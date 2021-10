Halloween approche à grands pas et pour marquer cette soirée venue droit des États-Unis, la Grande Halle de la Villette recevra la première édition du Manoir Halloween Festival. Le nouvel événement incontournable du Manoir de Paris qui va vous donner des frissons. Un concept inédit en France, qui prendra ses quartiers sur 4 000 M² du 22 au 31 octobre 2021, à Paris.

À l’occasion de la fête d’Halloween, le premier Manoir Halloween Festival s’installera à la Grande Halle de la Villette, dans le 19ème arrondissement parisien. Un événement unique en France, inédit et effroyable ! Avis aux amateurs : une foule de zombies, d’épouvantails maléfiques, d’esprits taquins et autres personnages cauchemardesques en tous genres investira la Grande Halle durant 10 jours.

Le Manoir de Paris proposera une véritable expérience immersive exceptionnelle totalement nouvelle en France, plongeant les visiteurs au sein d’une ville tout droit sortie du monde des morts. Jugez plutôt : 4 maisons hantées, 5 scream zones, plus de 200 acteurs professionnels, des espaces food, des animations effrayantes et fun pour frissonner de plaisir entre amis ou en famille.

Attention : l’entrée n’est pas autorisée aux enfants de -12 ans

Digne des plus grands décors de cinéma, le Manoir Halloween Festival c’est avant tout une mise en scène inédite. Chaque maison hantée (le sanctuaire, l’abattoir, Asylum et Zombiemarketbio) et tous les espaces du festival seront travaillés dans le détail avec des effets visuels époustouflants, éclairages et bande-son spectaculaires. Les visiteurs pourront déambuler au sein de ces différents univers du Manoir Halloween et participer à de multiples activités et animations.

Adil Houti, créateur du Manoir Halloween Festival déclare : “Avec le Manoir Halloween Festival nous avons voulu créer un véritable parc d’attractions dédié à Halloween, fête emblématique, en proposant une expérience inédite en France. Nous aimons créer constamment de nouveaux projets aux univers différents et avons hâte de divertir à nouveau le public avec un événement inoubliable”.

MANOIR HALLOWEEN FESTIVAL – INFOS PRATIQUES

Lieu : Grande Halle de la Villette – 211 avenue Jean Jaurès – 75 019 Paris

Dates : du 22 au 31 octobre 2021

Horaires : de 12H00 à 0H00 les 22,23,29,30 et 31 octobre / 12H00 à 22H00 les 24,25,26,27 et 28 octobre

Tarifs : de 50 à 80 euros pour les billets classiques et de 75 à 110 euros pour les pass VIP

Toutes les informations en cliquant sur ce lien

Étiquettes : HALLOWEEN