Revivez AC/DC, Led Zeppelin et ZZ Top sur scène le 12 mars 2025

Les “Tribute” ont le vent en poupe. Vous savez ces groupes qui reprennent la discographie d’une star ou d’un groupe. Après Elton John, Supertramp, Tina Turner, Michael Jackson, Pink Floyd, voici Led Zeppelin, AC/DC et ZZ Top réinterprétés par Letz Zep, The 5 Rosies et Fuzz Top, sous le nom de Rock Legends. Et Rock Legends nous donne rendez-vous le 12 mars 2025 au Dôme de Paris, pour un concert d’anthologie regroupant le même soirs trois légendes absolues de l’histoire du rock, à savoir Led Zeppelin, AC/DC et ZZ Top.

3 légendes du Rock

Revivez les plus grands moments du rock avec des reprises des légendes comme Led Zeppelin, AC/DC et ZZ Top représentés par des groupes au mimétisme sonore parfait que sont respectivement Letz Zep, The 5 Rosies, et Fuzz Top.

Avis aux amateurs de guitares, et aux fans de ces groupes qui ont marqué à jamais l’histoire de la musique. Rock Legends nous permet de retrouver sur scène les plus grands succès de Led Zeppelin, d’AC/DC et ZZ Top, avec des shows à la puissance et à l’énergie sans pareille.

Qui n’a jamais rêvé de voir ces trois groupes de légendes sur scène ! Ce sera chose faite le 12 mars 2025 au Dôme de Paris, ex-Palais des Sports. À réserver sans attendre !

THE 5 ROSIES : tribute to AC/DC

LETZ ZEP : tribute to LED ZEPPELIN

FUZZ TOP : tribute to ZZ TOP

À fond les manettes

Après sa tournée triomphale dans tous les Zénith de France, Rock Legends est de retour avec un show d’anthologie, plus fort et plus puissant que jamais, dédié à tous les fans de rock. Alors attachez vos ceintures ou plutôt ne les attachez pas car Rock Legends vous emmène pour une nuit à fond les manettes dans les travers des moments inoubliables de l’histoire du rock !

Sur scène le même soir, dans un tonnerre électrique, trois icônes incontournables, trois performances hors du temps : AC/DC, Led Zeppelin et ZZ Top réincarnés par trois groupes hors normes que nous ne présentons plus et qui seuls ont le talent nécessaire et incontestable pour vous transporter au plus près de vos émotions premières.

Reconnus par leurs aînés

Même Robert Plant et Jimmy Page qui après l’avoir vu sur scène ont été bluffés par Billy Kulke et son Letz Zep plus vrais que nature ! Et que dire des Fuzz Top reconnus tribute band officiel de ZZ TOP » par leurs membres fondateurs : Billy Gibbons, Dusty Hill et Franck Beard ! Quant aux 5 Rosies, attention High Voltage ! Ils incarnent à la perfection l’attitude et le son légendaire d’AC/DC dans toute sa démesure. Cette soirée parisienne du 12 mars 2025 fera date, un concert rock de légende à ne pas rater !

Tarifs : de 30 à 75 euros.

Informations supplémentaires sur le site du Dôme de Paris