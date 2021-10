la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé proposera une rétrospective déjantée du 27 octobre au 23 novembre 2021, sur le thème des savants fous et leurs drôles d’inventions. Vintage, drôle et instructif.

Si le cinématographe, inventé par les frères Lumière en 1895, représente sans conteste l’une des inventions les plus folles de l’histoire du XXe siècle, de nombreuses autres innovations voient le jour au même moment. Du 27 octobre au 23 novembre, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé mettra ainsi en lumière les personnages de savants fous et les drôles d’inventions qui peuplent le cinéma muet. Le tout, en ciné-concert bien sûr !

Très tôt, le cinéma s’est intéressé aux inventions du siècle dernier, à travers la fiction, le documentaire ou encore l’animation. La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé a réuni toutes ces pépites du septième art et invite, petits et grands, à découvrir une rétrospective inédite et innovante.

En voiture, dans les airs et même dans l’espace, le cycle Savants fous et drôles d’inventions ne manquera pas de vous faire voyager.

Le septième art a ainsi accompagné les débuts de l’aviation. Nombreux sont les films qui se déroulent dans les airs et la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé mettra en lumière certains de ces chefs-d’œuvre comme L’Aéroplane de Fouinard (1910) d’Alfred Machin et Robinet aviateur de Luigi Maggi (1911).

L’espace aussi a toujours fait rêver le cinéma et notamment un certain Fritz Lang qui, avec La Femme sur la lune, signe en 1929 un véritable film de science-fiction. En 1924, le cinéaste russe Yakov Protazanov s’était déjà adonné à l’exercice en adaptant Aelita, le roman de science-fiction d’Alexei Tolstoï.

La voiture, elle aussi, a souvent été un personnage à part entière. Moyen de transport privilégié, elle offre aux personnages la possibilité d’échapper à leurs adversaires comme de rencontrer l’amour ou de faire fortune en mettant au point une nouvelle énergie (Super Hopper Dyne Lizzies par Del Lord, 1925).

Buster Keaton s’est également intéressé à ces inventions qui révolutionnent le quotidien de ses utilisateurs. Dans son film Electric house (1922), il se passionne notamment pour l’électricité. Pris pour un ingénieur, il a la lourde tâche de moderniser la maison du doyen de l’université. Gags et courts-circuits sont bien entendu au rendez-vous !

Inventions et burlesque ont, en effet, toujours fait bon ménage. Il en va ainsi des fantaisies cocasses et absurdes de M. Bricolo, personnage inventé par l’américain Charley Bowers. Le cycle permet de redécouvrir ce pionnier méconnu de l’animation image par image à travers six courts métrages : He done his best, Many a slip, Fatal Footsteps, A wild roomer, Now You Tell One et Egged on. Il arrive également que l’invention échappe au contrôle de son utilisateur et mène tout droit à la catastrophe comme dans La Vérité sur l’homme singe (1906), où un homme chauve se réveille entièrement recouvert de poils après avoir appliqué une lotion censée activer la repousse de ses cheveux. Elle peut alors se révéler particulièrement dangereuse voire être utilisée à des fins guerrières ou destructrices (Les Gaz mortels, Le Rayon de la mort).

Quant à la figure du savant fou, il s’agit d’une personnalité pleine d’hybris, qui fantasme inconsciemment d’égaler Dieu en donnant vie à sa propre créature, comme le fameux docteur Caligari dans le chef d’œuvre de Robert Wiene, ou en séparant l’âme du corps dans Le Fantôme du Moulin Rouge de René Clair. Il touche alors aux limites de l’humain, notamment lorsqu’il met au point d’étranges androïdes comme chez Fritz Lang, dont les illustres savants fous (Rotwang dans Métropolis, le Docteur Mabuse) continuent encore d’hanter l’histoire du cinéma.

Un cycle passionnant à découvrir pendant les vacances de la Toussaint et jusqu’au 23 novembre !

Tarifs :

Billet couplé 1 séance de cinéma + accès aux espaces d’exposition :

Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 5,50 € ; Moins de 14 ans : 4,50 €

Tarif partenaire (pour les abonnés du Libre Pass de la Cinémathèque française

et le CinéPass Pathé Gaumont) : 4 €

Carte 5 places valable 3 mois : 20 €

Carte 5 places à retirer sur place

