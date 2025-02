So Floyd en concert au Dôme de Paris le 11 mars 2025 : un hommage exceptionnel à Pink Floyd !

Après une tournée triomphale et des concerts salués par la critique et le public, So Floyd, le tribute band ultime dédié à Pink Floyd, revient en force pour une nouvelle série de spectacles à travers la France et l’Europe. Une date à ne surtout pas manquer : le 11 mars 2025 au Dôme de Paris à 20h30 !

Un hommage grandiose à l’un des plus grands groupes de l’histoire du rock

So Floyd, c’est bien plus qu’un simple hommage : c’est une immersion totale dans l’univers intemporel de Pink Floyd. Nous avons eu la chance de les voir sur scène à plusieurs reprises (Salle Pleyel à Paris le 10 février 2023 : salle comble avec 2 000 spectateurs et Dôme de Paris le 8 mars 2024 avec également une salle comble, soit 4 000 spectateurs), et l’expérience est tout simplement exceptionnelle. Et pour avoir eu la chance de voir Pink Floyd sur scène, Place d’Armes à Versailles (Dpt 78) le 21 juin 1988, devant 160 000 spectateurs, je peux vous assurer que la prestation des So Floyd est de très haut niveau.

Musicalement impressionnant, techniquement hors norme, So Floyd parvient à retranscrire l’essence même du groupe légendaire, tant par la qualité sonore que par une mise en scène époustouflante. Les puristes et les passionnés sont unanimes : So Floyd offre une performance bluffante de fidélité, tout en y apportant une touche personnelle qui en fait un spectacle unique.

Un répertoire intemporel revisité avec brio

Lors de cette soirée exceptionnelle, les plus grands classiques de Pink Floyd résonneront sous la coupole du Dôme de Paris. Au programme :

• Another Brick in the Wall

• Money

• Time

• Wish You Were Here

• Shine On You Crazy Diamond

• Et bien d’autres encore…

Une setlist qui revisite les époques les plus marquantes du groupe, avec des titres issus des albums cultes The Dark Side of The Moon, Wish You Were Here, The Wall et Meddle. Deux heures de spectacle, quatre univers sonores et visuels pour une plongée inoubliable dans l’univers de Pink Floyd.

Un show à couper le souffle

Ce concert, c’est bien plus qu’une simple reprise des morceaux du groupe britannique. So Floyd propose un show envoûtant, sublimé par une scénographie impressionnante, des projections visuelles captivantes et une puissance sonore digne des tournées mythiques de Pink Floyd. Chaque détail est pensé pour recréer l’émotion et la magie des concerts du groupe londonien, et le résultat est à couper le souffle. Ne manquez pas cette date unique à Paris, ainsi que la tournée événement dans toute la France ! Rendez-vous le mardi 11 mars 2025 au Dôme de Paris à 20h30. Prix des places : à partir de 45 euros.

Infos et réservations :

• Points de vente habituels

• Instagram | Site officiel | Facebook

• Infos groupes et CE : HARACOM – 03 21 26 52 94

Site du Dôme de Paris

So Floyd est composé de 12 membres

• Gabriel Locane : chanteur

• Alain Perez : guitariste

• Jean-Philippe Hann : guitariste

• Fabrice di Maggio : claviériste

• Yassine Zäidi : percussionniste

• Diego Alfonsi : Batteur

• Brice Mirrione : claviériste

• Frederic Wursten : bassiste

• Nicole Lise : choriste

• Amandine Griffol : choriste

• Karine Arenas : choriste et coproductrice

• Jean-Philippe Scali : saxophoniste

 Crédit photo : Philippe Pillon©