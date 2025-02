Le reggaeman français Naâman nous a quittés à l’âge de 34 ans

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Naâman, de son vrai nom Martin Mussard, survenu ce 7 février 2025 des suites d’une tumeur cérébrale, à l’âge de 34 ans. Figure emblématique du reggae français, il a su, par son talent et son humanité, toucher le cœur de nombreux fans à travers le monde.

Né le 25 février 1990 à Dieppe, en Normandie, Martin Mussard a grandi dans un environnement propice à l’épanouissement artistique. Après avoir obtenu un baccalauréat littéraire, il poursuit des études en communication et arts graphiques à Caen. Cependant, sa passion pour la musique le pousse à abandonner ce parcours académique en 2010 pour se consacrer pleinement à son art. C’est à cette période qu’il adopte le pseudonyme de Naâman, inspiré d’un personnage biblique.

En 2012, Naâman se fait remarquer avec sa mixtape “Deep Rockers“, qui pose les bases de son style unique, mêlant reggae, ska, blues, folk, hip-hop et dancehall. L’année suivante, il enregistre son premier album studio, “Deep Rockers, Back a Yard“, dans le légendaire studio Harry J en Jamaïque. Cet opus, porté par des titres phares tels que “Freedom” et “House of Love“, reçoit un accueil enthousiaste et assoit sa notoriété sur la scène reggae internationale.

Naâman enchaîne ensuite avec “Rays of Resistance” en 2015, un album qui témoigne de son évolution artistique et de son ouverture à de nouvelles sonorités. En 2017, il dévoile “Beyond“, où il explore des influences soul, caribéennes et gospel, affirmant ainsi sa volonté de repousser les frontières musicales. Son dernier album, “Temple Road“, sorti en 2022, est le fruit d’une introspection profonde et d’un voyage spirituel en Inde, où il s’était installé depuis plusieurs années.

Parmi ses titres les plus emblématiques, on retient “Simplicity“, “Outta Road” et “I’m Alright“, qui illustrent sa capacité à transmettre des messages positifs et universels. Sur scène, Naâman était reconnu pour son énergie débordante et sa générosité, offrant des performances mémorables lors de festivals prestigieux tels que le Printemps de Bourges, les Francofolies de La Rochelle ou encore le Reggae Sun Ska.

Au-delà de sa musique, Naâman prônait une philosophie de vie basée sur l’ouverture, le partage et l’amour universel. Son engagement humaniste transparaissait tant dans ses paroles que dans ses actions, faisant de lui une figure inspirante pour toute une génération.

Aujourd’hui, le monde de la musique perd un artiste authentique et passionné, dont l’héritage continuera d’illuminer les cœurs et les esprits. Nos pensées accompagnent sa famille, ses proches et tous ceux qui ont été touchés par sa lumière.

La maison de disques de Naâman, Big Scoop Records, a tenu à rendre hommage à cet artiste exceptionnel, au travers d’un communiqué de presse :

“Depuis la sortie de son premier album en 2013, Naâman a travaillé sans relâche pour réunir un public large et hétéroclite autour de messages d’amour et de paix. A 34 ans, il laisse un héritage vibrant, tant humain que musical, qui résonnera pour toujours auprès de sa famille, de ses équipes et de son public.

Martin Mussard, connu sous son nom de scène Naâman, s’est éteint le 7 février 2025 à l’âge de 34 ans d’une tumeur cérébrale diagnostiquée en 2019.

Partageant sa vie entre la France et l’Inde, Naâman portait un regard lumineux sur le monde et souhaitait avant tout célébrer la vie. De cette vision, il a fait sienne la devise “la vie est un cadeau” dont il ponctuait régulièrement ses messages et qui a inspiré une œuvre solaire.

Avec des morceaux tels que Karma, de multiples collaborations, plus de 70 titres et 5 albums, il a su conquérir son public et déployer ses ailes au-delà du reggae. En témoigne son dernier titre “ Mon Amour”. Ces dernières semaines, désireux de partager encore quelques mots avec son public de vive voix, Naâman a composé et laisse derrière lui quelques enregistrements exclusifs qui illustrent magnifiquement son propos et son œuvre. Leur sortie sera programmée prochainement.

Jusqu’à ses derniers instants parmi nous, il a continué à transmettre tout autant de lumière et de joie à ceux qui l’entouraient, en accueillant la mort avec confiance et avec le même amour qu’il avait pour la vie. Bien que son absence soit immense, sa famille, ses associés, les équipes de son label Big Scoop Records, ses musiciens et ses équipes techniques accueillent son départ avec une profonde émotion et une gratitude absolue d’avoir pu partager sa vie et sa musique.

Rien n’aurait été possible sans toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à faire de ses rêves une réalité, et sans l’énergie et la fidélité de son public. Naâman a traversé la vie avec joie et il continuera à illuminer des millions de vies à travers sa musique et ce qu’il nous a donné à voir de force et de positivisme.”

Son équipe, Big Scoop Records

Crédit photo : Big Scoop Records©