrième GRAMMY Award pour la performance rap.

Le deuxième album de Will Smith, Willenium, a également atteint le statut de multiplatine. Son premier single, « Wild Wild West », avec Dru Hill et Kool Moe Dee, a atteint la première place du Billboard Hot 100 et a été nominé pour un GRAMMY Award. Smith a sorti deux autres albums à succès, Born To Reign et Lost And Found, tout en travaillant sur des projets cinématographiques et en poursuivant son ascension fulgurante. Pendant sa pause musicale, il a fondé des sociétés de médias, écrit des livres à succès et continué à s’affirmer comme l’une des voix les plus aimées et les plus reconnaissables de cette génération.

Retour à la musique

Près de vingt ans après la sortie de son dernier album, Will Smith revient à la musique. Après avoir lancé son single « You Can Make It », il a interprété cette chanson inspirante en direct lors des BET Awards avec Kirk Franklin, Chandler Moore et la Sunday Service Choir, et l’a placée en troisième position dans le classement des meilleures chansons gospel du Billboard. Il a également participé à l’événement de boxe « La Velada del Año IV » à Madrid, où il a présenté son single « Work of Art », rejoint sur scène par ses collaborateurs Russ et Jaden Smith. La nouvelle musique de Will Smith devrait venir s’ajouter à son héritage déjà exceptionnel.

