Bonne nouvelle : le Salon du Vintage de Paris fait son retour les 16 et 17 octobre prochains. Initié dans la capitale, ce grand rendez-vous du rétro est devenu LA référence en France avec désormais, plusieurs éditions aux quatre coins du pays.

Le passé a de l’avenir !

Notre slogan : “Le passé a de l’avenir” (déposé à l’INPI ndlr) se vérifie une fois de plus avec le Salon du Vintage qui se déroulera à Paris le week-end prochain (16 et 17 octobre 2021). Mis de côté quelques temps par l’organisation pour une tournée dans la métropole et en raison de la pandémie, ce rendez-vous du rétro revient dans la capitale

Original et unique en Europe, le Salon du Vintage résolument optimiste, lance en 2021 une nouvelle façon de consommer durablement tout en sublimant les designers et créateurs des 60’s jusqu’aux années 90. Pour sa 22ème édition à Paris, le Salon du vintage continue de proposer une large sélection européenne d’une centaine de marchands exigeants : qualité, authenticité et passion, les maîtres mots d’un vintage haut en couleur résolument moderne et dans l’air du temps. Au fil des allées, le visiteur est plongé, aux sons d’une playlist optimiste très 70’s, dans un shopping unique et inédit, un véritable « retour vers le futur » à travers plusieurs espaces.

Exposition hommage à Pierre Cardin

Le Salon du Vintage proposera cette année une exposition inédite « hommage au créateur Pierre Cardin » disparu à la fin de l’année 2020. Pierre Cardin avait lui-même ouvert les portes de son Espace Cardin, au Salon du Vintage en 2008. Il avait en commun, avec son organisateur Laurent Journo, le goût de la transmission. Transmission que Pierre Cardin avait eu entre autres avec ses disciples Jean Paul Gaultier ou Philippe Starck. C’est à travers des pièces prêtées par la maison Anouschka que l’on découvrira le travail tout en couleur et en optimisme du maître.

Du costume noir à col Mao des Beatles aux petites robes zippées ou à hublot – célébrant la liberté de la femme, en même temps qu’une esthétique op’art –, les inventions « futuristes » de Pierre Cardin sont entrées de longue date dans la mémoire collective.

Un pôle design et décoration inédit

Espace le plus important du Salon, le pôle Design rassemblera de nombreux professionnels français, espagnols, belges ou encore hollandais qui proposeront une très large sélection de mobilier de la seconde moitié du XXème siècle de designers qui ont marqués l’histoire : Pierre Paulin, Eero Saarinen, Verne Panton, Charles & Ray Eames, Gaetano Solari, Michel Dumas, Willy Rizzo… Des milliers de pièces de collection à prix abordables, entre luminaires et enfilades, petits objets de décoration ou icônes du Design.

Espace luxe et chic

Les amoureux de mode des années 60’s à 90’s ne seront pas en reste. Des pièces signées d’exception de Courrèges, Yves Saint Laurent, Chanel, aux montres Rolex, Jaeger-LeCoultre ou encore Lip, sans oublier la maroquinerie et les bijoux de luxe Hermès ou Louis Vuitton feront briller les yeux des visiteurs.

Un salon qui a sa boutique

Le Salon du Vintage a désormais une boutique en plein cœur de Paris. Elle propose 60m2 de vintage mobilier, mode et décoration dans son showroom du deuxième arrondissement de Paris. Le meilleur du Salon du Vintage dans un écrin sans cesse renouvelé de pépites rares. A découvrir absolument ! C’est au 26 rue poissonnière 75002 Paris.

INFOS PRATIQUES

LE SALON DU VINTAGE

LE CARREAU DU TEMPLE 4 Rue Eugène Spuller 75003 Paris

SAMEDI 16 OCTOBRE DIMANCHE 17 OCTOBRE 10h-19h

Entrée : 7€ gratuit pour les moins de 8 ans

Pass sanitaire obligatoire

