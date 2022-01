LE PSG DÉVOILE UNE NOUVELLE BOUTIQUE FLAGSHIP SUR LES CHAMPS ÉLYSÉES

Située côté pair, au 92, ce nouveau point de rendez-vous des amoureux du club incarne la nouvelle dimension de la franchise parisienne et l’engouement croissant des fans, à Paris et dans le monde entier.

Dans ce nouvel espace, qui célèbre le lien viscéral du Club et de la ville de Paris, les supporters du monde entier pourront vivre leur passion du Paris Saint-Germain en grand. Fort d’une superficie de vente de 370m2 répartie sur deux niveaux, cet emplacement double la surface de vente de la boutique historique précédemment localisée en contrebas de l’avenue qui a d’ailleurs fermé ses portes le 27 décembre dernier.

Le rayonnement international du club

Fabien Allègre, Directeur de la marque Paris Saint-Germain, a déclaré : “L’ouverture du nouveau flagship du Paris Saint-Germain sur la plus belle avenue du monde est un marqueur important du rayonnement international du Club. C’est un jour historique pour le Paris Saint-Germain, un signal fort qui récompense 10 ans de travail pour renforcer la marque. La boutique des Champs Elysées marque également une nouvelle étape dans le développement de notre réseau de boutiques, alors que le Club dispose également de boutiques officielles à Tokyo, Séoul, Doha, Los Angeles et que d’autres ouvriront prochainement. Après le Mégastore, ce nouveau flagship propose aux supporters une expérience plus qualitative. A l’instar du Parc des Princes, elle a vocation à devenir une destination de prédilection pour tous nos fans, parisiens, franciliens et les millions de touristes qui visitent Paris chaque année.”

Le parcours client de la nouvelle boutique a été totalement repensé pour répondre à l’ambition du Club de proposer une expérience Paris Saint-Germain toujours plus riche. Les supporters y ont accès à une gamme élargie de produits à l’effigie du Club.

Nouveauté majeure, le Paris Saint-Germain crée avec la jeune entreprise parisienne Wild & The Moon un espace take-away proposant une nourriture saine et équilibrée. Cette première collaboration avec Wild & The Moon, à laquelle a été associée la cellule médicale du Club, marque l’entrée du Paris Saint-Germain dans le secteur de la santé et du bien-être. Pour l’occasion, la marque crée 6 boissons inédites en édition limitée, à retrouver sur place à partir du 11 janvier.

Crédit photo : Boutique du PSG©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

