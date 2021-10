Le célèbre cabaret parisien “Le Crazy Horse” ouvert le 19 mai 1951 à l’initiative d’Alain Bernardin va enfin rouvrir ses portes le 21 octobre 2021, après dix-huit mois de fermeture. L’occasion de découvrir un nouvel écrin pour ce temple de l’érotisme esthétique, avec un tout nouveau spectacle baptisé “Totally Crazy” !

Après dix-huit mois de fermeture, le Crazy Horse est de retour. Le plus chic, le plus fou et le plus pétillant des cabarets rouvre ses portes dès le 21 octobre 2021.

Pour marquer l’occasion, la célèbre Maison de l’avenue George V, qui souffle cette année ses 70 bougies, s’offre une vraie renaissance, avec un tout nouvel écrin, entièrement relooké et réinventé.

Première rénovation d’envergure depuis 26 ans, le projet a été signé par le talentueux architecte & designer Benoît Dupuis en étroite collaboration avec la direction artistique du Crazy Horse.

Le nouveau décor rend hommage à l’histoire singulière du lieu et valorise son héritage artistique exceptionnel, riche de collaborations avec les plus grands artistes internationaux (César, Marcel Duchamp, David Lynch, Ellen Von Unwerth…).

De la façade, entièrement repensée, en passant par le hall d’accueil tout en rondeurs, jusqu’au théâtre avec son bar convivial « Polly Underground », baptisé en hommage à une icône du Crazy Horse, le nouveau Crazy déploie le tapis rouge pour ses visiteurs, mettant en scène son propre lieu de façon surprenante.

Joyau caché en contrebas, la salle de spectacle, à l’origine un ensemble d’anciennes caves, fait la part belle au confort du public, avec un agencement plus intimiste, 220 places aux fauteuils accueillants et parfois insolites, mais aussi deux alcôves privées, pour vivre le show de façon encore plus unique et surtout inédite !

Immersion totale garantie, grâce aux nouveaux systèmes de son et d’éclairage à la pointe de la technologie, permettant de créer des ambiances beaucoup plus immersives et enveloppantes.

Le personnel d’accueil et de salle fait également peau neuve, habillé par les tenues imaginées par le designer Laurent Mercier en hommage aux origines « saloon » du cabaret.

« Les gens viennent au Crazy Horse pour passer une soirée d’exception, s’échapper de leur quotidien et rêver. Avec cette rénovation, nous avons souhaité rendre leur expérience encore plus éblouissante et inoubliable » explique Andrée Deissenberg, Directrice Générale Création & Marques « Aujourd’hui, la mise en scène dépasse le cadre de la scène pour se glisser dans tous les aspects de la soirée, avec des surprises ludiques et des clins d’œil Crazy tout au long. ».

Pour sa réouverture, le Crazy Horse présente le spectacle « Totally Crazy », qui concentre le meilleur de sa création, avec une nouveauté : le personnage contemporain de Miss Astra, en clin d’œil décalé à l’actualité de ces derniers mois, dans le style de la Maison.

Après plusieurs semaines intenses de remise en forme et de répétitions, c’est avec une grande émotion que les Crazy Girls et les artistes invités, George Bangable et James Fenwick, se préparent aux retrouvailles avec leur public.

« Je ne voulais pas me contenter de rallumer les spots et de recommencer là où la pandémie nous avait arrêtés. Dès la réouverture, il fallait faire plus et mieux pour offrir aux spectateurs une raison supplémentaire de retrouver les chemins du spectacle. Le nouveau Crazy est un lieu exceptionnel qui va surprendre. Ce n’est donc pas un recommencement mais bel et bien une renaissance » conclut Philippe Lhomme, Président.

Si vous êtes tout aussi impatients de retrouver les soirées étincelantes du Crazy Horse et de découvrir sa spectaculaire remise en beauté, rendez-vous dès le 21 octobre.

