Le marathon de Paris se déroulait aujourd’hui dans la capitale, après une épreuve annulée en 2020 en raison de la pandémie. Les marathoniens étaient venus en masse en ce beau dimanche ensoleillé. C’est le Kenyan Elisha Rituch qui remporte cette 44ème édition, en battant le record du marathon de Paris, avec un temps de 2H04’21.

45 ans d’existence

Lancé en 1976, le marathon de Paris est le plus gros marathon de France et le second mondial en termes de participants (57 000 partants en 2017). Avec une édition 2020 annulée en raison de la Covid-19, les coureurs étaient tous chauds pour être de la fête ce dimanche 17 octobre 2021.

Sur la ligne d’arrivée du Schneider Electric Marathon de Paris, posée au pied de l’avenue Foch, les scènes sont traditionnelles. Il y a ceux qui dansent et rient, ceux qui luttent contre les crampes. Certains trouvent même la force de s’agenouiller pour effectuer leur demande en mariage. Il y a ces cris de soulagement, de rage, de joie, sortis du plus profond de soi. On arrive parfois main dans la main avant de se prendre dans les bras de longues secondes… le temps de libérer quelques larmes.

Les muscles sont durs, marqués par les 42,195 km parcourus au cœur de Paris. Ils l’ont fait. La fin d’une longue attente Des semaines, des mois qu’ils attendaient ce moment. Privés de grands événements par la crise sanitaire, plus de 30 000 coureurs se sont retrouvés ce dimanche matin, 917 jours après le dernier départ du rendez-vous parisien.

Ils ont d’abord descendu les Champs-Élysées, portés par l’euphorie collective et le bonheur de se retrouver. Le temps de trouver leur souffle, ils ont contourné la Place de la Concorde, avalé la Rue de Rivoli avant de tourner à gauche direction l’Opéra de Paris, puis Le Louvre, l’Hôtel de Ville, la Bastille, le Bois de Vincennes. Le voyage s’est poursuivi rive droite, sur les quais, au fil de la Seine qui les a portés vers le Grand Palais, le Trocadéro avec la Tour Eiffel pour témoin. Au fil des kilomètres, les jambes sont pour beaucoup devenues lourdes.

Des milliers d’anonymes

Paradoxalement, le cœur, lui, s’est allégé au moment de s’engouffrer dans le Bois de Boulogne pour les dernières foulées. Celles qui mènent vers l’avenue Foch et cette ligne d’arrivée tant désirée. « Deux ans que j’attendais ce jour » Bien sûr, il y a les champions et ce nouveau record de l’épreuve établi par le Kenyan Elisha Rotich en 2h04’21, plus rapide que la légende Kenenisa Bekele.

Mais le Schneider Electric Marathon de Paris, ce sont aussi ces milliers habituellement qualifiés « d’anonymes ». Bruno est l’un d’eux. En un peu moins de 3h de course, il vient de pulvériser son record. « C’était ma première fois à Paris, raconte le coureur venu de Frontignan dans l’Hérault. Juste formidable. Nous avions des meneurs d’allures parfaits. On a papoté, on a partagé tous ces moments. À notre niveau, on doit se serrer les coudes et c’est toute la magie d’un marathon comme celui de Paris. » Un des meneurs d’allure de Bruno passe à proximité. La poignée de main entre les deux hommes est franche, intense.

À quelques mètres, Candice a du mal à retrouver ses esprits. « Cela fait deux ans que j’attendais ce jour, confie la coureuse corse. Deux ans que cette pandémie nous en avait privés. C’est mon premier marathon et je crois que je ne réalise pas encore. C’est trop cool. »

« Paris est magique »

Juste à côté, Fredrik, Andrias et Simon sont venus du Danemark. « Paris est magique !, lancent-ils. Nous avons couru partout dans le monde, à New York, Chicago, Rome etc., mais Paris est sincèrement le plus beau. L’organisation est juste parfaite et il y a du public tout au long du parcours. Ça fait tellement de bien de retrouver cette ambiance. » Albano est venu de Madrid. Il se souviendra longtemps de son voyage. « C’était tellement dur, souffle-t-il. Mais que c’est bon. Pendant ces deux dernières années, nous n’avons pas pu vivre ces instants, nous avons eu du mal à nous entraîner. Traverser Paris dans cette ambiance, c’est laisser tout ça dernière nous. »

Ambiance et soleil

Une traversée de Paris rythmée par les orchestres installés tout au long du parcours. Des percussions, des groupes de rock, des orchestres brésiliens, des fanfares ou encore des sonos jamais avares de décibels pour faire un temps oublier la difficulté de l’effort. « Paris est une fête » écrivait Ernest Hemingway.

Boucler le marathon : un défi avant tout

Les marathoniens du Schneider Electric Marathon de Paris ont pu le vérifier. Les minutes défilent sur le chrono accroché juste au-dessus de l’arche d’arrivée. Pour beaucoup, l’essentiel n’est pas là. À chacun ses objectifs, à chacun ses défis et ses motivations. Virginie et Laurent, venus d’Abbeville (Somme), franchissent ensemble cette ligne libératrice. « Laurent courait en hommage à son beaufils, un pompier mort au feu à seulement 23 ans, raconte Virginie. Il rêvait d’être pompier de Paris, alors c’était important de venir courir cette course, ici. Il serait fier de Laurent aujourd’hui. » Nouveau moment d’émotion. Un parmi des milliers.

Finir un marathon n’est jamais ordinaire. Même pour Sima, 67 ans, qui a terminé ce dimanche son 143e marathon. Avec toujours le même plaisir. « C’était juste magnifique, sourit-elle. Le plus beau a été de tous se retrouver et de courir ensemble dans Paris. » Une fois encore, le Schneider Electric Marathon de Paris a offert toute la palette des émotions à ses participants. Au bout de ces mythiques 42,195 km, au-delà de la médaille et le tee-shirt finisher, tous repartiront avec la certitude d’avoir vécu une expérience d’une incroyable intensité. Beaucoup ont déjà coché le 3 avril 2022 dans leur agenda pour le 45e Schneider Electric Marathon de Paris, prêts à embarquer pour un nouveau voyage dans la plus belle ville du monde.

Crédit photo : Fabien Boukla©-ASO - DR

