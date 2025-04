Le Festival Interceltique de Lorient se déroulera du 1er au 10 août 2025

Le Festival Interceltique de Lorient (FIL) revient du 1er au 10 août 2025 pour sa 54ᵉ édition, célébrant cette année les “cousins d’Amérique”. Cet événement incontournable mettra à l’honneur les liens culturels entre les nations celtes et leurs descendants en Amérique du Nord, notamment les Acadiens.

Programme de l’édition 2025

La programmation complète a été dévoilée le 27 mars 2025, promettant dix jours et dix nuits de festivités avec des dizaines de concerts et spectacles. Les temps forts incluent la Grande Parade des Nations Celtes, les spectacles des “Nuits Interceltiques” et une variété de concerts allant des chants traditionnels aux musiques contemporaines.

Parmi les nombreux artistes présents : Breizh Amerika Collective, le célèbre Bagad de Lann-Bihoué, Alan Stivell, Guieldu, Luz Casal, Mari Mathias Band, Linda Lemay et beaucoup d’autres encore. Un Fest Noz sera donné chaque jour et de nombreuses soirées à thème sont prévues (soirée chants d’Irlande). Pour connaître la programmation complète, cliquez ici.

Histoire du Festival Interceltique de Lorient

Fondé en 1971, le FIL a débuté en accueillant une compétition de bagadoù. Dès 1972, il s’oriente vers l’interceltisme pour se démarquer d’autres festivals bretons, intégrant des groupes et artistes des nations celtes telles que l’Irlande, l’Écosse, le Pays de Galles, la Galice et l’Île de Man. Au fil des décennies, le festival s’est diversifié, incluant des formes d’expressions culturelles variées et devenant l’un des plus grands festivals de France en termes de fréquentation.

Informations pratiques

• Dates : Du 1er au 10 août 2025

• Lieu : Lorient, Bretagne

• Billetterie et programme détaillé : Disponibles sur le site officiel du festival ici.

Le FIL 2025 s’annonce comme une célébration vibrante des cultures celtiques et de leurs liens transatlantiques, offrant une expérience riche en découvertes musicales et culturelles. Pour découvrir la liste complète des artistes qui se produiront, cliquez sur ce lien.



Crédit photo : XIIIFrom Tokyo© - Licence Creative Commons - Wikimedia