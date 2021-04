La pandémie de Covid-19 a modifié nos habitudes et nos activités, qu’elles soient culturelles, sportives ou sociales. Voilà plus d’un an que nous vivons confinés et les plus sportifs d’entre-nous ont souffert de la fermeture des salles de sport. Beaucoup se sont adaptés en faisant appel au coaching personnalisé, qui a démontré son efficacité grâce aux programmes ad ’hoc qu’il propose.

Pratique du sport et coaching en Île-de-France

Les trois périodes de confinement que nous avons vécu depuis mars 2020 ont bousculé notre façon de vivre. Réduction des interactions sociales, diminution de l’activité physique, manque de visibilité à long terme et fin des déplacements. Une situation d’autant plus difficile à vivre en Île-de-France, région qui compte plus de 12 millions d’habitants et où tout va très vite. Zone de stress en période normale, l’Île-de-France compte de nombreuses salles de sport, stades et piscines air devenus impraticables, raison pour laquelle on voit évoluer en extérieur de nombreux coachs sportif avec une ou plusieurs personnes à coacher.

Trouver son coach sportif en Île-de-France

Les avantages du coaching

Les avantages du coaching sportif sont multiples, que ce soit en période de confinement ou non. Pour celles et ceux qui ont décidé de se faire encadrer par un prof de sport attitré en période de confinement, vous avez tout intérêt à continuer afin de bien réaliser vos entraînements. Pour les autres qui n’ont pas encore franchi le pas, c’est l’occasion de le faire au sortir du confinement qui s’annonce, afin de se remettre en forme après une année 2020 très éprouvante et ressortir votre dressing athleisure pour l’été.

Le premier avantage du coaching est le professionnalisme. Mais pour être sûr de trouver un coach diplômé, nous recommandons de faire appel à une plateforme spécialisée, qui recrute uniquement des professionnels du sport (BPJEPS, licences professionnelles, CQP, DEUST). C’est le cas de Coach Hunter, qui propose de nombreux coachs situés à proximité de votre domicile. Il vous suffit de renseigner votre adresse et une sélection vous est faite en fonction de vos attentes.

Le second avantage est la régularité. À partir du moment où vous établirez votre programme avec le coach, vous serez tenu de vous rendre à la séance, à l’inverse d’une activité sportive autonome ou d’une inscription dans une salle de sport. Faire du sport à deux et avec un professionnel vous obligera à pratiquez du sport et donc de progresser en améliorant votre forme.

Troisième avantage à passer par le coaching : vous établirez un programme ad ‘hoc en vous fixant un ou plusieurs objectifs précis : obtenir un ventre plat, perdre du poids, se préparer pour une compétition, travailler les fessiers ou tout autre type de muscle précis. Une fois ce programme établi, votre coach mettra tout en œuvre pour que vous atteigniez votre objectif.

Quatrième avantage : le lieu de votre activité physique. Avec un coach personnel, vous pourrez tout aussi bien pratiquer votre sport à côté de chez vous, ou en prenant rendez-vous dans un lieu spécifique : bois, stade ou tout autre lieu et même sur votre lieu de travail puisque certains coachs se déplacent. Vous n’aurez donc pas d’excuses pour éviter votre activité.

Pour trouver le coach idéal, l’idéal est de passer par internet. La plupart des professionnels qui proposent leurs prestations sportives passent par le net, sous forme de plateforme spécialisée ou en site individuel. Vous renseignez votre adresse, votre objectif sportif et différents coachs vous sont alors proposés, avec les tarifs en fonction de votre situation géographique.

Les Tarifs en Île-de-France

Côté tarifs, le coaching sportif en Île-de-France se facture sous 2 formes. La première avec un système de pack dans lequel un nombre de séances est défini à l’avance. Pour un pack de 40 séances (une heure la séance) comptez environ 2 000 euros, soit 50 euros la séance. À la séance d’une heure, il faut prévoir entre 30 et 70 euros de l’heure, en fonction des coachs, leur formation, leur programme. Prévoyez une moyenne de 50 euros l’heure.

Avantage fiscal

Le budget que vous consacrerez à votre coaching sportif fera l’objet d’une réduction ou d’un crédit d’impôt, c’est à prendre en considération dans votre projet. Cette prestation entre en effet dans « les Services à la Personne » (SAP) et peut donc être déductible. Deux cas de figure sont possibles :

1. Vous êtes imposable

Dans ce cas, si vous dépensez 4 000 euros de coaching sportif par an, le montant de votre impôt de l’année suivante sera diminué de 50% de cette somme, c’est ce qu’on appelle une réduction d’impôt. Exemple : vous devez payer 3 000 euros d’impôt en 2022 sur votre déclaration de 2021, vous ne paierez que 1 000 euros d’impôt (3 000 – 2 000 de coaching sportif).

2. Vous n’êtes pas imposable

Vous aurez alors droit au crédit d’impôt. Si votre impôt 2022 est de 0 euro sur votre déclaration 2021, vous recevrez un règlement par chèque en septembre de l’année 2022 d’un montant de 50% sur votre dépense de coaching sportif de 2021, de la part du Trésor Public.

La réduction ou le crédit d’impôt sont toutefois plafonnés :

• 6 000 euros (50% du plafond annuel de 12 000 euros) dans le cadre des SAP

• 6 750 euros (50% du plafond annuel de 13 500 euros) si un des membres du foyer fiscal est âgé de plus de 65 ans, ou si vous avez un enfant à charge de moins de 18 ans

• 7 500 euros (50% du plafond annuel de 15 000 euros) si les deux membres du foyer fiscal sont âgés de plus de 65 ans, ou si vous avez au moins deux enfants à charge âgés de moins de 18 ans

• 10 000 euros (50% du plafond annuel de 20 000 euros) si vous êtes handicapé ou invalide

